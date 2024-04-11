Свежая и очень ароматная: элементарный рецепт фантастической окрошки

Многим, когда пришла весна, захотелось окрошки. Узнайте, как сделать ее фантастически вкусной. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Окрошка – это разновидность холодного супа. Главной особенностью холодника являются освежающий вкус и легкое приготовление. Стоит попробовать Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Окрошка на квасе – простой рецепт Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 4 – 6 картофелин;

– 4 огурца;

– 250 – 300 граммов редиса;

– 5 – 6 яиц;

– 300 граммов вареной колбасы;

– 2 столовые ложки тертого хрена;

– 2 столовые ложки горчицы;

– 1,5 – 2 литра кваса;

– половина пучка укропа и петрушки;

– пучок зеленого лука;

– соль, перец, сметана по вкусу. Приготовление: Отварите в отдельных кастрюлях яйца и картофель до готовности. Хорошо помойте все овощи и зелень. Огурцы, редис, яйца, картофель и вареную колбасу порежьте мелким кубиком. Переложите в глубокую посудину. Зеленый лук порежьте, добавьте соль и раздавите в ступке, чтобы лук дал сок. Сюда же добавьте натертый хрен, горчицу и мелко нарезанные укроп и петрушку. Перемешайте и переложите в посудину с нарезанными овощами. При подаче насыпьте в порционные тарелки сначала нарезанные ингредиенты, а затем заправьте квасом и добавьте ложку сметаны. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить ароматные палянички с черемшой.