Описание приготовления:

Свеклу для салата выбирайте яркую и сладкую, не волокнистую. Ее можно отварить до готовности или запечь в фольге в духовке. У мяса подойдет любая часть, а красный лук, возможно, заменить на шалот или белый сорт.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Говядина / Свекла Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Говядина 100 Грамм (отварная)

Свекла 140 Грамм (отварная)

Горошек консервированный 80 Грамм

Лук красный 50 Грамм

Майонез 50 Грамм

Соль По вкусу

Уксус 1 Чайная ложка (яблочный или винный)

Вода 100 Миллилитров

Сахар 1/2 Чайных ложки

Количество порций 3

Калорийность

149 ккал

Калорийность

6 г

Белки

11 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с говядиной, свеклой, зеленым горошком и красным луком»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с говядиной, свеклой, зеленым горошком и красным луком. С горошка слейте жидкость, отварную свеклу очистите от кожуры.

Красный лук очистите от шелухи и порежьте полукольцами. Выложите лук в миску, налейте воду, уксус и добавьте сахар, перемешайте. Дайте луку замариноваться в течение 10 минут.

Консервированный горошек выложите в салатник.

Отварную говядину разделите на волокна или порежьте соломкой и добавьте к горошку.

Отварную свеклу порежьте тонкой соломкой и выложите в салат.

Маринованный лук отожмите и добавьте в салатник.

Салат посолите, заправьте майонезом и перемешайте.

Приятного аппетита!