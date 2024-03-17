Описание приготовления:
Чтобы структура колечек получилась более легкой и воздушной, а корочка — хрустящей, я использую рисовую муку. Но вы можете заменить ее на кукурузную, овсяную или гречневую. Это придаст десерту новые ароматы.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пончики Диета: Без глютена / ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Творог 300 Грамм (любой жирности)
- Мука рисовая 100 Грамм
- Куриное яйцо 2 Штуки
- Сахарозаменитель По вкусу
- Ванилин 1 Штука (пакетик)
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Шоколад 50 Грамм (глазурь)
- Миндаль в пластинках По вкусу (глазурь)
- Сахарная пудра По вкусу (для украшения)
Количество порций 4
Калорийность
215 ккал
Калорийность
7 г
Белки
15 г
Жиры
21 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «ПП пончики»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
В подходящую посуду переложите творог, яйца, сахарозаменитель и ванилин.
Пробейте массу погружным блендером до однородного состояния.
Всыпьте рисовую муку и разрыхлитель.
Замесите мягкое тесто. Учитывайте, что количество муки может уйти больше или меньше, в зависимости от влажности творога. Но, не забивайте тесто мукой, оно должно быть мягким, но слегка липнущим к рукам.
Тесто раскатайте в колбаску.
Нарежьте на кусочки и сформируйте шарики, слегка их приплюсните.
Специальным приспособлением или пробкой от бутылки выдавите серединку у заготовок, формируя кольцо. Переложите на противень, выстеленный пергаментом и выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.
Готовые пончики остудите. Их уже можно есть так, а можно украсить.
Для украшения шоколад я растопила в микроволновке короткими импульсами. Аккуратно покрываем ей пончики.
Покрытые шоколадной глазурью пончики сразу посыпьте миндальными лепестками. А часть пончиков я просто присыпала сахарной пудрой. Дайте глазури застыть.
Пончики готовы! Приятного чаепития!