Описание приготовления:

Пирог за счет растительного масла получается влажным и очень мягким, поэтому доставайте его только поле полного остывания. В начинку можно взять любое густое варенье или повидло. Если джем кисловатый, можете посыпать верх пирога сахарной пудрой.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Мука 110 Грамм

Сахар 50 Грамм

Разрыхлитель 16 Грамм

Ванильный сахар 10 Грамм

Яйца 2 Штуки

Молоко 50 Миллилитров

Масло растительное 50 Миллилитров (без запаха и вкуса)

Джем 8 Ст. ложек

Орехи 6 Ст. ложек (по желанию)

Количество порций 4

Калорийность

370 ккал

Калорийность

7 г

Белки

19 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с вареньем "Нежнее нежного"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога с вареньем "Нежнее нежного".

В миску разбейте яйца, всыпьте сахар и ванильный сахар, все взбейте венчиком до однородности.

Влейте в яйца молоко и перемешайте до однородности. Затем влейте растительное масло и ещё раз перемешайте.

Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в миску с яйцами, молоком и растительным маслом. Замесите жидковатое тесто без комочков.

Форму для выпечки диаметром 18 сантиметров смажьте растительным маслом и вылейте половину теста. Поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15 минут. За это время тесто поднимется и схватится, что позволит начинке не опуститься на дно.

Разложите ровным слоем джем, у меня из крыжовника, немного не доходя до края.

Поверх джема вылейте оставшееся тесто и разровняйте. Сверху пирог посыпьте рублеными орехами или как я лепестками миндаля.

Поставьте пирог снова в духовку и выпекайте ещё 25 минут до готовности и румяной корочки. Спустя время готовый пирог достаньте и дайте ему постоять 5 минут, затем достаньте. При желании бока и верх намажьте, пока горячий, джемом, но я не стала. Дайте пирогу полностью остыть и подавайте к столу.

Приятного аппетита!