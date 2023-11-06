Описание приготовления:

Несмотря на оригинальное исполнение, приготовить скумбрию "Ёлочка" запечённую в духовке совершенно не сложно. Самое главное — разделайте рыбу особым способом, следуя инструкции из этого пошагового рецепта. Уверенна, что эта вкуснейшая запечённая скумбрия понравится вам и вашим близким! Благодаря правильному маринаду рыбка просто тает во рту, а мясо получается нежное и сочное. Выглядит необычно, а на вкус изумительно, попробуйте!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Скумбрия Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Скумбрия 1 Штука

Соевый соус 3 Ст. ложки

Лимонный сок 1 Ст. ложка

Сахар 1 Чайная ложка

Соль 1/2 Чайных ложки

Масло оливковое 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

196 ккал

Калорийность

11 г

Белки

18 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Скумбрия "Ёлочка" запечённая в духовке»

Подготовьте все ингредиенты. Скумбрию желательно использовать чуть подмороженную, чтобы её легче можно было разделать.

Скумбрию промойте под проточной водой, отрежьте голову, хвост и срежьте плавники. Затем разрежьте вдоль со стороны спины (то есть разрезаем не как обычно со стороны брюшка, а именно со стороны спинки). Достаньте внутренности и основную кость, удалив так же все крупные и по возможности мелкие косточки. Для маринада соедините соевый соус, масло, соль, сахар и сок лимона. Можно добавить смесь перцев и молотую паприку.

Жаропрочную форму смажьте маслом. Выложите филе шкуркой вверх.

Разверните кусочки филе вертикально, поставив их как бы на ребро.

Полейте подготовленным маринадом и запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.

Переложите вкусную и аппетитную рыбу на блюдо, дополнив свежими овощами или гарниром и подавайте к столу. Скумбрия "Ёлочка" готова. Приятного аппетита!