ГлавнаяРецептыСекрет идеального салата «Шуба»: в каком порядке должны быть слои – пошаговый рецепт Секрет идеального салата «Шуба»: в каком порядке должны быть слои – пошаговый рецепт На чтение: 2 минуты «Шуба» – это классический и известный салат, который принято готовить на Новый год и другие зимние праздники. Однако иногда возникает спор, в каком порядке следует выкладывать ингредиенты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Блюда на новогоднем столе могут меняться из года в год, но есть обязательные атрибуты – традиционные салаты. Рецепт селедки под шубой довольно прост, но все же даже с ним иногда возникают вопросы. Интересно Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Рецепт шубы Время: 30 минут Порций: 8 Вкус известен с детства / Фото Kwestia smaku Ингредиенты: – 500 грамм филе сельди; – 1 большая луковица; – 500 грамм картофеля (4 средних); – 250 грамм моркови (2 штуки); – 500 грамм свеклы (4 штуки) – соль и свежемолотый перец по вкусу; – 250 грамм майонеза; – укроп или петрушка для декора. Приготовление: Картошку и морковь помойте, кожуру не очищайте. Уложите в кастрюлю, залейте водой, посолите и варите до мягкости примерно 45 минут. Отцедите, остудите и очистите. Отдельно отварите свеклу в подсоленной воде, затем отцедите и очистите ее. Сельдь нарежьте кубиками и выложите на дно салатницы. Лук следует очистить и нарезать кубиками, выложите на сельдь. Поверх сельди в салатник выложите картофель, натертый на крупной терке. Приправьте их солью и перцем. Затем добавьте слой тертой моркови, а затем свеклы (каждый раз приправляйте овощи солью и перцем). Сверху смажьте майонезом и посыпьте рубленой зеленью. Поместите в холодильник. Совет Дополнительно верх салата можно посыпать сваренными на круто и измельченными яйцами. Для Нового года и других мир: вкусные закуски на каждый вкус Поделитесь с друзьями