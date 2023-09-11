Самые быстрые пирожки в моей жизни: тесто, как пух. Век живи – век учись

Многие хозяйки любят готовить пирожки, ведь они могут быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к борщу, щам или ухе. Зная предпочтение в своей семьи, можно использовать разные начинки от сладких и фруктовых до овощных и мясных. Тесто в пирожках можно сочетать с огромным спектром ингредиентов, что позволит удовлетворить любые вкусовые предпочтения.

Фишка данных пирожков в том, что они готовятся быстро, поскольку не приходится долго ждать, когда поднимется тесто. Можно как жарить на сковородке, так и выпекать в духовке. Выбирайте способ, который вам больше нравится.

Ингредиенты для теста:

мука — 700-800 г;

сухие дрожжи — 10 г;

сахар — ст. л.;

соль — ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

теплая вода — 250 мл;

кипяток — 250 мл.

Ингредиенты для начинки:

капуста — 500 гр;

лук — шт.;

морковь — шт.;

соль;

перец;

копченая паприка.

Приготовление:

Для приготовления начинки мелко шинкуем капусту и отправляем на сковородку. Добавляем тёртую морковь и нарезанный лук.

Хорошо перемешиваем, а затем накрываем крышкой. Тушим 15 минут.

Теперь добавляем соль и перец по вкусу. Не забываем про паприку. Далее снова накрываем крышкой, ждем 15 минут до готовности начинки.

Для теста берем глубокую миску и высыпаем в нее три столовых ложки муки. Добавляем чайную ложку соли, чайную ложку сахара и растительное масло. Получившуюся смесь заливаем кипятком. Перемешиваем венчиком и ждем, пока заготовка остынет и станет теплой. Добавляем 250 мл теплой воды и 10 грамм сухих дрожжей. Перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку и для перемешивания используем ложку. Когда тесто станет более тугим, разминаем его руками.

Вымешиваем порядка 10 минут. Чтобы масса не липла к рукам, можно смазать руки растительным маслом. Накрываем заготовку полиэтиленовым пакетом, оставляем на 10 минут.

Нарезаем на кусочки, катаем шарики и оставляем на 10 минут под полиэтиленовым пакетом.

Теперь лепим пирожки. Каждый шарик разминаем в пласт, в центр выкладываем капусту. Скалку не используем.

Разогреваем на плите сковородку с большим количеством масла. Обжариваем пирожки с двух сторон.

Блюдо готово! Получилось быстро и просто. Угощайтесь.