Вкусная новинка, которую очень легко готовить: простой рецепт спаржи

Спаржа уже перестала быть деликатесом, который едят только в дорогих ресторанах. И ее очень просто готовить.

В Украине спаржу давно выращивают и она уже перестала быть деликатесом, который дорого стоит и невозможно достать. Она вкусная, просто готовится и очень полезна. Спаржу можно запекать в духовке и на гриле, отваривать и поджаривать. Она хорошо дополняет блюда из лосося, или мяса. Фокус рекомендует попробовать приготовить спаржу с соусом из сыра и ветчины. Соусы и спаржа – это идеальное сочетание.

Спаржа с соусом из ветчины и сыра

Ингредиенты:

спаржа — 16 шт;

пармезан — 50 г;

растительное масло 2 ст. л.;

соль по вкусу.

Для соуса:

молоко — 350 мл;

ветчина — 100 г;

сыр чеддер — 75 г;

одна красная луковица;

сливочное масло 1,5 ст. л.;

мука 1,5 ст. л.;

соль.

Для соуса мелко нарежьте лук, в сковороде растопите сливочное масло и потушите лук до прозрачности. Всыпьте муку и обжарьте, часто перемешивая в течении одной минуты.

Влейте молоко и, постоянно перемешивая венчиком, доведите соус до кипения. Уменьшите огонь до минимального и готовьте 5–7 минут.

Натрите чеддер на мелкой терке, добавьте в соус и перемешивайте, пока он полностью не расплавится. Ветчину нарежьте тонкой соломкой и вмешайте в соус.

И готовьте спаржу. Отломите одеревеневшие кончики. Обычно это около двух сантиметров. Разогрейте в сковороде растительное масло, добавьте спаржу, немного посолите и обжарьте по три минуты с каждой стороны. Переложите на блюдо, полейте соусом и посыпьте тертым пармезаном.

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