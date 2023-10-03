Без варки, сахара и уксуса: рецепт острого соуса канкочи (видео)

Такую приправу чаще всего использую для маринадов, первых и вторых блюд. Особенно смелые могут попробовать канкочи в качестве добавки к гарниру.

Если вы любите острые соусы, а в запасе имеется перец и чеснок, самое время приготовить канкочи. Это очень острая корейская приправа на основе двух перцев — болгарского и красного острого с добавлением чеснока. Чаще всего ее добавляют при мариновании мяса, птицы, рыбы, хотя корейцы используют ее для приготовления кимчи или чимчи – квашеной (ферментированной) капусты, как правило, пекинской. Ее также можно добавлять в азиатские супы, харчо и даже в борщ. Самым смелым ее можно предложить и в качестве соуса. Для ее приготовления не требуется варка, она готовится довольно быстро и может довольно долго хранится в холодильнике. Как ее приготовить, рассказали на YouTube-канале «Коллекция рецептов».

Отметим, что оригинальный рецепт подразумевает использование только острого перца с чесноком и солью, но для непривыкших к настолько острым блюдам лучше комбинировать острый и сладкий перец, который смягчает вкус. На выходе получается соус, напоминающий кавказскую аджику.

У нее натуральный ярко-красный цвет, аппетитный аромат и остро-соленый вкус.

Канкочи

Ингредиенты:

острый перец – 400-500 гр;

сладкий перец – 1 кг;

чеснок – 400 гр;

соль – 150-200 гр;

молотый кориандр – 2 ч. л.

Из этого количества ингредиентов получается 1,5-1,6 литра готового продукта.

Способ приготовления:

Перед тем, как делать приправу, лучше дать горькому перцу постоять несколько дней при комнатной температуре, чтобы он сморщился и потерял часть своей влаги. То же касается и сладкого перца. Благодаря этому соус получится гуще.

Острый перец можно не чистить от семян, крупные стручки лучше переломать пополам. При работе с ним лучше быть в перчатках. Болгарский перец очистить от семян и порезать так, чтобы его удобно было пропускать через мясорубку.

Чеснок и перец пропустить через мясорубку, добавить к полученной массе соль и кориандр, и все хорошо перемешать. Приправа должна быть соленой, иначе забродит. Лучше ее пересолить, чем не досолить.

Если приправа получилась жидковатой, лучше оставить ее на несколько дней, периодически помешивая. Так часть влаги испарится. Можно также добавить сушеный болгарский и острый перец, которые тоже заберут на себя часть влаги.

Оставить приправу в таком виде еще на пару-тройку, а то и на четыре дня при комнатной температуре для запуска процесса ферментации. Можно сразу разлить ее в чистые сухие банки, не доливая до верха пару сантиметров. Закрыть любыми крышками (можно капроновыми) и убрать на хранение в холодильник или в холодный погреб. Такая приправа может храниться не один год.

Ранее Фокус писал, как приготовить сацебели.