Описание приготовления:

Чтобы структура колечек получилась более легкой и воздушной, а корочка — хрустящей, я использую рисовую муку. Но вы можете заменить ее на кукурузную, овсяную или гречневую. Это придаст десерту новые ароматы.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пончики Диета: Без глютена / ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

Творог 300 Грамм (любой жирности)

Мука рисовая 100 Грамм

Куриное яйцо 2 Штуки

Сахарозаменитель По вкусу

Ванилин 1 Штука (пакетик)

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Шоколад 50 Грамм (глазурь)

Миндаль в пластинках По вкусу (глазурь)

Сахарная пудра По вкусу (для украшения)

Количество порций 4

Калорийность

215 ккал

Калорийность

7 г

Белки

15 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «ПП пончики»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

В подходящую посуду переложите творог, яйца, сахарозаменитель и ванилин.

Пробейте массу погружным блендером до однородного состояния.

Всыпьте рисовую муку и разрыхлитель.

Замесите мягкое тесто. Учитывайте, что количество муки может уйти больше или меньше, в зависимости от влажности творога. Но, не забивайте тесто мукой, оно должно быть мягким, но слегка липнущим к рукам.

Тесто раскатайте в колбаску.

Нарежьте на кусочки и сформируйте шарики, слегка их приплюсните.

Специальным приспособлением или пробкой от бутылки выдавите серединку у заготовок, формируя кольцо. Переложите на противень, выстеленный пергаментом и выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.

Готовые пончики остудите. Их уже можно есть так, а можно украсить.

Для украшения шоколад я растопила в микроволновке короткими импульсами. Аккуратно покрываем ей пончики.

Покрытые шоколадной глазурью пончики сразу посыпьте миндальными лепестками. А часть пончиков я просто присыпала сахарной пудрой. Дайте глазури застыть.

Пончики готовы! Приятного чаепития!