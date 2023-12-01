Система автоматизації підприємства: як запустити

Кожне підприємство має за мету ефективно працювати для того, щоб отримати максимальні прибутки з мінімальними витратами. На перший погляд, це виглядає як фантастична ідея, але вона є цілком досяжною. Допоможе в цьому автоматизація управління підприємством. Такі інноваційні рішення допомагають витримати конкуренцію в підприємницькій діяльності. Ними користуються як провідні компанії, так і невеликі представники середнього бізнесу.

Важлива пропозиція

Для підприємств різних форміатів і галузей інжинірингові послуги пропонує компанія S-Engineering. Вона працює в статусі EPC-контрактора, і серед напрямів її діяльності ключовими є:

розробка автоматизаційних систем будь-якої складності;

виготовлення електротехнічного обладнання преміумкласу;

модернізація технологічних об’єктів та багато іншого.

Компанія виконує роботи під ключ. Усе починається з розробки проєктної документації, коли збираються технічні дані про компанію-замовника. Важливим етапом є складання техніко-економічного обґрунтування та ескізного проєкту. Важливим є те, що обладнання для систем автоматизації виготовляється на підприємстві S-Engineering. Фахівці компанії здійснюють пусконалагоджувальні роботи. Саме вони є останнім етапом перед введенням в експлуатацію систем автоматизованого управління підприємством.

Особливості процесу

Обладнання (як для систем автоматизації, так і для систем електропостачання) має певну специфіку. Тому для його підключення потрібні фахівці, що мають відповідні дозволи, а головне, знання й досвід роботи з ним. Саме так і працюють в S-Engineering – компанії, яка є безпосереднім виробником обладнання.

Перші налаштування здійснюються ще на заводі. Уже на місці безпосередньої експлуатації відбуваються комплексні пусконалагоджувальні роботи. Під час їхнього проведення перевіряється:

надійність монтажу;

технічний стан датчиків і якість проходження сигналів;

рівень напруги, що здійснює живлення тощо.

Комплекс робіт залежить від конфігурації системи. Проводяться індивідуальні випробування кожної технічної одиниці та комплексні. В останньому випадку все обладнання поєднується в єдину ланку. Спочатку тестування відбувається у випробувальному режимі, потім виводиться на промислові потужності. Якщо виявляються похибки, вони негайно усуваються інженером, що здійснює пусконалагоджувальні роботи.

Паралельно з цим відбувається навчання персоналу підприємства, що замовило автоматизацію. Важливою є здатність не лише керувати обладнанням, але й правильно реагувати на позаштатні ситуації. Це знизить ймовірність тривалих простоїв, отже, і ефективність обладнання буде вищою. З іншого боку, саме технічні фахівці S-Engineering здійснюватимуть сервісне обслуговування систем упродовж усього періоду експлуатації. Під час проведення таких робіт перевіряється стан обладнання, замінюються розхідні матеріали, у разі потреби виконується дрібний ремонт.