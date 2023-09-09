Салат с авокадо – это не только вкусная, но еще и полезная закуска, которая содержит в себе большое количество насыщенных жиров, которые напрямую влияют на качество и рост ваших ногтей и волос. Помимо вышеупомянутых качеств, этот продукт также поражает своим нежным и приятным вкусом, который прекрасно сочетается с различными морепродуктами, птицей и всевозможными заправками, приготовленными на основе оливкового масла, меда и многого другого. Побалуйте себя вкусным и питательным перекусом!

Вкусный салат с авокадо и креветками

Вкусный салат с авокадо и креветками – это буйство красок и вкусов, собранных в единое целое и дополненное изысканной заправкой из оливкового масла, лимонного сока и черного молотого перца. На готовку у вас уйдет совсем немного времени, а вот результат, определенно впечатлит!

Ингредиенты –+2 порц.

Креветки замороженные 500 гр.

Авокадо ½ шт.

Салат Айсберг 200 гр.

Помидоры 2 шт.

Чеснок 4 зуб.

Укроп 1 пучок

Масло растительное 2 ст.л.

Сок лимонный 1 ст.л.

Соль ½ ч.л.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Шаги 15 мин.

Салат с авокадо готовится быстро и просто. Морепродукты очищаем от панциря и вены, крупные креветки рекомендуется разрезать на несколько сегментов. На сковороду с раскаленным растительным маслом забрасываем пластины чеснока, прогреваем до золотистости долек. В практически кипящее масло отправляем креветки, солим и жарим 2-3 минуты на медленном огне. Выкладываем в тарелку и даем время немного остыть. Половинку авокадо очищаем от кожуры и нарезаем кубиками. Кубиками нарезаем сочными помидоры. В салатнике собираем компоненты: порванные листья салата, креветки (вместе с маслом), авокадо, рубленый укроп, сок лимона, соль и молотый перец. Закуску перемешиваем и охлаждаем в холодильной камере перед подачей к столу. Вкусный салат с авокадо готов! Готовьте и получайте удовольствие!

Салат с авокадо, яйцом и огурцом

Салат с авокадо, яйцом и огурцом – это вариант питательного и сытного перекуса, который надолго избавит вас от голода и зарядит энергией до самого вечера. Сочетание компонентов настолько удачное, что вам не захочется дополнять закуску такими ингредиентами, как мясо или птица.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйца отварные – 2 шт.

Огурцы – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Лук зеленый – ½ пучка.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Огурец ополаскиваем и срезаем «попки», натираем на терке для овощей по-корейски либо режем соломкой.

Шаг 2. Так же, измельчаем мякоть спелого авокадо.

Шаг 3. Яйца очищаем и нарезаем ломтиками, равными по размеру уже подготовленным ингредиентам.

Шаг 4. По дну плоской тарелки распределяем слой огурцов, наносим сеточку из майонеза и высыпаем авокадо.

Шаг 5. Распределяем измельченные яйца и еще слегка сдабриваем майонезом.

Шаг 6. Салат солим и украшаем зеленым луком – приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Как приготовить салат с авокадо, помидорами и руколой

Как приготовить салат с авокадо, помидорами и руколой? Очень просто и быстро! Используя данную зелень, закуска приобретает свежий и пикантный вкус, авокадо придает насыщение и сытость, а половинки черри – сочность. Если вы не любите творог, то замените этот компонент любым рассольным сыром.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Рукола – 1 пучок.

Авокадо – 1 шт.

Помидоры черри – 300 гр.

Творог – 200 гр.

Петрушка – ½ пучка.

Лук зеленый – ½ пучка.

Чеснок – 1-2 зуб.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зелень тщательно промываем и стряхиваем излишки воды, мелко шинкуем и высыпаем в салатник. Туда же выдавливаем очищенные зубцы чеснока.

Шаг 2. Заправляем оливковым маслом и активно перемешиваем.

Шаг 3. Добавляем половинки мелких томатов.

Шаг 4. Следом забрасываем ломтики авокадо – мешаем.

Шаг 5. Солим и перчим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 6. Основной состав смешиваем с мелкозернистым творогом.

Шаг 7. На дно сервировочного блюда кладем «подушку» из руколы.

Шаг 8. Сверху распределяем смесь овощей, зелени и творога.

