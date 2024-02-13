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Щи из свежей капусты классические

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Щи из свежей капусты классические

Щи из свежей капусты – это популярное первое блюдо, которое готовят во всех уголках бывшего Союза, однако, с небольшими изменениями. Традиционно в состав этого сытого и наваристого супа входит не только тонко нашинкованная белокочанная капуста, но также и кубики картофеля, зажарка из лука и моркови, а иногда и из болгарского перца с помидорами. Некоторые кулинары предпочитают приправлять суп тмином, другие же – горошинами душистого либо черного перцев и лавровым листом. Но какой из вариантов не пришелся бы вам по душе, при соблюдении рекомендаций, у вас получатся вкусные и ароматные щи!

Классические щи из свежей капусты

Классические щи из свежей капусты, приготовленные на наваристом мясном бульоне – это сытное и питательное первое блюдо, которое идеально подходит для сбалансированного обеда всей семьи. Весь вкус заключается в аппетитной зажарке, в состав которой входят овощи и паста из протертых томатов.

Щи из свежей капусты классические

Ингредиенты –+6 порц.

  • Капуста белокочанная 500 гр.
  • Свинина 600 гр.
  • Морковь 1 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Картофель 2 шт.
  • Помидоры 1 шт.
  • Лавровый лист 1 шт.
  • Смесь перцев  по вкусу
  • Томатная паста 25 гр.
  • Сахар-песок  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки
  • Сметана  для подачи

Шаги 100 мин.

  1. Щи из свежей капусты классические

    Классические щи из свежей капусты готовятся очень просто. Варим бульон: свинину заливаем водой и провариваем около часа после закипания, снимая пенку. Шинкуем капусту.

  2. Щи из свежей капусты классические

    Из готового бульона вынимаем мясо и забрасываем капусту. Если вы готовите в мультиварке, то запускаем программу «суп».

  3. Щи из свежей капусты классические

    Не теряя времени, занимаемся зажаркой: на растительном масле пассеруем мелкие кубики репчатого лука.

  4. Щи из свежей капусты классические

    К прозрачному луку отправляем тертую на терке морковку и обжариваем помешивая, еще около 5 минут.

  5. Щи из свежей капусты классические

    Размягченные овощи смешиваем с нарезанным помидором, томатной пастой, сахарным песком и солью и специями.

  6. Щи из свежей капусты классические

    Спустя 20 минут от начала варки капусты, добавляем лавровый лист и кубики картофеля – томим до готовности.

  7. Щи из свежей капусты классические

    В бульон перекладываем измельченное мясо и зажарку, балансируем вкус солью и даем настояться под крышкой 15 минут.

  8. Щи из свежей капусты классические

    Щи из свежей капусты готовы! Разливаем по тарелкам и пробуем. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты с курицей

Щи из свежей капусты с курицей – это первое блюдо, которое покоряет своей легкостью и одновременно сытостью. Заменяя мясо птицей, бульон всегда получается прозрачным, соответственно, с гораздо меньшим содержанием жира. Исходя из вышесказанного, если вы следите за фигурой и считаете калории, то рекомендуем остановиться на этом вкусном варианте.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Курица – 400 гр.
  • Капуста белокочанная – 400 гр.
  • Вода – 2,5 л.
  • Помидор – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Картофель – 2-3 шт.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Лук зеленый – 5 перьев.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и промываем овощи с мясом.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 2. Курицу заливаем водой и варим на умеренном огне около получаса, обязательно снимая пенку. Готовую птицу перекладываем на тарелку, а бульон солим.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 3. Капусту шинкуем тонкой соломкой и забрасываем в бульон.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 4. Следом отправляем продолговатые бруски картофеля.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 5. Параллельно произвольно измельчаем головку лука и морковь.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 6. Пассеруем овощи на подсолнечном масле до легкой румяности и мягкости.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 7. К зажарке натираем на терке помидор, предварительно сняв кожицу. Перемешиваем и прогреваем все вместе еще 5 минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 8. Перекладываем содержимое сковороды в кастрюлю. Также добавляем волокна курицы, зеленый лук и соль с перцем.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 9. Доводим все компоненты до готовности и подаем к столу. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты классические

Классические щи из свежей капусты со свининой

Классические щи из свежей капусты со свининой – это классика славянской кухни, которую в каждом доме готовят по-своему. Однако рекомендуем вам обратить внимание на этот рецепт, так как суп, приготовленный таким образом, влюбляет в себя при первой же дегустации – гарантировано!

