Как приготовить говядину, чтобы мясо таяло во рту: секреты кулинаров

Говядина является более полезным видом мяса, чем свинина, однако более сложным в приготовлении.

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Правила выбора

Говядина и лук

Именно поэтому многие хозяйки не решаются делать из него ничего сложнее отварного мяса для супа, хотя, зная всего пару трюков, можно сделать из нее настоящий кулинарный шедевр.

Правила выбора

Ключ к вкусному блюду — правильный выбор полуфабриката. Разделанное мясо не должно быть слишком темным и заветренным.

Надавите на кусок мяса пальцем: свежая говядина должна быть упругой, поэтому тотчас вернет первоначальную форму.

Говядина также отличается запахом: у свежего мяса присутствует только легкий аромат молока. Поэтому продукцию с примесями других ноток покупать не стоит.

Говядина и лук

Лучше всего говядина сочетается с луком, сок которого помогает размягчиться волокнам мяса.

Мясо можно тушить с луком в кастрюле, предварительно обжарив на сковороде. Однако, если вы предпочитаете обойтись без масла, тогда можно приготовить мясо в духовке.

Для этого нужно будет выложить нарезанный кольцами лук на дно формы для запекания, предварительно расстелив на ней фольгу, следом выложить говядину цельным куском.

Сделать надрезы, посолить/поперчить блюдо прежде, чем отправить его в духовку. Запекать говядину рекомендуется 1,5-2 часа при 180 градусах в зависимости от толщины куска.