Шаг 9. Подаем к столу незамедлительно и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Очень вкусный салат с авокадо и красной рыбой

Очень вкусный салат с авокадо и красной рыбой – это закуска, которую можно подать даже к праздничному столу и быть уверенным в том, что не только ваши домочадцы, но и гости останутся в полном восторге! Весь секрет в удивительной заправке и правильно подобранных ингредиентах.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Рыба красная слабосоленая – 200 гр.

Авокадо – 1 шт.

Перец сладкий – 100 гр.

Огурец – 100 гр.

Лук красный – 30 гр.

Микс зеленого салата – 200 гр.

Кунжут обжаренный – 10 гр.

Для заправки:

Мед – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Горчица дижонская – 1 ст.л.

Соус соевый – 4 ст.л.

Для маринада лука:

Уксус яблочный – ½ ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и нарезаем полукольцами красный лук, перекладываем в чашу и сдабриваем небольшим количеством соли, сахара и уксуса – перемешиваем и оставляем для пропитки.

Шаг 2. Параллельно промываем овощи, мякоть сладкого перца и свежие огурцы режем тонкой соломкой.

Шаг 3. Авокадо разрезаем пополам, удаляем косточку и извлекаем из кожицы – нарезаем так, как показано на фото: тонкими слайсами.

Шаг 4. Произвольно измельчаем филе слабосоленой красной рыбы.

Шаг 5. Для приготовления заправки, в пиале смешиваем жидкий мед, горчицу, соевый соус и растительное масло.

Шаг 6. Переходим к сборке: на сервировочное блюдо кладем салатный микс, добавляем огурцы, перец и лук – перемешиваем.

Шаг 7. Поливаем частью аппетитной заправки.

Шаг 8. На овощную подушку выкладываем ломтики рыбы и авокадо, снова вводим заправку.

Шаг 9. Украшаем кунжутом и приглашаем семью для дегустации. Приятного аппетита!

Салат с авокадо и консервированным тунцом

Салат с авокадо и консервированным тунцом – это невероятно вкусное кушанье, которое придется по вкусу всем любителям морепродуктов и необычных сочетаний компонентов. Рыбка прекрасно гармонирует с овощами и вкусной заправкой из оливкового масла и яблочного уксуса.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 200 гр.

Микс салатный – 100 гр.

Авокадо – 1 шт.

Лук красный – 1/2 шт.

Огурцы – 1 шт.

Каперсы – 1 ст.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Уксус яблочный – 2 ст.л.

Укроп – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для заправки:

Горчица – 1 ст.л.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Лимоны – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую небольшую тарелку выдавливаем сок половины лимона.

Шаг 2. Для заправки объединяем горчицу со столовой ложкой цитрусового сока и 2-3 ложками качественного оливкового масла.

Шаг 3. В полученную смесь забрасываем ломтики тунца и каперсы, перемешиваем и даем немного настояться и пропитаться.

Шаг 4. Не теряя времени, очищаем и нарезаем полукольцами свежий огурец.

Шаг 5. Произвольно измельчаем мякоть авокадо.

Шаг 6. Режем лук полукольцами и маринуем в яблочном уксусе.

Шаг 7. Промытый укроп мелко шинкуем.

Шаг 8. Собираем закуску: на дно салатника выкладываем микс салата, поливаем оливковым маслом, соком лимона, также солим и перчим. Далее распределяем огурцы, авокадо и рыбу в соусе. Завершаем «композицию» зеленью и маринованным луком – пробуем. Приятного аппетита!

Как приготовить салат из авокадо и киноа

Как приготовить салат из авокадо и киноа? Наверняка, этот вопрос задавал себе каждый человек, который следит за своей физической формой и здоровьем, ведь такая закуска не просто насыщает, а заряжает полезными веществами. Обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Киноа – 150 гр.

Томаты черри – 5 шт.

Рукола – по вкусу.

Авокадо – 1 шт.

Кунжут – 30 гр.

Мед – 30 гр.

Соус соевый – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на рабочую поверхность.

Шаг 2. 150 грамм крупы отвариваем до готовности, согласно инструкции на упаковке.

Шаг 3. Пока киноа остывает, нарезаем кубиками мякоть авокадо, черри – пополам, промытую руколу рвем руками.

Шаг 4. В салатнике перемешиваем крупу с нарезанными компонентами.

Шаг 5. В отдельной пиале готовим заправку: наливаем соевый соус, мед и горчицу – тщательно перемешиваем.

Шаг 6. Поливаем салат соусом и посыпаем кунжутом – мешаем до равномерного распределения.

