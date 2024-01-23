Описание приготовления:

Для варки можно взять любые части курицы или же целую тушку, но порубить её на части. На куриной грудке блюдо получится более диетическое. Чем больше добавить при варке овощей, тем темнее и насыщеннее будет готовый бульон.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Супы / Бульоны

Состав / Ингредиенты:

Курица 350 Грамм (любые части)

Вода 2,5 Литра

Морковь 1 Штука

Лук 1 Штука

Лавровый лист 1 Штука

Горошины черного перца 8 Штук

Соль По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

150 ккал

Калорийность

10 г

Белки

10 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Консоме из курицы»

Перед началом приготовления подготовьте необходимые ингредиенты.

Курицу промойте в проточной воде и выложите в кастрюлю. Залейте чистой водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения.

Первую воду слейте. Курицу промойте и переложите в другую кастрюлю. Снова залейте чистой водой и доведите до кипения. Если будет появляться пена, то её необходимо снимать. На второй воде пены с бульона будет гораздо меньше.

Очистите лук и морковь. Нарежьте их крупными кусочками.

Обжарьте овощи в сухой сковороде до легких подпалин. Помешивайте, чтобы они не начали подгорать.

Затем отправьте овощи в кастрюлю к курице. Добавьте соль и перец горошком. Опустите лавровый лист. Проварите все вместе 30-40 минут.

Готовый бульон процедите от овощей, а затем через несколько слоёв марли.

Консоме из курицы готов! Разлейте его по тарелкам и подавайте к столу.

В тарелку можно добавить вареное яйцо или вареную курицу. Приятного аппетита!