Описание приготовления:

Чтобы сливки хорошо взбились, их предварительно хорошенько охладите — оставьте упаковку в морозильной камере на 15 минут. Для усиления вкуса можно добавить ванилин на кончике ножа или ванильный сахар.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Орехи / Грецкие орехи Блюдо: Десерты / Мороженое

Состав / Ингредиенты:

Сливки 500 Миллилитров (33% жирности)

Молоко 150 Миллилитров

Сахар 100 Грамм

Желток куриного яйца 3 Штуки

Грецкие орехи 50 Грамм (очищенные)

Количество порций 4

Калорийность

193 ккал

Калорийность

11 г

Белки

5 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мороженое с грецким орехом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Выложите в миску желтки и добавьте весь сахар.

Взбейте миксером желтки с сахаром до получения светлой однородной массы.

В сотейнике хорошо прогрейте молоко, не доводя до кипения, и тонкой струйкой залейте в миску ко взбитым с сахаром желткам, при этом не переставайте активно мешать венчиком.

Молочно-яичную смесь залейте назад в сотейник и включите самый минимальный огонь. Активно мешайте смесь венчиком, не давая ей закипеть, и дождитесь, когда она немного, но заметно загустеет. Снимите сотейник с плиты и позвольте молочно-яичной смеси охладиться до комнатной температуры.

Охлажденные жирные сливки залейте в миску и взбейте их миксером до появления мягких пиков. Не перевзбейте сливки, иначе у вас в результате получится масло.

Ко взбитой сливочной массе добавьте содержимое сотейника. Перемешайте все лопаткой или венчиком до полного соединения всех компонентов.

Грецкие орехи подсушите в сухой сковороде до легкого золотистого оттенка и ножом мелко порубите их.

Добавьте измельченные грецкие орехи к сливочной смеси, перемешайте лопаткой до равномерного распределения по всей массе.

Приготовленную мороженую смесь выложите в удобную форму, затем отправьте в морозильную камеру. Через 40-45 минут замораживания достаньте форму, пробейте массу погружным блендером и вновь отправьте форму в морозильную камеру. Так сделайте еще 2-3 раза.

Полностью мороженое будет готово примерно через 3 часа замораживания.