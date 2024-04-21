Описание приготовления:

Бисквиты я пекла в форме диаметром 16 см. Для ганаша я использовала шоколад с содержанием какао 68%, молоко с жирностью 3,2%, масло сливочное с жирностью 82,5%.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Маскарпоне Блюдо: Выпечка / Торты

Состав / Ингредиенты:

Мука 200 Грамм

Какао порошок 40 Грамм

Яйцо 8 Штук

Сахарная пудра 280 Грамм (160 грамм — в бисквитное тесто, 120 грамм — в крем)

Маскарпоне 400 Грамм

Сливки 250 Миллилитров (30-33% жирности)

Шоколад горький 180 Грамм

Масло сливочное 25 Грамм

Молоко 70 Миллилитров

Сироп 50 Миллилитров

Количество порций 6

Калорийность

302 ккал

Калорийность

15 г

Белки

8 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный торт с кремом из маскарпоне»

Начнем приготовление с бисквитов. Я пекла два бисквита по очереди, поэтому на фото ингредиенты для выпечки одного бисквита.

Четыре яйца аккуратно поделите на белки и желтки по сухим, раздельным мисочкам.

В просторную миску выложите 4 желтка и 80 грамм сахарной пудры.

Взбейте миксером эти ингредиенты в пышную, светлую массу.

В отдельной сухой миске взбейте белки до устойчивых пиков и добавьте их в миску к желтковой смеси. Аккуратными и бережными движениями лопатки вмешайте одну смесь в другую до полного соединения.

Добавьте 20 грамм какао и также аккуратно вмешайте в яичную массу.

Просейте 100 грамм муки и вмешайте ее очень аккуратно. Воздушное, шоколадное тесто выложите в форму, предварительно выстеленную пергаментом для выпекания.

Выпекайте бисквит в уже заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут. Готовый бисквит получается высотой в 5 см. Все тоже самое сделайте для приготовления второго бисквита. Оба бисквита следует полностью охладить, обернуть в пищевую пленку и выдержать ночь в холодильнике.

После чего разрежьте бисквиты каждый на две части. Сами по себе бисквиты получаются сухие, поэтому их обязательно следует при сборке тортика пропитать любым сиропом.

Перед вами ингредиенты для приготовления крема на основе маскарпоне.

Жирные сливки взбейте до кремообразного состояния.

Ко взбитым сливкам добавьте сахарную пудру и миксером вмешайте на небольших оборотах.

К сливочной смеси добавьте маскарпоне.

Активно взбейте эти ингредиенты миксером до получения нежного, однородного крема.

На дно разъемной формы выложите пергамент для выпекания и выложите первый бисквитный корж, пропитайте его любимым сиропом (у меня шоколадный сироп), поверх выложите и распределите примерно 150-200 грамм приготовленного крема. Затем поверх выложите второй бисквит, пропитайте сиропом, потом опять 150-200 грамм крема, затем третий бисквит, пропитайте сиропом, вновь крем и последний бисквит, который тоже пропитайте сиропом.

Тортик в форме отправьте в холодильник на 2-3 часа. Затем аккуратно извлеките его из формы.

Готовим ганаш на основе молока.

Растапливаем шоколад, поломанный кусочками на водяной бане.

Миску с растопленным шоколадом снимаем с водяной бани, добавляем сливочное масло, вмешиваем его в растопленный шоколад, заливаем молоко комнатной температуры, вмешиваем его.

Шоколадный ганаш готов.

Готовый ганаш наносим на охлажденный тортик, покрываем верх и бока равномерным слоем. Украшаем торт по своему вкусу, отправляем на пару часов в холодильник, после чего подаем к столу.