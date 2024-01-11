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Салат с сыром косичка и сухариками

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Салат с сыром косичка и сухариками

Описание приготовления:

Такой салат отлично подойдет для обеда, ужина, или даже для праздничного стола. В качестве заправки используем оливковое масло и немного бальзамического соуса. Такой салат лучше подавать к столу сразу после приготовления, пока томаты свежие, а сухарики хрустящие.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Сухарики Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 100 Грамм
  • Сыр косичка 50 Грамм
  • Руккола 10 Грамм
  • Белый хлеб 2 Штуки (ломтика)
  • Масло оливковое 1 Ст. ложка
  • Бальзамик крем 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец молотый По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

193 ккал

Калорийность

5 г

Белки

19 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с сыром косичка и сухариками»

Салат с сыром косичка и сухариками

Подготовьте ингредиенты.

Салат с сыром косичка и сухариками

Белый хлеб или батон нарежьте небольшими по размеру кубиками.

Салат с сыром косичка и сухариками

Сковороду разогрейте и смажьте немного маслом, выложите кусочки хлеба и поджарьте до золотистой корочки.

Салат с сыром косичка и сухариками

Рукколу ополосните и просушите, переложите на тарелку. Помидоры ополосните и нарежьте кружочками. Выложите помидоры и рукколу на тарелку.

Салат с сыром косичка и сухариками

Сыр косичка нарежьте произвольно и выложите в салат.

Салат с сыром косичка и сухариками

Поверх сыра выложите в салат сухарики. При подаче полейте салат маслом и бальзамическим соусом. Соль и перец добавьте по вкусу.

Салат с сыром косичка и сухариками

Приятного аппетита!

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