Щи из свежей капусты – это популярное первое блюдо, которое готовят во всех уголках бывшего Союза, однако, с небольшими изменениями. Традиционно в состав этого сытого и наваристого супа входит не только тонко нашинкованная белокочанная капуста, но также и кубики картофеля, зажарка из лука и моркови, а иногда и из болгарского перца с помидорами. Некоторые кулинары предпочитают приправлять суп тмином, другие же – горошинами душистого либо черного перцев и лавровым листом. Но какой из вариантов не пришелся бы вам по душе, при соблюдении рекомендаций, у вас получатся вкусные и ароматные щи!

Классические щи из свежей капусты

Классические щи из свежей капусты, приготовленные на наваристом мясном бульоне – это сытное и питательное первое блюдо, которое идеально подходит для сбалансированного обеда всей семьи. Весь вкус заключается в аппетитной зажарке, в состав которой входят овощи и паста из протертых томатов.

Ингредиенты –+6 порц.

Капуста белокочанная 500 гр.

Свинина 600 гр.

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Картофель 2 шт.

Помидоры 1 шт.

Лавровый лист 1 шт.

Смесь перцев по вкусу

Томатная паста 25 гр.

Сахар-песок по вкусу

Соль по вкусу

Масло растительное для жарки

Сметана для подачи

Шаги 100 мин.

Классические щи из свежей капусты готовятся очень просто. Варим бульон: свинину заливаем водой и провариваем около часа после закипания, снимая пенку. Шинкуем капусту. Из готового бульона вынимаем мясо и забрасываем капусту. Если вы готовите в мультиварке, то запускаем программу «суп». Не теряя времени, занимаемся зажаркой: на растительном масле пассеруем мелкие кубики репчатого лука. К прозрачному луку отправляем тертую на терке морковку и обжариваем помешивая, еще около 5 минут. Размягченные овощи смешиваем с нарезанным помидором, томатной пастой, сахарным песком и солью и специями. Спустя 20 минут от начала варки капусты, добавляем лавровый лист и кубики картофеля – томим до готовности. В бульон перекладываем измельченное мясо и зажарку, балансируем вкус солью и даем настояться под крышкой 15 минут. Щи из свежей капусты готовы! Разливаем по тарелкам и пробуем. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты с курицей

Щи из свежей капусты с курицей – это первое блюдо, которое покоряет своей легкостью и одновременно сытостью. Заменяя мясо птицей, бульон всегда получается прозрачным, соответственно, с гораздо меньшим содержанием жира. Исходя из вышесказанного, если вы следите за фигурой и считаете калории, то рекомендуем остановиться на этом вкусном варианте.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Курица – 400 гр.

Капуста белокочанная – 400 гр.

Вода – 2,5 л.

Помидор – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Картофель – 2-3 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Лук зеленый – 5 перьев.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и промываем овощи с мясом.

Шаг 2. Курицу заливаем водой и варим на умеренном огне около получаса, обязательно снимая пенку. Готовую птицу перекладываем на тарелку, а бульон солим.

Шаг 3. Капусту шинкуем тонкой соломкой и забрасываем в бульон.

Шаг 4. Следом отправляем продолговатые бруски картофеля.

Шаг 5. Параллельно произвольно измельчаем головку лука и морковь.

Шаг 6. Пассеруем овощи на подсолнечном масле до легкой румяности и мягкости.

Шаг 7. К зажарке натираем на терке помидор, предварительно сняв кожицу. Перемешиваем и прогреваем все вместе еще 5 минут.

Шаг 8. Перекладываем содержимое сковороды в кастрюлю. Также добавляем волокна курицы, зеленый лук и соль с перцем.

Шаг 9. Доводим все компоненты до готовности и подаем к столу. Приятного аппетита!

Классические щи из свежей капусты со свининой

Классические щи из свежей капусты со свининой – это классика славянской кухни, которую в каждом доме готовят по-своему. Однако рекомендуем вам обратить внимание на этот рецепт, так как суп, приготовленный таким образом, влюбляет в себя при первой же дегустации – гарантировано!

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 300 гр.

Капуста белокочанная – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Картофель – 4 шт.

Морковь – 1 шт.

Вода – 2,5 л.

Кетчуп – 3 ст.л.

Укроп – 4 веточки.

Лавровый лист – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промываем и кладем в кастрюлю вместе со столовой ложкой соли и лаврушкой, заливаем водой и провариваем в течение часа.

Шаг 2. Не теряя времени, подготавливаем другие составляющие: картошку режем кубиком, морковку натираем при помощи бурачной терки, а лук мелко рубим.

Шаг 3. Мясо перекладываем в тарелку и после остывания разбираем и возвращаем в суп. Также в кастрюлю выкладываем картошку, томим около 10 минут на минимальном нагреве.

Шаг 4. На растительном масле обжариваем луковые ломтики до мягкости и светло-коричневого оттенка.

Шаг 5. Шинкуем капусту.

Шаг 6. К луку высыпаем морковку, обжариваем и смешиваем с кетчупом – прогреваем все вместе еще несколько минут.

Шаг 7. К размягченному картофелю в кастрюлю отправляем капустную соломку.

