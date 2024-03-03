Рецепт: Салат — с крабовыми палочками и яйцами

Ингредиенты:
крабовые палочки — 200 г;
яйца куриные — 3 шт.;
маринованные огурцы — 150 г;
капуста белокочанная — 200 г;
чеснок — 1 зубчик;
морковь — 100 г;
соль — по вкусу;
майонез — 100 г
Способ приготовления: Всем добрый день!
Сегодня я хочу поделиться рецептом очень простого, но вкусного салата. Чаще всего в салат с крабовыми палочками добавляют рис или кукурузу. Но я предлагаю вам приготовить салат с капустой. Салат получается не только экономичным, но и быстрым в плане готовки. К тому же его можно готовить в любое время года, так как все продукты не являются дефицитными или дорогими.
Подготовьте все ингредиенты.
Сырую морковь натрите на средней тёрке.
Огурцы нарежьте соломкой.
Сваренные вкрутую яйца разрежьте пополам, а затем нарежьте ломтиками.
Крабовые палочки разрежьте поперёк пополам, а затем нарежьте вдоль соломкой или ломтиками.
Капусту нашинкуйте, сложите в салатник. Посолите. Помните руками, чтобы капуста дала сок и стала мягче.
Добавьте подготовленные продукты. Положите измельчённый чеснок.
Заправьте салат майонезом.
Перемешайте.
Салат готов. Быстро и вкусно!
Видео:
Время приготовления: 30 мин.