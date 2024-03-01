Шоколадный торт за 15 минут: без учёта выпечки. Быстрый и бюджетный рецепт

Кто не любит шоколад? Конечно, процент людей, которые не любят шоколад, есть, но он не такой высокий. В основном в мире много сладкоежек. Часто мы слышим стереотип о том, что шоколад любят дети. Хотя все эти малыши вырастают во взрослых, продолжающих обожать шоколадные конфеты и торты.

Сейчас рынок кондитерских изделий невероятно велик. Даже самый привередливый сладкоежка может найти то, что придется по душе. Однако, иногда все же хочется чего-то необычного. Например, домашнего шоколадного торта. Его можно создать самостоятельно и для этого не понадобятся глубокие познания в кондитерском деле.

Расскажем, как за 15 минут сделать шоколадный торт.

Ингредиенты для шоколадного торта:

Яйца — 2 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 130 г;

Растительное масло — 80 г;

Мука — 180 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Какао — 30 г;

Молоко — 130 мл;

Шоколад — 80 г;

Измельчённые орехи.

Приготовление шоколадного торта:

В миску с яйцами высыпаем соль и сахар, взбиваем компоненты миксером до белой пышной пены. Вливаем в смесь 70 мл растительного масла и снова перемешиваем.

Соединяем вместе муку с разрыхлителем и какао. Просеиваем часть сыпучих продуктов в яичную массу и замешиваем лопаткой бисквитное тесто.

Просеиваем в тесто остатки муки, вливаем молоко и продолжаем замес густого теста. Выливаем тесто в форму диаметром 18 см, не забываем на дно положить пергамент.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 40 минут.

В это время растапливаем шоколад, смешанный с 10 мл растительного масла.

Поливаем бисквит глазурью и посыпаем заранее измельченными орехами.

Получается простой и при этом сладкий шоколадный торт.

Отличный десерт для чаепития с семьей.