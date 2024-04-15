Салаты всегда входят в число самых популярных блюд. Ведь во многих случаях они не только вкусны, но и полезны. Одна из таких закусок — салат с куриным филе и яйцом, который дает нам и насладиться его неповторимым вкусом, и получить массу пользы для организма.

Отварное мясо — ценный источник белка, необходимого для строения клеток и мышц. Яйца богаты не только им, но еще и витаминами, минералами, а также жирными кислотами, что необходимы для здоровья кожи и волос. Твердый сыр же содержит кальций, который отвечает за крепость костей и зубов. Также он богат белком и жирами, что обеспечивают организм энергией.

Как презентовать сытный салат с куриным филе и яйцом

Если вы хотите, чтобы эта закуска была не только полезной, но еще и красивой, подумайте о ее презентации. Для этого советуем взять кулинарное кольцо. Поместите его на тарелку. Затем переложите в кольцо салат. Слегка его утрамбуйте. Затем уберите форму и подайте к столу безумно аппетитное блюдо, подача которого не будет уступать ресторанной.

Ингредиенты

Куриное филе350 г Яйцо5 шт. Морковка по-корейски200 г Огурцы соленые150 г Твердый сыр100 г Майонез по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Соль по вкусу

Приготовление

В кастрюле, наполненной слегка подсоленной водой, отвариваем куриное филе до готовности (в течение получаса после закипания). Даем ему полностью остыть в бульоне для большей сочности. Выкладываем куриные яйца в отдельную кастрюлю. Заливаем их водой. Доводим жидкость в кастрюле до кипения. Варим яйца 10 минут. Затем сливаем жидкость. Даем им остыть.Очищаем яйца от скорлупы. Нарезаем их кубиком. Таким же способом измельчаем полностью остывшее куриное филе. Нарезаем небольшим кубиком соленые огурцы. Помещаем в глубокую емкость яйца и мясо. Добавляем соленые огурцы и морковь по-корейски. Натираем на средней терке твердый сыр. Всыпаем его к остальным продуктам.Заправляем салат майонезом. Всыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты.

Салат с отварной курицей и яйцами — источник здоровья и энергии. Если вы хотите сделать его еще более полезным, заправляйте такое блюдо исключительно домашним майонезом (не берите магазинный продукт для этой цели).