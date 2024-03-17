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ПП пончики

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ПП пончики

Описание приготовления:

Чтобы структура колечек получилась более легкой и воздушной, а корочка — хрустящей, я использую рисовую муку. Но вы можете заменить ее на кукурузную, овсяную или гречневую. Это придаст десерту новые ароматы.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пончики Диета: Без глютена / ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 300 Грамм (любой жирности)
  • Мука рисовая 100 Грамм
  • Куриное яйцо 2 Штуки
  • Сахарозаменитель По вкусу
  • Ванилин 1 Штука (пакетик)
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Шоколад 50 Грамм (глазурь)
  • Миндаль в пластинках По вкусу (глазурь)
  • Сахарная пудра По вкусу (для украшения)

Количество порций 4

Калорийность

215 ккал

Калорийность

7 г

Белки

15 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «ПП пончики»

ПП пончики

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

ПП пончики

В подходящую посуду переложите творог, яйца, сахарозаменитель и ванилин.

ПП пончики

Пробейте массу погружным блендером до однородного состояния.

ПП пончики

Всыпьте рисовую муку и разрыхлитель.

ПП пончики

Замесите мягкое тесто. Учитывайте, что количество муки может уйти больше или меньше, в зависимости от влажности творога. Но, не забивайте тесто мукой, оно должно быть мягким, но слегка липнущим к рукам.

ПП пончики

Тесто раскатайте в колбаску.

ПП пончики

Нарежьте на кусочки и сформируйте шарики, слегка их приплюсните.

ПП пончики

Специальным приспособлением или пробкой от бутылки выдавите серединку у заготовок, формируя кольцо. Переложите на противень, выстеленный пергаментом и выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.

ПП пончики

Готовые пончики остудите. Их уже можно есть так, а можно украсить.

ПП пончики

Для украшения шоколад я растопила в микроволновке короткими импульсами. Аккуратно покрываем ей пончики.

ПП пончики

Покрытые шоколадной глазурью пончики сразу посыпьте миндальными лепестками. А часть пончиков я просто присыпала сахарной пудрой. Дайте глазури застыть.

ПП пончики

Пончики готовы! Приятного чаепития!

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