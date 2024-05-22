Сэндвич-торт: рецепт вкусной и оригинальной закуски

Торт-сэндвич — эффектная закуска, сочетающая в себе свежий вкус и яркие цвета. И она идеально подходит для лета, когда не хочется готовить на плите.

Торт-сэндвич состоит из идеально сбалансированных слоев ломтиков белого хлеба, шпината и хрустящего редиса. А вареная ветчина добавляет пикатности. Итак, если вы хотите поразить своих гостей весенней закуской, сочетающей в себе элегантность и вкус, не ищите дальше: торт-сэндвич – вкусная и оригинальная идея, которая сделает ваш обед незабываемым. Рецептом поделились на сайте

Торт-сэндвич

Ингредиенты:

белый для бутербродов — 300 г;

вареная ветчина — 390 г;

кабачки 300 г;

редис 180 г;

дикий фенхель по вкусу;

майонез по вкусу;

соль, черный перец.

Для шпинатного крема:

свежий плавленый сыр 500 г;

шпинат 250 г;

оливковое масло — 50 г;

соль, черный перец.

Чтобы приготовить сэндвич-торт, отварите шпината в кипящей воде в течение 2 минут. Слейте воду и переложите их в миску с водой и льдом.

Дайте остыть на несколько минут, затем слейте воду со шпината и отожмите его, чтобы удалить лишнюю жидкость. Переложите отварной шпинат в высокую посуду, добавьте масло и измельчите погружным блендером.

У вас должен получиться однородный крем. Теперь добавьте свежий сыр и перемешайте. Посолите и поперчите.

У редиски отрежьте кончики и нарежьте тонкими ломтиками. Приправьте маслом, солью, перцем и фенхелем. Используя кольцо диаметром 18 см, вырежьте из 2 ломтиков хлеба диск. Всего вам нужно будет создать 5 хлебных дисков, которые составят торт.

Теперь приступаем к сборке торта: выкладываем первый слой хлеба на сервировочную тарелку. Уложите кольцо, чтобы сохранить форму во время начинки, затем намажьте хлеб шпинатным кремом и выложите слой редиса.

Положите 2 ломтика вареной ветчины, выложите слой хлеба, крем, редис и снова ветчину.

Продолжайте, пока не получите 4 слоя. Завершите собирать торт слоем хлеба.

Распределяем шпинатный крем по поверхности торта, хорошо разравнивая лопаткой. Поместите торт в холодильник и позаботьтесь о кабачках: вымойте их, обрежьте, а затем нарежьте тонкими ломтиками.

Приправьте их солью, перцем и маслом. Затем распределите ломтики по краю, чтобы они прилипли к крему и накройте ими торт сверху.

Чередуйте фрагменты для создания эффекта шахматной доски. В конце выдавите немного майонеза и дополните розочками из вареной ветчины. Торт-сэндвич готов к подаче на стол!

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