Рецепт: Яичница с кабачком и помидором — Вкусное блюдо из минимального количества продуктов

Ингредиенты:

яйца куриные — 4 шт.;

кабачок маленький — 1 шт.;

томаты — 2 шт.;

сарделька — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

зелень — пучок;

масло растительное для обжарки — 2 ст. ложки;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Яичницу с разными добавками я делаю часто тогда, когда надо истратить остатки продуктов. Остался в холодильнике кусочек колбаски или одинокая сарделька, скучает всеми забытая половина кабачка — надо срочно пристроить продукты ))

Для начала небольшой кабачок (или половинку среднего) почистим и порежем дольками. Если семечки уже стали жесткими, то середину убираем. Если же кабачок молочный, то режем вместе с серединкой.

Дольки кабачка отправляем на разогретую сковороду с маслом. Огонь должен быть большим. Крышкой не закрываем! Нам нужен слегка обжаренный кабачок, а не каша из него.

Пока кабачок обжаривается, режем помидоры и репчатый лук. Желтое на фото — это жёлтая помидорка.

Не забываем помешивать кабачок.

Дольки кабачка зарумянились. Отправляем на сковороду нарезанные помидоры и лук. Перемешиваем. Обжариваем всю смесь минут 5-8.

Чистим от кожуры и режем на кубики несчастную одинокую сардельку.

Моем и режем зелень (укроп, петрушка, базилик — кто что любит).

Отправляем зелень и кубики колбасного изделия на сковородку к овощам. Продолжаем обжаривать, помешивая.

Пришло время яиц. Разбиваем яйца. Кто хочет, может оставить желток целым, мы же предпочитаем разбить желток и перемешать его с белком и овощами.

Вот теперь только солим. По вкусу.

Убавляем газ до минимума и закрываем сковороду крышкой.

Минут 5 и блюдо готово.

Осталось разложить яичницу с кабачком по тарелкам.

У нас получился быстрый, вкусный завтрак. При этом мы использовали минимум продуктов.

К яичнице с кабачком в виде добавки отлично подойдут свежие огурчики, любой сыр.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.