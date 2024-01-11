Описание приготовления:

Такой салат отлично подойдет для обеда, ужина, или даже для праздничного стола. В качестве заправки используем оливковое масло и немного бальзамического соуса. Такой салат лучше подавать к столу сразу после приготовления, пока томаты свежие, а сухарики хрустящие.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Сухарики Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 100 Грамм

Сыр косичка 50 Грамм

Руккола 10 Грамм

Белый хлеб 2 Штуки (ломтика)

Масло оливковое 1 Ст. ложка

Бальзамик крем 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец молотый По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

193 ккал

Калорийность

5 г

Белки

19 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с сыром косичка и сухариками»

Подготовьте ингредиенты.

Белый хлеб или батон нарежьте небольшими по размеру кубиками.

Сковороду разогрейте и смажьте немного маслом, выложите кусочки хлеба и поджарьте до золотистой корочки.

Рукколу ополосните и просушите, переложите на тарелку. Помидоры ополосните и нарежьте кружочками. Выложите помидоры и рукколу на тарелку.

Сыр косичка нарежьте произвольно и выложите в салат.

Поверх сыра выложите в салат сухарики. При подаче полейте салат маслом и бальзамическим соусом. Соль и перец добавьте по вкусу.

Приятного аппетита!