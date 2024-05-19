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Лакомство из детства: рецепт орешков со сгущенкой

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Лакомство из детства: рецепт орешков со сгущенкой

При желании гортовые орешки модно посыпать сахрной пудрой.

Орешки из песочного теста с начинкой из вареной сгущенки – лакомство, которое любят многие поколения сладкоежек. У каждой хозяйки есть свой проверенный годами рецепт этого десерта. Своим способом приготовить такие орешки поделилась кулинарный блогер Тати Чуднова.

Орешки со сгущенкой

Ингредиенты на 37 штук:

  • яйцо – 1 шт;
  • сахар – 50 гр;
  • соль – щепотка;
  • сливочное масло – 100 гр;
  • сода – 1/4 ч. л;
  • уксус – 1/2 ст. л;
  • мука – 240 гр;
  • вареная сгущенка – 370 гр.

Способ приготовления:

В глубокой миске яйцо с сахаром хорошо перемешать. Туда же добавить растопленное сливочное масло и снова перемешать. Соду погасить уксусом и влить в массу. Ввести просеянную муку и замесить тесто.

Готовое тесто отправить в холодильник на 30 минут, после чего разогреть форму и выпекать орешки стандартным способом. Можно использовать как традиционную форму для плиты, так и электрическую.

Готовые половинки орешков начинить сгущенкой и соединить.

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