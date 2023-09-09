Описание приготовления:
Свеклу для салата выбирайте яркую и сладкую, не волокнистую. Ее можно отварить до готовности или запечь в фольге в духовке. У мяса подойдет любая часть, а красный лук, возможно, заменить на шалот или белый сорт.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Говядина / Свекла Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 100 Грамм (отварная)
- Свекла 140 Грамм (отварная)
- Горошек консервированный 80 Грамм
- Лук красный 50 Грамм
- Майонез 50 Грамм
- Соль По вкусу
- Уксус 1 Чайная ложка (яблочный или винный)
- Вода 100 Миллилитров
- Сахар 1/2 Чайных ложки
Количество порций 3
Калорийность
149 ккал
Калорийность
6 г
Белки
11 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с говядиной, свеклой, зеленым горошком и красным луком»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с говядиной, свеклой, зеленым горошком и красным луком. С горошка слейте жидкость, отварную свеклу очистите от кожуры.
Красный лук очистите от шелухи и порежьте полукольцами. Выложите лук в миску, налейте воду, уксус и добавьте сахар, перемешайте. Дайте луку замариноваться в течение 10 минут.
Консервированный горошек выложите в салатник.
Отварную говядину разделите на волокна или порежьте соломкой и добавьте к горошку.
Отварную свеклу порежьте тонкой соломкой и выложите в салат.
Маринованный лук отожмите и добавьте в салатник.
Салат посолите, заправьте майонезом и перемешайте.
Приятного аппетита!