Рецепт: Яичница с кабачком и помидором — Вкусное блюдо из минимального количества продуктов

Ингредиенты:
яйца куриные — 4 шт.;
кабачок маленький — 1 шт.;
томаты — 2 шт.;
сарделька — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
зелень — пучок;
масло растительное для обжарки — 2 ст. ложки;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Яичницу с разными добавками я делаю часто тогда, когда надо истратить остатки продуктов. Остался в холодильнике кусочек колбаски или одинокая сарделька, скучает всеми забытая половина кабачка — надо срочно пристроить продукты ))
Для начала небольшой кабачок (или половинку среднего) почистим и порежем дольками. Если семечки уже стали жесткими, то середину убираем. Если же кабачок молочный, то режем вместе с серединкой.
Дольки кабачка отправляем на разогретую сковороду с маслом. Огонь должен быть большим. Крышкой не закрываем! Нам нужен слегка обжаренный кабачок, а не каша из него.
Пока кабачок обжаривается, режем помидоры и репчатый лук. Желтое на фото — это жёлтая помидорка.
Не забываем помешивать кабачок.
Дольки кабачка зарумянились. Отправляем на сковороду нарезанные помидоры и лук. Перемешиваем. Обжариваем всю смесь минут 5-8.
Чистим от кожуры и режем на кубики несчастную одинокую сардельку.
Моем и режем зелень (укроп, петрушка, базилик — кто что любит).
Отправляем зелень и кубики колбасного изделия на сковородку к овощам. Продолжаем обжаривать, помешивая.
Пришло время яиц. Разбиваем яйца. Кто хочет, может оставить желток целым, мы же предпочитаем разбить желток и перемешать его с белком и овощами.
Вот теперь только солим. По вкусу.
Убавляем газ до минимума и закрываем сковороду крышкой.
Минут 5 и блюдо готово.
Осталось разложить яичницу с кабачком по тарелкам.
У нас получился быстрый, вкусный завтрак. При этом мы использовали минимум продуктов.
К яичнице с кабачком в виде добавки отлично подойдут свежие огурчики, любой сыр.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.