ГлавнаяРецептыСвежая и очень ароматная: элементарный рецепт фантастической окрошки Свежая и очень ароматная: элементарный рецепт фантастической окрошки На чтение: 1 минута Многим, когда пришла весна, захотелось окрошки. Узнайте, как сделать ее фантастически вкусной. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Окрошка – это разновидность холодного супа. Главной особенностью холодника являются освежающий вкус и легкое приготовление. Стоит попробовать Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Окрошка на квасе – простой рецепт Время: 50 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 4 – 6 картофелин; – 4 огурца; – 250 – 300 граммов редиса; – 5 – 6 яиц; – 300 граммов вареной колбасы; – 2 столовые ложки тертого хрена; – 2 столовые ложки горчицы; – 1,5 – 2 литра кваса; – половина пучка укропа и петрушки; – пучок зеленого лука; – соль, перец, сметана по вкусу. Приготовление: Отварите в отдельных кастрюлях яйца и картофель до готовности. Хорошо помойте все овощи и зелень. Огурцы, редис, яйца, картофель и вареную колбасу порежьте мелким кубиком. Переложите в глубокую посудину. Зеленый лук порежьте, добавьте соль и раздавите в ступке, чтобы лук дал сок. Сюда же добавьте натертый хрен, горчицу и мелко нарезанные укроп и петрушку. Перемешайте и переложите в посудину с нарезанными овощами. При подаче насыпьте в порционные тарелки сначала нарезанные ингредиенты, а затем заправьте квасом и добавьте ложку сметаны. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить ароматные палянички с черемшой. Поделитесь с друзьями