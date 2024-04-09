Запеканка с курицей и овощами: как приготовить вкусный ужин

Благодаря брокколи, запеканка имеют нежную и мягкую консистенцию.
Запеканка с курицей и овощами – очень нежное и вкусное блюдо, которое отлично подходит для всей семьи. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге «Душевные рецепты». Рекомендуем взять его на вооружение и порадовать своих близких.
Запеканка с курицей и овощами
Ингредиенты:
- филе куриной грудки – 200 гр;
- брокколи – 250 гр;
- перец – 1 шт;
- сыр – 100 гр;
- специи.
Для заливки:
- сметана – 3 ст. л;
- яйцо – 2 шт;
- соль/перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Для заливки смешиваем все ингредиенты.
Куриное филе нарезать на небольшие кусочки, добавить соль, специи по вкусу. Обжарить мясо на сильном огне до полуготовности.
Брокколи отварить в кипящей воде примерно три минуты. По желанию в запеканку можно добавлять и сырую брокколи.
В форму для запекания выложить курицу, брокколи, нарезанный на кубики перец, влить заливку, посыпать натертым сыром.
Отправить форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-30 градусов.
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