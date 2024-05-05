Вкусная новинка, которую очень легко готовить: простой рецепт спаржи

Спаржа уже перестала быть деликатесом, который едят только в дорогих ресторанах. И ее очень просто готовить.
В Украине спаржу давно выращивают и она уже перестала быть деликатесом, который дорого стоит и невозможно достать. Она вкусная, просто готовится и очень полезна. Спаржу можно запекать в духовке и на гриле, отваривать и поджаривать. Она хорошо дополняет блюда из лосося, или мяса. Фокус рекомендует попробовать приготовить спаржу с соусом из сыра и ветчины. Соусы и спаржа – это идеальное сочетание.
Спаржа с соусом из ветчины и сыра
Ингредиенты:
- спаржа — 16 шт;
- пармезан — 50 г;
- растительное масло 2 ст. л.;
- соль по вкусу.
Для соуса:
- молоко — 350 мл;
- ветчина — 100 г;
- сыр чеддер — 75 г;
- одна красная луковица;
- сливочное масло 1,5 ст. л.;
- мука 1,5 ст. л.;
- соль.
Для соуса мелко нарежьте лук, в сковороде растопите сливочное масло и потушите лук до прозрачности. Всыпьте муку и обжарьте, часто перемешивая в течении одной минуты.
Влейте молоко и, постоянно перемешивая венчиком, доведите соус до кипения. Уменьшите огонь до минимального и готовьте 5–7 минут.
Натрите чеддер на мелкой терке, добавьте в соус и перемешивайте, пока он полностью не расплавится. Ветчину нарежьте тонкой соломкой и вмешайте в соус.
И готовьте спаржу. Отломите одеревеневшие кончики. Обычно это около двух сантиметров. Разогрейте в сковороде растительное масло, добавьте спаржу, немного посолите и обжарьте по три минуты с каждой стороны. Переложите на блюдо, полейте соусом и посыпьте тертым пармезаном.
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