Сочные тающие котлетки. Для лучшего обеда готовлю только их: вкусно, красиво и аппетитно

Котлеты — это блюдо из фарша в форме лепешки или шарика. Фарш может быть мясным — говяжьим, свиным, куриным, рыбным или овощным. В него добавляют специи, лук, иногда замоченный в молоке хлеб или панировочные сухари. Затем формируют котлеты и либо жарят их на сковороде, либо запекают в духовке или готовят на пару.

Котлеты могут быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к гарниру. Они могут подаваться с любым соусом, салатом или просто со свежими овощами. Одним словом — котлеты являются универсальным блюдом для обеда и ужина. Поэтому стоит уметь правильно их готовить.

Расскажем, как сделать нежные тающие котлеты.

Ингредиенты:

фарш — 500 г;

плавленый сырок — шт.;

лук — 1 шт.;

зеленый лук — пучок;

соль — ⅓ ч.л.;

перец черный — щепотка;

сушеный чеснок — ⅓ ч.л.;

паприка — щепотка;

мука — 2 ст.л.;

соевый соус — 3 ст.л.;

мед — 1 ч.л.;

горчица — 1 ч.л.;

вода — 100 мл.

Приготовление котлет:

Нарезаем мелким кубиком репчатый лук, обжариваем на сковороде до легкого золотистого оттенка. Натираем на мелкой терке плавленый сырок, шинкуем зеленый лук.

Добавляем обжаренный лук, зеленый лук, сырок к фаршу, туда же высыпаем соль, черный перец, сушеный чеснок, паприку.

Тщательно перемешиваем все ингредиенты, кладем в целлофановый пакет.

Посыпаем стол мукой, у пакета вырезаем один угол, сцеживаем небольшие котлеты.

Присыпаем котлеты мукой, в сковороде на растительном масле обжариваем с обеих сторон.

В миску с соевым соусом добавляем мед, горчицу и воду, перемешиваем. Соус выливаем на сковороду к котлетам, перемешиваем и тушим под крышкой на медленном огне 5 минут.

Получаются сочные нежные котлеты. Их можно подавать с гарниром из картофельного пюре, риса или макарон.