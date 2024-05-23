Сицилийские бриоши: пошаговый рецепт нежной выпечки

Эти вкусные сдобные булочки получаются нежными и воздушными. А цедра цитрусов придает им аромат.

Сицилийская бриошь – это деликатес сицилийской выпечки. Мягкие и вкусные сицилийские бриоши обычно подают с джемом, или с начинкой из мороженого. Сицилийцы едят булочки с мороженым на завтрак и это отличная идея. Попробуйте приготовить их на своей кухне. Рецептом поделились на сайте Spadellandia.

Сицилийские бриоши

Ингредиенты:

мука — 300 г муки;

сливочного масла — 100 г;

2 яйца;

сахар — 100 г;

молоко — 240 мл;

один апельсин;

один лимон;

15 г свежих пивных дрожжей;

10 г соли;

1 яичный желток;

1 столовая ложка молока.

Сливочное масло комнатной температуры нарежьте его кубиками, чтобы оно стало мягким. Нагрейте молоко, затем вылейте его в миску. Добавьте дрожжи и сахар, перемешайте и подождите 10 минут.

Просейте две муки прямо в чашу миксера, влейте подготовленную смесь молока, дрожжей и сахара и начните перемешивать насадкой-лопаткой на средней скорости в течение примерно 5 минут.

Добавляйте по одному яйцу.

Натрите цедру апельсина и лимона и добавьте их в тесто, добавьте соль и продолжайте работу 2-3 минуты.

Начните добавлять по кубику мягкого сливочного масла, вмешивая их в тесто, когда предыдущие полностью растворятся.

Смените венчики, вставив крючок, и работайте снова, иногда увеличивая скорость, пока тесто не станет гладким и однородным и не будет отставать от стенок чаши.

Поместите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте без сквозняков примерно на 3 часа или пока оно не увеличится вдвое.

Раскатайте тесто скалкой в ​​прямоугольник (примерно 40х25 см) на слегка посыпанной мукой поверхности.

Начиная с одной короткой стороны, нарежьте полоски шириной около 2 см. Скручивайте их по спирали по одному.

Поместите булочки на противень, застеленный бумагой для выпечки, спиральной частью вверх. Разложите их на расстоянии друг от друга и дайте им подняться в течение 1 часа.

Смажьте поверхность булочек взбитым с молоком яичным желтком и отправьте их в предварительно разогретую духовку до 180°C на 15-20 минут.

Достаньте булочки из духовки, когда они станут пышными и золотистыми и посыпьте сахарной пудрой.

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