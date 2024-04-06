Салат с крабовыми палочками «Нежность». Весенний и лёгкий: простой и вкусный рецепт

История крабовых палочек началась в Японии в 1970-х годах. Тогда компания «Sugiyo Co» придумала сурими — продукт из мяса белой рыбы, который по текстуре и цвету напоминал крабовое мясо. Из сурими стали делать имитацию крабового мяса, назвав продукт «Kanikama».
В СССР крабовые палочки впервые попали в 1980-х годах и быстро стали популярными. Они были доступны и стоили недорого, а также имели приятный вкус и удобную форму для приготовления салатов.
Сейчас из крабовых палочек готовят множество блюд. Самым актуальным на сегодняшний день является крабовый салат.
Приготовим вместе крабовый салат “Нежность”.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки — 200 г;
- Лимонный сок — 1 ст.л.;
- Яйца — 5 шт.;
- Огурцы — 1 шт.;
- Зеленый лук — пучок;
- Укроп — пучок;
- Плавленый сыр — 2 шт.;
- Майонез — 100 г.
Приготовление:
Натираем на мелкой терке крабовые палочки, смешиваем их с лимонным соком. Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и делим на желтки и белки. Белок натираем на крупной терке.
Выкладываем белок в кулинарное кольцо, утрамбовываем и смазываем майонезом. На белковый слой кладем крабовые палочки, смазываем майонезом.
Нарезаем огурец на тонкие брусочки, выкладываем на крабовый слой. Шинкуем мелко зеленый лук и укроп, посыпаем огуречный слой.
Смазываем слой из огурцов и зелени сеточкой из майонеза. Натираем на крупной терке плавленый сыр, выкладываем на слой зелени.
Измельчаем на мелкой терке желтки и посыпаем ими сырный слой. Накрываем кольцо с салатом пищевой пленкой и убираем в холодильник на полчаса.
Получается легкий салат с крабовыми палочками.
Его можно украсить зеленью по желанию, подавать как одно из основных блюд.