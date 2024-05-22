Сэндвич-торт: рецепт вкусной и оригинальной закуски

Торт-сэндвич — эффектная закуска, сочетающая в себе свежий вкус и яркие цвета. И она идеально подходит для лета, когда не хочется готовить на плите.
Торт-сэндвич состоит из идеально сбалансированных слоев ломтиков белого хлеба, шпината и хрустящего редиса. А вареная ветчина добавляет пикатности. Итак, если вы хотите поразить своих гостей весенней закуской, сочетающей в себе элегантность и вкус, не ищите дальше: торт-сэндвич – вкусная и оригинальная идея, которая сделает ваш обед незабываемым. Рецептом поделились на сайте
Торт-сэндвич
Ингредиенты:
- белый для бутербродов — 300 г;
- вареная ветчина — 390 г;
- кабачки 300 г;
- редис 180 г;
- дикий фенхель по вкусу;
- майонез по вкусу;
- соль, черный перец.
Для шпинатного крема:
- свежий плавленый сыр 500 г;
- шпинат 250 г;
- оливковое масло — 50 г;
- соль, черный перец.
Чтобы приготовить сэндвич-торт, отварите шпината в кипящей воде в течение 2 минут. Слейте воду и переложите их в миску с водой и льдом.
Дайте остыть на несколько минут, затем слейте воду со шпината и отожмите его, чтобы удалить лишнюю жидкость. Переложите отварной шпинат в высокую посуду, добавьте масло и измельчите погружным блендером.
У вас должен получиться однородный крем. Теперь добавьте свежий сыр и перемешайте. Посолите и поперчите.
У редиски отрежьте кончики и нарежьте тонкими ломтиками. Приправьте маслом, солью, перцем и фенхелем. Используя кольцо диаметром 18 см, вырежьте из 2 ломтиков хлеба диск. Всего вам нужно будет создать 5 хлебных дисков, которые составят торт.
Теперь приступаем к сборке торта: выкладываем первый слой хлеба на сервировочную тарелку. Уложите кольцо, чтобы сохранить форму во время начинки, затем намажьте хлеб шпинатным кремом и выложите слой редиса.
Положите 2 ломтика вареной ветчины, выложите слой хлеба, крем, редис и снова ветчину.
Продолжайте, пока не получите 4 слоя. Завершите собирать торт слоем хлеба.
Распределяем шпинатный крем по поверхности торта, хорошо разравнивая лопаткой. Поместите торт в холодильник и позаботьтесь о кабачках: вымойте их, обрежьте, а затем нарежьте тонкими ломтиками.
Приправьте их солью, перцем и маслом. Затем распределите ломтики по краю, чтобы они прилипли к крему и накройте ими торт сверху.
Чередуйте фрагменты для создания эффекта шахматной доски. В конце выдавите немного майонеза и дополните розочками из вареной ветчины. Торт-сэндвич готов к подаче на стол!
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