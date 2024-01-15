Описание приготовления:
Пирог за счет растительного масла получается влажным и очень мягким, поэтому доставайте его только поле полного остывания. В начинку можно взять любое густое варенье или повидло. Если джем кисловатый, можете посыпать верх пирога сахарной пудрой.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Мука 110 Грамм
- Сахар 50 Грамм
- Разрыхлитель 16 Грамм
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Молоко 50 Миллилитров
- Масло растительное 50 Миллилитров (без запаха и вкуса)
- Джем 8 Ст. ложек
- Орехи 6 Ст. ложек (по желанию)
Количество порций 4
Калорийность
370 ккал
Калорийность
7 г
Белки
19 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с вареньем "Нежнее нежного"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога с вареньем "Нежнее нежного".
В миску разбейте яйца, всыпьте сахар и ванильный сахар, все взбейте венчиком до однородности.
Влейте в яйца молоко и перемешайте до однородности. Затем влейте растительное масло и ещё раз перемешайте.
Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в миску с яйцами, молоком и растительным маслом. Замесите жидковатое тесто без комочков.
Форму для выпечки диаметром 18 сантиметров смажьте растительным маслом и вылейте половину теста. Поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15 минут. За это время тесто поднимется и схватится, что позволит начинке не опуститься на дно.
Разложите ровным слоем джем, у меня из крыжовника, немного не доходя до края.
Поверх джема вылейте оставшееся тесто и разровняйте. Сверху пирог посыпьте рублеными орехами или как я лепестками миндаля.
Поставьте пирог снова в духовку и выпекайте ещё 25 минут до готовности и румяной корочки. Спустя время готовый пирог достаньте и дайте ему постоять 5 минут, затем достаньте. При желании бока и верх намажьте, пока горячий, джемом, но я не стала. Дайте пирогу полностью остыть и подавайте к столу.
Приятного аппетита!