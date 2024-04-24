Сочные тающие котлетки. Для лучшего обеда готовлю только их: вкусно, красиво и аппетитно

Котлеты — это блюдо из фарша в форме лепешки или шарика. Фарш может быть мясным — говяжьим, свиным, куриным, рыбным или овощным. В него добавляют специи, лук, иногда замоченный в молоке хлеб или панировочные сухари. Затем формируют котлеты и либо жарят их на сковороде, либо запекают в духовке или готовят на пару.
Котлеты могут быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к гарниру. Они могут подаваться с любым соусом, салатом или просто со свежими овощами. Одним словом — котлеты являются универсальным блюдом для обеда и ужина. Поэтому стоит уметь правильно их готовить.
Расскажем, как сделать нежные тающие котлеты.
Ингредиенты:
- фарш — 500 г;
- плавленый сырок — шт.;
- лук — 1 шт.;
- зеленый лук — пучок;
- соль — ⅓ ч.л.;
- перец черный — щепотка;
- сушеный чеснок — ⅓ ч.л.;
- паприка — щепотка;
- мука — 2 ст.л.;
- соевый соус — 3 ст.л.;
- мед — 1 ч.л.;
- горчица — 1 ч.л.;
- вода — 100 мл.
Приготовление котлет:
Нарезаем мелким кубиком репчатый лук, обжариваем на сковороде до легкого золотистого оттенка. Натираем на мелкой терке плавленый сырок, шинкуем зеленый лук.
Добавляем обжаренный лук, зеленый лук, сырок к фаршу, туда же высыпаем соль, черный перец, сушеный чеснок, паприку.
Тщательно перемешиваем все ингредиенты, кладем в целлофановый пакет.
Посыпаем стол мукой, у пакета вырезаем один угол, сцеживаем небольшие котлеты.
Присыпаем котлеты мукой, в сковороде на растительном масле обжариваем с обеих сторон.
В миску с соевым соусом добавляем мед, горчицу и воду, перемешиваем. Соус выливаем на сковороду к котлетам, перемешиваем и тушим под крышкой на медленном огне 5 минут.
Получаются сочные нежные котлеты. Их можно подавать с гарниром из картофельного пюре, риса или макарон.