Варенье из одуванчиков: интересный рецепт цветочного варенья

Варенье из одуванчика — это оригинальная консервация. И она точно вас удивит.

Одуванчики — это не только красивые желтые цветы, но и ценный ингредиент для интересного варенья. Такое варенье имеет особый вкус и аромат. Для приготовления варенья из одуванчиков нужно собрать около двух чашек цветков. Их следует тщательно промыть под холодной водой и обдать кипятком, чтобы избавиться от горечи.

Затем цветы нужно залить горячим сахарным сиропом и варить на медленном огне около 20-30 минут. Такое варенье еще и полезно, потому что богато витаминами, особенно витамином С, который помогает укрепить иммунитет. Также в составе варенья содержатся антиоксиданты. Однако следует быть осторожным, ведь оно может вызвать аллергические реакции. А если добавить мяту в варенье из одуванчиков, то получится очень интересный вкус. Рецептом поделились на сайте Kolizhanka.

Варенье из одуванчиков с мятой

Ингредиенты:

одуванчики (цветы) — 100-120 шт.

сахар — 500 г;

вода — 500 мл;

половинка лимона;

мята — 20 г.

Промытые цветы и листочки мяты высыпаем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим, прикрыв крышкой в течение часа.

Полученный отвар процеживаем через сито.

В цветочный сироп засыпаем сахар, перемешиваем и повторно доводим до кипения, провариваем еще около 30 минут, уменьшив огонь.

После добавляем измельченный лимон и держим на огне еще 10 минут.

Разливаем варенье по стерильным банкам и закрываем.

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