Описание приготовления:
Несмотря на оригинальное исполнение, приготовить скумбрию "Ёлочка" запечённую в духовке совершенно не сложно. Самое главное — разделайте рыбу особым способом, следуя инструкции из этого пошагового рецепта. Уверенна, что эта вкуснейшая запечённая скумбрия понравится вам и вашим близким! Благодаря правильному маринаду рыбка просто тает во рту, а мясо получается нежное и сочное. Выглядит необычно, а на вкус изумительно, попробуйте!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Скумбрия Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Скумбрия 1 Штука
- Соевый соус 3 Ст. ложки
- Лимонный сок 1 Ст. ложка
- Сахар 1 Чайная ложка
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Масло оливковое 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
196 ккал
Калорийность
11 г
Белки
18 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Скумбрия "Ёлочка" запечённая в духовке»
Подготовьте все ингредиенты. Скумбрию желательно использовать чуть подмороженную, чтобы её легче можно было разделать.
Скумбрию промойте под проточной водой, отрежьте голову, хвост и срежьте плавники. Затем разрежьте вдоль со стороны спины (то есть разрезаем не как обычно со стороны брюшка, а именно со стороны спинки). Достаньте внутренности и основную кость, удалив так же все крупные и по возможности мелкие косточки. Для маринада соедините соевый соус, масло, соль, сахар и сок лимона. Можно добавить смесь перцев и молотую паприку.
Жаропрочную форму смажьте маслом. Выложите филе шкуркой вверх.
Разверните кусочки филе вертикально, поставив их как бы на ребро.
Полейте подготовленным маринадом и запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.
Переложите вкусную и аппетитную рыбу на блюдо, дополнив свежими овощами или гарниром и подавайте к столу. Скумбрия "Ёлочка" готова. Приятного аппетита!