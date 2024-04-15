Варенье из одуванчиков: интересный рецепт цветочного варенья

Варенье из одуванчика — это оригинальная консервация. И она точно вас удивит.
Одуванчики — это не только красивые желтые цветы, но и ценный ингредиент для интересного варенья. Такое варенье имеет особый вкус и аромат. Для приготовления варенья из одуванчиков нужно собрать около двух чашек цветков. Их следует тщательно промыть под холодной водой и обдать кипятком, чтобы избавиться от горечи.
Затем цветы нужно залить горячим сахарным сиропом и варить на медленном огне около 20-30 минут. Такое варенье еще и полезно, потому что богато витаминами, особенно витамином С, который помогает укрепить иммунитет. Также в составе варенья содержатся антиоксиданты. Однако следует быть осторожным, ведь оно может вызвать аллергические реакции. А если добавить мяту в варенье из одуванчиков, то получится очень интересный вкус. Рецептом поделились на сайте Kolizhanka.
Варенье из одуванчиков с мятой
Ингредиенты:
- одуванчики (цветы) — 100-120 шт.
- сахар — 500 г;
- вода — 500 мл;
- половинка лимона;
- мята — 20 г.
Промытые цветы и листочки мяты высыпаем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим, прикрыв крышкой в течение часа.
Полученный отвар процеживаем через сито.
В цветочный сироп засыпаем сахар, перемешиваем и повторно доводим до кипения, провариваем еще около 30 минут, уменьшив огонь.
После добавляем измельченный лимон и держим на огне еще 10 минут.
Разливаем варенье по стерильным банкам и закрываем.
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