Шаг 7. Сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат из авокадо с курицей

Салат из авокадо с курицей – это блюдо, которое прекрасно подходит для позднего и сытного ужина, содержащего в себе минимум калорий и максимум пользы. Для сокращения времени приготовления, рекомендуем вам заранее приготовить куриное филе: запечь, обжарить либо отварить.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Филе куриное (приготовленное) – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Перец болгарский красный – 1 шт.

Огурцы – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Петрушка – по вкусу.

Чеснок – 1 зуб.

Майонез – по вкусу.

Сок лайма – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса приготовления ополаскиваем и обсушиваем овощи, остужаем птицу, приготовленную любым способом.

Шаг 2. Мякоть сладкого перца и огурец нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 3. Аналогично измельчаем помидоры и курицу.

Шаг 4. Произвольно рубим мягкое авокадо, сбрызгиваем кислым соком лайма.

Шаг 5. Сыр трем на бурачной терке, шинкуем промытую петрушку. С зубка чеснока удаляем шелуху, пропускаем через пресс и смешиваем с майонезом.

Шаг 6. Собираем все компоненты в тарелке с высокими бортиками, солим, перчим и заправляем чесночным майонезом.

Шаг 7. Подаем к столу и трапезничаем. Приятного аппетита!

Крабовый салат с авокадо

Крабовый салат с авокадо – это свежее и безумно вкусное кушанье, которое готовится за считанные минуты и обладает непревзойденными вкусовыми характеристиками. Для приготовления нам потребуются простые продукты, главное – это спелое и мягкое авокадо.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Капуста пекинская (зеленая часть) – 200 гр.

Авокадо – 1 шт.

Палочки крабовые – 120 гр.

Сок лимона – 2 ст.л.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Кунжут – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Листья пекинской капусты ополаскиваем, нарезаем тонкими полосками и складываем в салатник.

Шаг 3. Добавляем тонкие ломтики сурими.

Шаг 4. Авокадо разрезаем пополам, вынимаем косточку и очищаем мякоть от кожуры. Нарезаем тонкими слайсами и одну часть выкладываем к капусте с крабовыми палочками, солим и перемешиваем. Оставшуюся половину красиво раскладываем сверху.

Шаг 5. Поливаем закуску цитрусовым соком и оливковым маслом, присыпаем несколькими горстями кунжута.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, о и от процесса!

Вкусный салат из авокадо и манго

Вкусный салат из авокадо и манго приведет ваши вкусовые рецепторы к истинному гастрономическому удовольствию, которое вы запомните надолго! Невероятное сочетание компонентов порадует вас не только своей яркостью, но и изысканным ароматом – пальчики оближешь!

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Авокадо – 150 гр.

Манго – 150 гр.

Микрозелень – 50 гр.

Помидоры черри – 80 гр.

Сок лимона – 1-2 ст.л.

Масло оливковое – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса ополаскиваем помидоры и зелень, манго нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 2. Мякоть авокадо режем на небольшие ломтики, высыпаем в чашу и поливаем лимонным соком для сохранения цвета.

Шаг 3. Добавляем сладкое манго.

Шаг 4. Следом отправляем половинки либо четвертинки помидоров черри и микрозелень. Слегка солим и заправляем оливковым маслом.

Шаг 5. Перемешиваем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат с авокадо и печенью трески

Салат с авокадо и печенью трески – это сытное закусочное блюдо, которое придется по вкусу всем любителям оригинальных сочетаний. Дополним основные компоненты свежими овощами и заправкой – и вуаля, полчаса и аппетитный обед вам обеспечен!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Печень трески – 40 гр.

Авокадо – 60 гр.

Помидоры черри – 80 гр.

Огурцы свежие – 50 гр.

Листья салата – 15 гр.

Лук красный – 15 гр.

Масло растительное – 1 ч.л.

Сок лимона – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Листья салата промываем, обсушиваем и рвем на небольшие сегменты – распределяем по дну сервировочной тарелки. Сверху кладем ломтики свежих помидор черри.

Шаг 2. Затем раскладываем полукольца огурцов.

Шаг 3. Дополняем состав тонкими ломтиками авокадо и нарезанным красным луком.

Шаг 4. Добавляем кусочки печени, солим и перчим, а также сбрызгиваем соком лимона и растительным маслом.

Шаг 5. Незамедлительно подаем и наслаждаемся невероятным вкусом. Приятного аппетита!