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Мякоть свинины – 300 гр.
  • Капуста белокочанная – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Картофель – 4 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Вода – 2,5 л.
  • Кетчуп – 3 ст.л.
  • Укроп – 4 веточки.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промываем и кладем в кастрюлю вместе со столовой ложкой соли и лаврушкой, заливаем водой и провариваем в течение часа.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 2. Не теряя времени, подготавливаем другие составляющие: картошку режем кубиком, морковку натираем при помощи бурачной терки, а лук мелко рубим.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 3. Мясо перекладываем в тарелку и после остывания разбираем и возвращаем в суп. Также в кастрюлю выкладываем картошку, томим около 10 минут на минимальном нагреве.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 4. На растительном масле обжариваем луковые ломтики до мягкости и светло-коричневого оттенка.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 5. Шинкуем капусту.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 6. К луку высыпаем морковку, обжариваем и смешиваем с кетчупом – прогреваем все вместе еще несколько минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 7. К размягченному картофелю в кастрюлю отправляем капустную соломку.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 8. Добавляем в щи зажарку, доводим до кипения и томим еще 12-15 минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 9. Солим и приправляем, всыпаем рубленую зелень и снова доводим до кипения.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 10. Настаиваем суп под крышкой 15 минут и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты классические

Вкусные щи из свежей капусты с говядиной

Вкусные щи из свежей капусты с говядиной – это ароматное и сытное кушанье, которое отлично подходит для семейной трапезы, после которой все домочадцы останутся не только сытыми, но и довольными. За счет использования томатов, блюдо обладает легкой кислинкой, которая изумительно сочетается со сметаной.

Время готовки – 2 ч. 35 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Говядина на кости – 600 гр.
  • Капуста белокочанная – 200-250 гр.
  • Картошка – 4 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковка – 2 шт.
  • Вода – 2 л.
  • Помидор крупный – 0,5 шт.
  • Кетчуп – 3 ст.л.
  • Укроп – 4 веточки
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец душистый горошек – 6 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину заливаем водой, добавляем горошины перца и лавр, провариваем два часа, снимая пенку и при необходимости подливая кипяток.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 2. Отварную говядину вынимаем из кастрюли и даем время остыть. Выбрасываем пряности из бульона.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 3. Кочан капусты шинкуем максимально тонкой соломкой.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 4. Картошку чистим и нарезаем кубиками.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 5. Подготовленные компоненты высыпаем в бульон и провариваем около получаса на медленном огне.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 6. Готовим зажарку: пассеруем на подсолнечном масле мелкие кусочки лука и засыпаем тертую на терке морковку, подрумяниваем и смешиваем с нарезкой помидора, томатной пастой, солью и черным перцем – прогреваем еще 3-5 минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 7. Перекладываем содержимое сковороды в кастрюлю, солим и приправляем.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 8. Дополняем состав рубленым укропом, варим 2-4 минуты.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 9. Высыпаем в щи волокна говядины и переходим к сервировке. Подаем обязательно со сметаной. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты классические

Постные щи из свежей капусты без мяса

Постные щи из свежей капусты без мяса можно запросто сварить всего лишь за 40 минут и в полной мере насладиться букетом из вкусов и ароматов полезных и натуральных овощей. Подавать такое первое блюдо рекомендуется с большим количеством свежей зелени и охлажденной сметаной.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Капуста – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1-2 шт.
  • Паста томатная – 1 ч.л.
  • Картошка – 2 шт.
  • Масло подсолнечное – 2-3 ст.л.
  • Вода – 2 л.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Куркума – по вкусу.
  • Сахар-песок – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Капусту шинкуем квадратиками либо соломкой. Очищаем от шелухи и кожуры лук, морковку и картошку.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 2. В кастрюлю высыпаем капусту и заливаем водой, доводим до кипения и варим 15 минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 3. Натираем на терке морковь, мелко рубим головку лука.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 4. На раскаленном подсолнечном масле готовим зажарку из моркови и лука.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 5. К капусте забрасываем нарезу картофеля, готовим на огне чуть ниже среднего до мягкости.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 6. Зажарку смешиваем с кубиками помидора, помешиваем.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 7. Добавляем к овощам пасту из протертых томатов, сахар, соль и чеснок, пропущенный через пресс. Смешав, убираем с плиты.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 8. Дополняем куркумой для насыщенности цвета.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 9. Выкладываем овощную смесь в бульон, солим и, выключив огонь, оставляем под крышкой еще на 10-15 минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 10. Ароматные щи распределяем по порционным супницам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты классические

Щи из свежей капусты с фрикадельками

Щи из свежей капусты с фрикадельками – это оригинальный рецепт, который запросто привнесет в ваш рацион нечто совершенно новое и очень вкусное! В отличие от классических вариаций приготовления на бульоне, кушанье с фрикадельками готовится в разы быстрее.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Вода – 2,5 л.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Капуста – 250 гр.
  • Картофель – 2-3 шт.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.

Для фрикаделек:

  • Фарш мясной – 350 гр.
  • Манка – 25 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления фрикаделек к фаршу насыпаем соль, черный перец и манку – активно перемешиваем и отбиваем, оставляем на 20 минут при комнатной температуре для набухания крупы.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 2. Овощи очищаем и измельчаем: картофель кубиками среднего размера, а лук, перец и морковь – мелкими кубиками.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 3. В кастрюле разогреваем растительное масло и высыпаем маленькие кусочки овощей, постоянно помешивая, готовим на протяжении 1-2 минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 4. Зажарку заливаем кипятком и доводим до кипения.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 5. Добавляем картошку и  снова кипятим, убавляем нагрев и продолжаем варку.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 6. Дополняем суп квадратиками белокочанной капусты.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 7. Ладони смачиваем в воде и формируем фрикадельки, размером с алычу.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 8. Примерно через 7 минут от начала варки капусты, аккуратно забрасываем мясные шарики в суп и дожидаемся, пока они всплывут на поверхность. Солим и доводим до кипения, снимая с плиты.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 9. Аппетитные щи подаем к столу сразу же и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты классические

Щи из свежей капусты с помидорами и болгарским перцем

Щи из свежей капусты с помидорами и болгарским перцем – это удивительное сочетание ингредиентов, которые отлично гармонируют между собой, дополняют и оттеняют вкус и аромат. Целый микс овощей придаст вам сытости и заряд бодрости до самого вечера. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2,8 л.

