Лакомство из детства: рецепт орешков со сгущенкой

При желании гортовые орешки модно посыпать сахрной пудрой.
Орешки из песочного теста с начинкой из вареной сгущенки – лакомство, которое любят многие поколения сладкоежек. У каждой хозяйки есть свой проверенный годами рецепт этого десерта. Своим способом приготовить такие орешки поделилась кулинарный блогер Тати Чуднова.
Орешки со сгущенкой
Ингредиенты на 37 штук:
- яйцо – 1 шт;
- сахар – 50 гр;
- соль – щепотка;
- сливочное масло – 100 гр;
- сода – 1/4 ч. л;
- уксус – 1/2 ст. л;
- мука – 240 гр;
- вареная сгущенка – 370 гр.
Способ приготовления:
В глубокой миске яйцо с сахаром хорошо перемешать. Туда же добавить растопленное сливочное масло и снова перемешать. Соду погасить уксусом и влить в массу. Ввести просеянную муку и замесить тесто.
Готовое тесто отправить в холодильник на 30 минут, после чего разогреть форму и выпекать орешки стандартным способом. Можно использовать как традиционную форму для плиты, так и электрическую.
Готовые половинки орешков начинить сгущенкой и соединить.
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