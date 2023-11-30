Описание приготовления:
Чтобы сливки хорошо взбились, их предварительно хорошенько охладите — оставьте упаковку в морозильной камере на 15 минут. Для усиления вкуса можно добавить ванилин на кончике ножа или ванильный сахар.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Орехи / Грецкие орехи Блюдо: Десерты / Мороженое
Состав / Ингредиенты:
- Сливки 500 Миллилитров (33% жирности)
- Молоко 150 Миллилитров
- Сахар 100 Грамм
- Желток куриного яйца 3 Штуки
- Грецкие орехи 50 Грамм (очищенные)
Количество порций 4
Калорийность
193 ккал
Калорийность
11 г
Белки
5 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мороженое с грецким орехом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Выложите в миску желтки и добавьте весь сахар.
Взбейте миксером желтки с сахаром до получения светлой однородной массы.
В сотейнике хорошо прогрейте молоко, не доводя до кипения, и тонкой струйкой залейте в миску ко взбитым с сахаром желткам, при этом не переставайте активно мешать венчиком.
Молочно-яичную смесь залейте назад в сотейник и включите самый минимальный огонь. Активно мешайте смесь венчиком, не давая ей закипеть, и дождитесь, когда она немного, но заметно загустеет. Снимите сотейник с плиты и позвольте молочно-яичной смеси охладиться до комнатной температуры.
Охлажденные жирные сливки залейте в миску и взбейте их миксером до появления мягких пиков. Не перевзбейте сливки, иначе у вас в результате получится масло.
Ко взбитой сливочной массе добавьте содержимое сотейника. Перемешайте все лопаткой или венчиком до полного соединения всех компонентов.
Грецкие орехи подсушите в сухой сковороде до легкого золотистого оттенка и ножом мелко порубите их.
Добавьте измельченные грецкие орехи к сливочной смеси, перемешайте лопаткой до равномерного распределения по всей массе.
Приготовленную мороженую смесь выложите в удобную форму, затем отправьте в морозильную камеру. Через 40-45 минут замораживания достаньте форму, пробейте массу погружным блендером и вновь отправьте форму в морозильную камеру. Так сделайте еще 2-3 раза.
Полностью мороженое будет готово примерно через 3 часа замораживания.