Шаг 8. Добавляем в щи зажарку, доводим до кипения и томим еще 12-15 минут.

Шаг 9. Солим и приправляем, всыпаем рубленую зелень и снова доводим до кипения.

Шаг 10. Настаиваем суп под крышкой 15 минут и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Вкусные щи из свежей капусты с говядиной

Вкусные щи из свежей капусты с говядиной – это ароматное и сытное кушанье, которое отлично подходит для семейной трапезы, после которой все домочадцы останутся не только сытыми, но и довольными. За счет использования томатов, блюдо обладает легкой кислинкой, которая изумительно сочетается со сметаной.

Время готовки – 2 ч. 35 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Говядина на кости – 600 гр.

Капуста белокочанная – 200-250 гр.

Картошка – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 2 шт.

Вода – 2 л.

Помидор крупный – 0,5 шт.

Кетчуп – 3 ст.л.

Укроп – 4 веточки

Масло подсолнечное – для жарки.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец душистый горошек – 6 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину заливаем водой, добавляем горошины перца и лавр, провариваем два часа, снимая пенку и при необходимости подливая кипяток.

Шаг 2. Отварную говядину вынимаем из кастрюли и даем время остыть. Выбрасываем пряности из бульона.

Шаг 3. Кочан капусты шинкуем максимально тонкой соломкой.

Шаг 4. Картошку чистим и нарезаем кубиками.

Шаг 5. Подготовленные компоненты высыпаем в бульон и провариваем около получаса на медленном огне.

Шаг 6. Готовим зажарку: пассеруем на подсолнечном масле мелкие кусочки лука и засыпаем тертую на терке морковку, подрумяниваем и смешиваем с нарезкой помидора, томатной пастой, солью и черным перцем – прогреваем еще 3-5 минут.

Шаг 7. Перекладываем содержимое сковороды в кастрюлю, солим и приправляем.

Шаг 8. Дополняем состав рубленым укропом, варим 2-4 минуты.

Шаг 9. Высыпаем в щи волокна говядины и переходим к сервировке. Подаем обязательно со сметаной. Приятного аппетита!

Постные щи из свежей капусты без мяса

Постные щи из свежей капусты без мяса можно запросто сварить всего лишь за 40 минут и в полной мере насладиться букетом из вкусов и ароматов полезных и натуральных овощей. Подавать такое первое блюдо рекомендуется с большим количеством свежей зелени и охлажденной сметаной.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Капуста – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1-2 шт.

Паста томатная – 1 ч.л.

Картошка – 2 шт.

Масло подсолнечное – 2-3 ст.л.

Вода – 2 л.

Чеснок – 2-3 зуб.

Помидоры – 1 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Куркума – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Капусту шинкуем квадратиками либо соломкой. Очищаем от шелухи и кожуры лук, морковку и картошку.

Шаг 2. В кастрюлю высыпаем капусту и заливаем водой, доводим до кипения и варим 15 минут.

Шаг 3. Натираем на терке морковь, мелко рубим головку лука.

Шаг 4. На раскаленном подсолнечном масле готовим зажарку из моркови и лука.

Шаг 5. К капусте забрасываем нарезу картофеля, готовим на огне чуть ниже среднего до мягкости.

Шаг 6. Зажарку смешиваем с кубиками помидора, помешиваем.

Шаг 7. Добавляем к овощам пасту из протертых томатов, сахар, соль и чеснок, пропущенный через пресс. Смешав, убираем с плиты.

Шаг 8. Дополняем куркумой для насыщенности цвета.

Шаг 9. Выкладываем овощную смесь в бульон, солим и, выключив огонь, оставляем под крышкой еще на 10-15 минут.

Шаг 10. Ароматные щи распределяем по порционным супницам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты с фрикадельками

Щи из свежей капусты с фрикадельками – это оригинальный рецепт, который запросто привнесет в ваш рацион нечто совершенно новое и очень вкусное! В отличие от классических вариаций приготовления на бульоне, кушанье с фрикадельками готовится в разы быстрее.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Вода – 2,5 л.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Капуста – 250 гр.

Картофель – 2-3 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Для фрикаделек:

Фарш мясной – 350 гр.

Манка – 25 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления фрикаделек к фаршу насыпаем соль, черный перец и манку – активно перемешиваем и отбиваем, оставляем на 20 минут при комнатной температуре для набухания крупы.

Шаг 2. Овощи очищаем и измельчаем: картофель кубиками среднего размера, а лук, перец и морковь – мелкими кубиками.

Шаг 3. В кастрюле разогреваем растительное масло и высыпаем маленькие кусочки овощей, постоянно помешивая, готовим на протяжении 1-2 минут.

Шаг 4. Зажарку заливаем кипятком и доводим до кипения.

Шаг 5. Добавляем картошку и снова кипятим, убавляем нагрев и продолжаем варку.

Шаг 6. Дополняем суп квадратиками белокочанной капусты.

Шаг 7. Ладони смачиваем в воде и формируем фрикадельки, размером с алычу.

