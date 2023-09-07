Описание приготовления:

Если заранее разморозить тесто, то весь процесс формовки займёт не более 15-20 минут. Плюс время на выпечку, итого — чуть менее часа и вкуснейшие слойки-треугольники с мясом готовы. Они получаются сочные, хрустящие, с невероятно ароматной начинкой. Очень вкусно! Я использую дрожжевое слоёное тесто, но можно взять и бездрожжевое.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мясо / Тесто / Слоеное тесто / Фарш Блюдо: Выпечка / Самса

Состав / Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое 500 Грамм

Фарш 400 Грамм (любой)

Лук 2 Штуки

Желток яйца 1 Штука

Молоко 1 Чайная ложка

Зира 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Кунжут По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

300 ккал

Калорийность

10 г

Белки

19 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Самса ленивая»

Подготовьте все ингредиенты. Тесто заранее достаньте из морозилки и дайте полежать при комнатной температуре примерно около двух часов.

Лук нарежьте мелкими кубиками и смешайте с фаршем, солью, перцем и зирой.

Готовое тесто раскатайте в форме прямоугольника до толщины около 4 мм. и нарежьте на квадраты. В данном случае моё тесто не требовало раскатки, поэтому я каждый пласт просто разрезала на 4 части.

Выложите начинку. Примерно по 1-1,5 ст.л. на порцию.

Соедините две стороны квадрата, а затем приподнимите свободную часть и защипните тесто так, чтобы получился треугольник. Таким образом сформируйте всю самсу. Защипы старайтесь делать очень прочно, чтобы сок в процессе выпекания не вытекал.

Перенесите заготовки на смазанный маслом противень, укладывая швом вниз. Смажьте желтком, смешанным с 1 ч.л. молока. Посыпьте сверху по желанию кунжутом и выпекайте при x температуре 200 градусов около 25 минут.

Самса ленивая готова. В зависимости от желаемого размера выходит от 8 до 12 штук. Подавать рекомендую в тёплом виде. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Фарш можно взять любой. Если используете куриный, то советую включить в список ингредиентов сливочное масло. Разложите по маленькому кусочку масла в начинку, когда будете формировать самсу. При выпечке масло растает, сделав начинку сочнее и не дав ей пересушиться.