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Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

На чтение: 3 минуты
Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Описание приготовления:

Бисквиты я пекла в форме диаметром 16 см. Для ганаша я использовала шоколад с содержанием какао 68%, молоко с жирностью 3,2%, масло сливочное с жирностью 82,5%.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Маскарпоне Блюдо: Выпечка / Торты

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 200 Грамм
  • Какао порошок 40 Грамм
  • Яйцо 8 Штук
  • Сахарная пудра 280 Грамм (160 грамм — в бисквитное тесто, 120 грамм — в крем)
  • Маскарпоне 400 Грамм
  • Сливки 250 Миллилитров (30-33% жирности)
  • Шоколад горький 180 Грамм
  • Масло сливочное 25 Грамм
  • Молоко 70 Миллилитров
  • Сироп 50 Миллилитров

Количество порций 6

Калорийность

302 ккал

Калорийность

15 г

Белки

8 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный торт с кремом из маскарпоне»

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Начнем приготовление с бисквитов. Я пекла два бисквита по очереди, поэтому на фото ингредиенты для выпечки одного бисквита.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Четыре яйца аккуратно поделите на белки и желтки по сухим, раздельным мисочкам.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

В просторную миску выложите 4 желтка и 80 грамм сахарной пудры.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Взбейте миксером эти ингредиенты в пышную, светлую массу.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

В отдельной сухой миске взбейте белки до устойчивых пиков и добавьте их в миску к желтковой смеси. Аккуратными и бережными движениями лопатки вмешайте одну смесь в другую до полного соединения.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Добавьте 20 грамм какао и также аккуратно вмешайте в яичную массу.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Просейте 100 грамм муки и вмешайте ее очень аккуратно. Воздушное, шоколадное тесто выложите в форму, предварительно выстеленную пергаментом для выпекания.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Выпекайте бисквит в уже заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут. Готовый бисквит получается высотой в 5 см. Все тоже самое сделайте для приготовления второго бисквита. Оба бисквита следует полностью охладить, обернуть в пищевую пленку и выдержать ночь в холодильнике.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

После чего разрежьте бисквиты каждый на две части. Сами по себе бисквиты получаются сухие, поэтому их обязательно следует при сборке тортика пропитать любым сиропом.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Перед вами ингредиенты для приготовления крема на основе маскарпоне.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Жирные сливки взбейте до кремообразного состояния.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Ко взбитым сливкам добавьте сахарную пудру и миксером вмешайте на небольших оборотах.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

К сливочной смеси добавьте маскарпоне.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Активно взбейте эти ингредиенты миксером до получения нежного, однородного крема.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

На дно разъемной формы выложите пергамент для выпекания и выложите первый бисквитный корж, пропитайте его любимым сиропом (у меня шоколадный сироп), поверх выложите и распределите примерно 150-200 грамм приготовленного крема. Затем поверх выложите второй бисквит, пропитайте сиропом, потом опять 150-200 грамм крема, затем третий бисквит, пропитайте сиропом, вновь крем и последний бисквит, который тоже пропитайте сиропом.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Тортик в форме отправьте в холодильник на 2-3 часа. Затем аккуратно извлеките его из формы.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Готовим ганаш на основе молока.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Растапливаем шоколад, поломанный кусочками на водяной бане.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Миску с растопленным шоколадом снимаем с водяной бани, добавляем сливочное масло, вмешиваем его в растопленный шоколад, заливаем молоко комнатной температуры, вмешиваем его.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Шоколадный ганаш готов.

Шоколадный торт с кремом из маскарпоне

Готовый ганаш наносим на охлажденный тортик, покрываем верх и бока равномерным слоем. Украшаем торт по своему вкусу, отправляем на пару часов в холодильник, после чего подаем к столу.

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