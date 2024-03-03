Рецепт: Салат — с крабовыми палочками и яйцами

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г;

яйца куриные — 3 шт.;

маринованные огурцы — 150 г;

капуста белокочанная — 200 г;

чеснок — 1 зубчик;

морковь — 100 г;

соль — по вкусу;

майонез — 100 г

Способ приготовления: Всем добрый день!

Сегодня я хочу поделиться рецептом очень простого, но вкусного салата. Чаще всего в салат с крабовыми палочками добавляют рис или кукурузу. Но я предлагаю вам приготовить салат с капустой. Салат получается не только экономичным, но и быстрым в плане готовки. К тому же его можно готовить в любое время года, так как все продукты не являются дефицитными или дорогими.

Подготовьте все ингредиенты.

Сырую морковь натрите на средней тёрке.

Огурцы нарежьте соломкой.

Сваренные вкрутую яйца разрежьте пополам, а затем нарежьте ломтиками.

Крабовые палочки разрежьте поперёк пополам, а затем нарежьте вдоль соломкой или ломтиками.

Капусту нашинкуйте, сложите в салатник. Посолите. Помните руками, чтобы капуста дала сок и стала мягче.

Добавьте подготовленные продукты. Положите измельчённый чеснок.

Заправьте салат майонезом.

Перемешайте.

Салат готов. Быстро и вкусно!

Видео:

Время приготовления: 30 мин.