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Так вкусно, что трудно в это поверить: как закрыть идеальный березовый сок, напоминающий мохито

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Так вкусно, что трудно в это поверить: как закрыть идеальный березовый сок, напоминающий мохито

Весна – время для заготовки березового сока. Чтобы он дольше хранился, напиток стоит законсервировать.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Березовый сок по этому рецепту напоминает мохито. Причиной этому является мята и лимон.

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Если у вас есть только сухая мята, ее лучше перед консервацией залить кипятком и добавить четверть стакана настоянной на мяте воды. Ведь сухая мята в банке может со временем горчить.

Березовый сок с лимоном и мятой

  • Время: 30 минут
  • Порций: 10

Ингредиенты:
– 3 литра свежего сока;
– 1 небольшой стакан сахара (примерно 8 столовых ложек);
– 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– 2 ломтика лимона;
– 1 веточка свежей мяты или несколько листочков.

Приготовление:

  1. Сок надо вылить в кастрюлю и довести до кипения.
  2. Далее добавьте сахар и лимонную кислоту.
  3. На дно банки положите мяту, лимон и все залейте горячим соком.
  4. Закрутите металлической крышкой.

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