Секрет идеального бисквита: как добиться, чтобы выпечка не крошилась и не пересыхала

Готовый бисквит можно сделать еще лучше, воспользовавшись проверенным лайфхаком.

Пышный и нежный бисквит – мечта каждой хозяйки. Рецептов и советов, как этого добиться, существует невероятное количество, и сегодня хотим предложить вам еще один проверенный способ. Рекомендуем приготовить бисквит по рецепту из блога «Рецепты каждый день». Он получается мягким и очень вкусным.

Бисквит классический

Ингредиенты:

яйцо – 5 шт;

ванильный сахар – 1 пакетик;

сахар – 1 стакан;

мука – 1 стакан;

кукурузный крахмал – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Яйца разбить в чашу миксера. Добавить сахар и ванильный сахар, все взбивать на большой скорости миксера в течение 10 минут. Далее из стакана муки убрать 1 ст. л. муки и заменить ее крахмалом.

Всыпать муку с крахмалом в яично-сахарную смесь и перемешивать на малых оборотах миксера.

Тесто перелить в круглую разъемную форму, дно которой выстелено пергаментом. Разровнять поверхность и отправить в разогретый до 180 градусов духовой шкаф.

Выпекать до готовности в течение 40-45 минут. Готовность проверить деревянной палочкой. Если при протыкании бисквита она сухая – наша выпечка готова.

Чтобы бисквит получился еще более нежный и пористый, его чуть теплым рекомендуется на некоторое время плотно обмотать пищевой пленкой и отправить на 5-6 часов в холодильник.

Для чего это надо? Как правило, после того, как достается бисквит из формы, его края его сухие, а вся влага скапливается в центре. Если перед сборкой оставить его на столе, то скорее всего он пересохнет и уж точно потребует пропитки. Разрезать такой бисквит достаточно сложно – он рвется и крошится. Если же после остывания его замотать в пленку, то влага равномерно распределится по всему бисквиту, а пленка не даст ей испариться.

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