Ингредиенты:

  • Капуста – 300 гр.
  • Картошка – 3-5 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Вода – 2 л.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Бедро куриное – 1 шт.
  • Лавровый лист – 1-2 шт.
  • Перец черный горошек – 10 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное бедро заливаем водой и доводим до кипения, убавляем пламя и приправляем горошинами перца и лавром – варим полчаса.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 2. Тем временем, рубим головку очищенного лука.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 3. При помощи терки с крупными отверстиями натираем морковь.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 4. Слайсами режем помидор.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 5. Мякоть сладкого перца нарезаем брусками.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 6. Все подготовленные овощи обжариваем в сковороде на растительном масле, а затем тушим под крышкой около 10 минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 7. Параллельно кубиками режем картофель.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 8. В бульон высыпаем картошку и спустя 5-10 минут забрасываем нашинкованную капусту.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 9. Еще через 10 минут добавляем зажарку и соль, доводим до кипения и выключаем нагрев.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 10. Разливаем щи по тарелкам и дегустируем. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты классические

Щи из свежей капусты в мультиварке

Щи из свежей капусты в мультиварке – это отличный вариант простого и вкусного обеда, который удовлетворит всех ваших домочадцев. В составе этого супа вы встретите только полезные и натуральные компоненты, а именно овощи и специи, которые насыщают кушанье непревзойденным ароматом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 120 гр.
  • Морковь – 70 гр.
  • Помидоры – 270 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Картофель – 270 гр.
  • Вода – 1,8-2 л.
  • Капуста белокочанная – 180 гр.
  • Тмин – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 щепотка.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Включаем режим «жарка» и разогреваем растительное масло, в течение 5 минут пассеруем тертую на терке морковь и измельченный лук.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 2. К зажарке выкладываем кусочки помидоров, посыпаем сахаром.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 3. Томим около 10 минут, пока томат не отдаст сок.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 4. Заливаем компоненты водой и доводим до кипения, запускаем программу «суп».

Щи из свежей капусты классические

Шаг 5. Забрасываем кубики картофеля и провариваем 20 минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 6. Добавляем нашинкованную капусту и тмин, томим ингредиенты до готовности.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 7. Горячие щи разливаем по пиалам и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты классические

Щи из свежей капусты с грибами

Щи из свежей капусты с грибами, приготовленные без мяса – это блюдо, которое отлично подходит для подачи во время поста или же угощения тех, кто полностью отказался от употребления мясных компонентов либо имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Капуста – 400 гр.
  • Шампиньоны – 300-400 гр.
  • Картошка – 300-400 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Соль – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Воду ставим на огонь и подготавливаем остальные компоненты.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 2. Произвольными ломтиками режем репчатый лук и грибы, натираем на терке морковку.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 3. Обжариваем нарезанные ингредиенты на растительном масле около 10 минут, солим и перчим.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 4. Измельчаем клубни картофеля.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 5. Кипящую воду подсаливаем, забрасываем картошку и варим 10 минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 6. Соломкой шинкуем свежую капусту.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 7. Выкладываем капусту к картофелю и провариваем еще 10 минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 8. Добавляем зажарку и засекаем 10 минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 9. Дополняем суп зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты классические

Щи из свежей капусты с тушенкой

Щи из свежей капусты с тушенкой – это первое блюдо на скорую руку, которое всегда «выручит» в те моменты, когда нужно максимально быстро накормить большую семью вкусным и сытным обедом, после которого не захочется перекусывать ничем вредным, например, шоколадом или бутербродом.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Капуста – 300 гр.
  • Картошка – 5-7 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Тушенка – 250 гр.
  • Вода – 2,5 л.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – 1-2 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Укроп – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Капусту шинкуем, заливаем водой и ставим на огонь – варим 10-15 минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 2. Теперь в суп отправляем кубики картофеля, продолжаем варку на умеренном пламени.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 3. В это время готовим зажарку: измельчаем лук и морковь, слегка подрумяниваем на разогретом растительном масле.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 4. К овощам подливаем половник бульона и выкладываем немного томатной пасты, перемешиваем и готовим еще 3-5 минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 5. К практически готовым овощам в кастрюле, выкладываем тушенку и зажарку.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 6. Кушанье солим и дополняем лавровым листом и укропом, томим еще 5-10 минут.

Щи из свежей капусты классические

Шаг 7. Сразу же по окончании варки, разливаем щи по тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты классические

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