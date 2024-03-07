Приготовление вкусных домашних котлет становится вызовом для многих хозяек, ищущих альтернативные ингредиенты для такого блюда. Но с нашим сегодняшним рецептом столь тяжелая миссия превращается в плевое дело. Ведь редакция «Со Вкусом» знает, как приготовить котлеты с фаршем и картошкой меньше, чем за час.

Ни яйца, ни хлеб, замоченный в молоке, вам не понадобятся. Благодаря добавленному к мясу картофелю котлеты не развалятся. А тушение в сметанно-томатном соусе сделает их невероятно нежными и пряными.

Как приготовить сочные котлеты с фаршем и картошкой

Помните, полностью обжаривать котлеты на сковороде не нужно. Ведь доводить их до готовности мы будем уже в процессе тушения в соусе. Слегка лишь обжарьте котлеты, чтобы они немного подрумянились и схватились. Тогда изделия из мяса будут хорошо держать форму, к тому же весь сок запечатается внутри.

Ингредиенты

Свиной фарш350 г Картофель2 шт. Морковь2 шт. Чеснок2 зуб. Лук1 шт. Сметана100 г Томатная паста30 г Паприка0,5 ч. л. Сушеный базилик0,5 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу Вода200 мл

Приготовление

Очищаем морковь. Натираем ее на терке со средними отверстиями. Очищаем крупные картофелины от кожуры. Натираем их на терке с большими ячейками.Выкладываем морковь и картофель на дуршлаг. Отжимаем их от сока. Помещаем овощи в глубокую емкость. Добавляем к ним свиной фарш.Очищаем чеснок. Измельчаем его, используя пресс. Добавляем чеснок и копченую паприку к мясу. Всыпаем черный молотый перец и соль по вкусу. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Формируем из фарша котлеты желаемой формы. Обжариваем их на хорошо раскаленной сковороде с подсолнечным маслом по 2–3 минуты с каждой стороны. Готовим их на среднем огне.Готовим соус. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Разогреваем сковороду с маслом, в которой будут тушиться котлеты. Обжариваем на ней лук до легкой золотистости.Добавляем к овощу томатную пасту и сметану. Вливаем воду. Всыпаем соль, черный перец и сушеный базилик. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до однородности.Выкладываем в полученный соус котлеты, равномерно их распределяя по поверхности сковороды. Доводим всё до кипения. Затем убавляем огонь до минимального. Тушим котлеты под крышкой в течение 30 минут.

Советуем подавать такие котлеты из фарша и картофеля с простым гарниром — отварным рисом. Выложите на тарелку возле каши парочку аппетитных мясных изделий. Полейте и рис, и котлеты соусом из сметаны и томатной пасты, а потом посыпьте всё рубленой зеленью. Приятного аппетита!