Шаг 8. Примерно через 7 минут от начала варки капусты, аккуратно забрасываем мясные шарики в суп и дожидаемся, пока они всплывут на поверхность. Солим и доводим до кипения, снимая с плиты.

Шаг 9. Аппетитные щи подаем к столу сразу же и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты с помидорами и болгарским перцем

Щи из свежей капусты с помидорами и болгарским перцем – это удивительное сочетание ингредиентов, которые отлично гармонируют между собой, дополняют и оттеняют вкус и аромат. Целый микс овощей придаст вам сытости и заряд бодрости до самого вечера. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2,8 л.

Ингредиенты:

Капуста – 300 гр.

Картошка – 3-5 шт.

Морковь – 1 шт.

Вода – 2 л.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Бедро куриное – 1 шт.

Лавровый лист – 1-2 шт.

Перец черный горошек – 10 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное бедро заливаем водой и доводим до кипения, убавляем пламя и приправляем горошинами перца и лавром – варим полчаса.

Шаг 2. Тем временем, рубим головку очищенного лука.

Шаг 3. При помощи терки с крупными отверстиями натираем морковь.

Шаг 4. Слайсами режем помидор.

Шаг 5. Мякоть сладкого перца нарезаем брусками.

Шаг 6. Все подготовленные овощи обжариваем в сковороде на растительном масле, а затем тушим под крышкой около 10 минут.

Шаг 7. Параллельно кубиками режем картофель.

Шаг 8. В бульон высыпаем картошку и спустя 5-10 минут забрасываем нашинкованную капусту.

Шаг 9. Еще через 10 минут добавляем зажарку и соль, доводим до кипения и выключаем нагрев.

Шаг 10. Разливаем щи по тарелкам и дегустируем. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты в мультиварке

Щи из свежей капусты в мультиварке – это отличный вариант простого и вкусного обеда, который удовлетворит всех ваших домочадцев. В составе этого супа вы встретите только полезные и натуральные компоненты, а именно овощи и специи, которые насыщают кушанье непревзойденным ароматом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 120 гр.

Морковь – 70 гр.

Помидоры – 270 гр.

Масло растительное – для жарки.

Картофель – 270 гр.

Вода – 1,8-2 л.

Капуста белокочанная – 180 гр.

Тмин – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Включаем режим «жарка» и разогреваем растительное масло, в течение 5 минут пассеруем тертую на терке морковь и измельченный лук.

Шаг 2. К зажарке выкладываем кусочки помидоров, посыпаем сахаром.

Шаг 3. Томим около 10 минут, пока томат не отдаст сок.

Шаг 4. Заливаем компоненты водой и доводим до кипения, запускаем программу «суп».

Шаг 5. Забрасываем кубики картофеля и провариваем 20 минут.

Шаг 6. Добавляем нашинкованную капусту и тмин, томим ингредиенты до готовности.

Шаг 7. Горячие щи разливаем по пиалам и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты с грибами

Щи из свежей капусты с грибами, приготовленные без мяса – это блюдо, которое отлично подходит для подачи во время поста или же угощения тех, кто полностью отказался от употребления мясных компонентов либо имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Капуста – 400 гр.

Шампиньоны – 300-400 гр.

Картошка – 300-400 гр.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу

Зелень – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Воду ставим на огонь и подготавливаем остальные компоненты.

Шаг 2. Произвольными ломтиками режем репчатый лук и грибы, натираем на терке морковку.

Шаг 3. Обжариваем нарезанные ингредиенты на растительном масле около 10 минут, солим и перчим.

Шаг 4. Измельчаем клубни картофеля.

Шаг 5. Кипящую воду подсаливаем, забрасываем картошку и варим 10 минут.

Шаг 6. Соломкой шинкуем свежую капусту.

Шаг 7. Выкладываем капусту к картофелю и провариваем еще 10 минут.

Шаг 8. Добавляем зажарку и засекаем 10 минут.

Шаг 9. Дополняем суп зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита!

Щи из свежей капусты с тушенкой

Щи из свежей капусты с тушенкой – это первое блюдо на скорую руку, которое всегда «выручит» в те моменты, когда нужно максимально быстро накормить большую семью вкусным и сытным обедом, после которого не захочется перекусывать ничем вредным, например, шоколадом или бутербродом.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Капуста – 300 гр.

Картошка – 5-7 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Тушенка – 250 гр.

Вода – 2,5 л.

Паста томатная – 1 ст.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Масло подсолнечное – 1-2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Укроп – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Капусту шинкуем, заливаем водой и ставим на огонь – варим 10-15 минут.

Шаг 2. Теперь в суп отправляем кубики картофеля, продолжаем варку на умеренном пламени.

Шаг 3. В это время готовим зажарку: измельчаем лук и морковь, слегка подрумяниваем на разогретом растительном масле.

Шаг 4. К овощам подливаем половник бульона и выкладываем немного томатной пасты, перемешиваем и готовим еще 3-5 минут.

Шаг 5. К практически готовым овощам в кастрюле, выкладываем тушенку и зажарку.

Шаг 6. Кушанье солим и дополняем лавровым листом и укропом, томим еще 5-10 минут.

Шаг 7. Сразу же по окончании варки, разливаем щи по тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!