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Сочные тающие котлетки. Для лучшего обеда готовлю только их: вкусно, красиво и аппетитно

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Сочные тающие котлетки. Для лучшего обеда готовлю только их: вкусно, красиво и аппетитно

Котлеты — это блюдо из фарша в форме лепешки или шарика. Фарш может быть мясным — говяжьим, свиным, куриным, рыбным или овощным. В него добавляют специи, лук, иногда замоченный в молоке хлеб или панировочные сухари. Затем формируют котлеты и либо жарят их на сковороде, либо запекают в духовке или готовят на пару.

Котлеты могут быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к гарниру. Они могут подаваться с любым соусом, салатом или просто со свежими овощами. Одним словом — котлеты являются универсальным блюдом для обеда и ужина. Поэтому стоит уметь правильно их готовить.

Расскажем, как сделать нежные тающие котлеты.

Ингредиенты:

  • фарш — 500 г;
  • плавленый сырок — шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • зеленый лук — пучок;
  • соль — ⅓ ч.л.;
  • перец черный — щепотка;
  • сушеный чеснок — ⅓ ч.л.;
  • паприка — щепотка;
  • мука — 2 ст.л.;
  • соевый соус — 3 ст.л.;
  • мед — 1 ч.л.;
  • горчица — 1 ч.л.;
  • вода — 100 мл.

Приготовление котлет:

Нарезаем мелким кубиком репчатый лук, обжариваем на сковороде до легкого золотистого оттенка. Натираем на мелкой терке плавленый сырок, шинкуем зеленый лук.

Добавляем обжаренный лук, зеленый лук, сырок к фаршу, туда же высыпаем соль, черный перец, сушеный чеснок, паприку.

Тщательно перемешиваем все ингредиенты, кладем в целлофановый пакет.

Посыпаем стол мукой, у пакета вырезаем один угол, сцеживаем небольшие котлеты.

Сочные тающие котлетки. Для лучшего обеда готовлю только их: вкусно, красиво и аппетитно

Присыпаем котлеты мукой, в сковороде на растительном масле обжариваем с обеих сторон.

Сочные тающие котлетки. Для лучшего обеда готовлю только их: вкусно, красиво и аппетитно

В миску с соевым соусом добавляем мед, горчицу и воду, перемешиваем. Соус выливаем на сковороду к котлетам, перемешиваем и тушим под крышкой на медленном огне 5 минут.

Сочные тающие котлетки. Для лучшего обеда готовлю только их: вкусно, красиво и аппетитно

Получаются сочные нежные котлеты. Их можно подавать с гарниром из картофельного пюре, риса или макарон.

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