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Рецепт: Салат — с крабовыми палочками и яйцами

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Рецепт: Салат — с крабовыми палочками и яйцами

Ингредиенты:
крабовые палочки  — 200 г;
яйца куриные —  3 шт.;
маринованные огурцы  — 150 г;
капуста белокочанная —  200 г;
чеснок — 1 зубчик;
морковь  — 100 г;
соль — по вкусу;
майонез — 100 г
Способ приготовления: Всем добрый день!

Сегодня я хочу поделиться рецептом очень простого, но вкусного салата. Чаще всего в салат с крабовыми палочками добавляют рис или кукурузу. Но я предлагаю вам приготовить салат с капустой. Салат получается не только экономичным, но и быстрым в плане готовки. К тому же его можно готовить в любое время года, так как все продукты не являются дефицитными или дорогими.

Подготовьте все ингредиенты.

Сырую морковь натрите на средней тёрке.

Огурцы нарежьте соломкой.

Сваренные вкрутую яйца разрежьте пополам, а затем нарежьте ломтиками.

Крабовые палочки разрежьте поперёк пополам, а затем нарежьте вдоль соломкой или ломтиками.

Рецепт: Салат - с крабовыми палочками и яйцами

Капусту нашинкуйте, сложите в салатник. Посолите. Помните руками, чтобы капуста дала сок и стала мягче.

Рецепт: Салат - с крабовыми палочками и яйцами

Добавьте подготовленные продукты. Положите измельчённый чеснок.

Рецепт: Салат - с крабовыми палочками и яйцами

Заправьте салат майонезом.

Рецепт: Салат - с крабовыми палочками и яйцами

Перемешайте.

Рецепт: Салат - с крабовыми палочками и яйцами

Салат готов. Быстро и вкусно!

Рецепт: Салат - с крабовыми палочками и яйцами

Видео:

Время приготовления: 30 мин.

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