Описание приготовления:
Такой салат отлично подойдет для обеда, ужина, или даже для праздничного стола. В качестве заправки используем оливковое масло и немного бальзамического соуса. Такой салат лучше подавать к столу сразу после приготовления, пока томаты свежие, а сухарики хрустящие.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Сухарики Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 100 Грамм
- Сыр косичка 50 Грамм
- Руккола 10 Грамм
- Белый хлеб 2 Штуки (ломтика)
- Масло оливковое 1 Ст. ложка
- Бальзамик крем 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
193 ккал
Калорийность
5 г
Белки
19 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с сыром косичка и сухариками»
Подготовьте ингредиенты.
Белый хлеб или батон нарежьте небольшими по размеру кубиками.
Сковороду разогрейте и смажьте немного маслом, выложите кусочки хлеба и поджарьте до золотистой корочки.
Рукколу ополосните и просушите, переложите на тарелку. Помидоры ополосните и нарежьте кружочками. Выложите помидоры и рукколу на тарелку.
Сыр косичка нарежьте произвольно и выложите в салат.
Поверх сыра выложите в салат сухарики. При подаче полейте салат маслом и бальзамическим соусом. Соль и перец добавьте по вкусу.
Приятного аппетита!