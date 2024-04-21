Салат «Север». Забытый советский рецепт: подавался в лучших ресторанах страны

Первые упоминания о салатах встречаются во времена Римской империи. Тогда салаты представляли собой смесь трав и овощей, которые заправляли медом, солью и уксусом.

В Средневековье салаты стали актуальны лишь для знатных особ в Европе, где их готовили из доступных ингредиентов: лука, чеснока, латука, петрушки и других трав. В то время салаты не были сложными блюдами, но они служили источником витаминов и минералов. При этом важно было правильно обрабатывать и мыть овощи, иначе можно было отравиться.

С течением времени салаты стали более разнообразными.

Сегодня салаты готовят во всём мире. Расскажем, как приготовить салат “Север”.

Ингредиенты:

Картофель — 2 шт.;

Печень трески — 230 г;

Огурцы соленые — 4 шт.;

Яйца — 4 шт.;

Морковь — 2 шт.;

Сыр — 100 г;

Зеленый лук — пучок;

Майонез;

Соль.

Приготовление салата “Север”:

Отвариваем картофель в мундире, очищаем и натираем на крупной терке. Выкладываем картофель в салатник, утрамбовываем, солим и смазываем майонезом.

Измельчаем вилкой печень трески и кладем на картофельный слой, распределяем равномерно. Натираем на мелкой терке соленые огурцы, отжимаем от лишней жидкости и кладем на слой печени.

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем на крупной терке. Высыпаем измельченные яйца на слой огурцов, выравниваем по поверхности.

Смазываем яичный слой майонезом, натираем на него отварную морковь. Морковный слой тоже утрамбовываем, смазываем майонезом.

Натираем на мелкой терке сыр, посыпаем им слой моркови, смазываем майонезом. Шинкуем мелко зеленый лук и посыпаем им верхушку салата.

Остается убрать салат на пару часов в холодильник, а затем подавать к столу.

Это бюджетный салат, в котором печень трески можно заменить на печень минтая.