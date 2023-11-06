Рецепт: Куриные окорочка запеченные под майонезом — С картошкой, луком и специями с моря

Ингредиенты:

куриные окорочка — 3 шт;

майонез — 2 ст ложки;

соевый соус — 1 ст ложка;

приправы для курицы — 1 ч ложка;

картофель — 600 грамм;

лук репчатый — 2 головки

Способ приготовления: Берем майонез, соевый соус и специи, какие есть, я брала засидевшуюся в шкафу смесь, привезенную с моря.

Майонез люблю брать «Провансаль», но это не столь важно.

Наливаю 30 мл соевого соуса — это около 1 столовой ложки, туда 2 столовые лодки майонеза + 1 чайную ложку специй.

Все это смешиваю до жидкой кашицы, которую будет удобно намазывать на курицу.

Смазываю форму и в нее укладываю сначала присоленную картошку (подушку под окорочка можно использовать любые, вкусно получается на гречке и рисе тоже)

и обильно смазанные получившимся соусом окорочка. Беру с кожицей либо окорочка, либо бедрышки.

Ставлю на ночь в холодильник или другое прохладное место.

Утром перед запеканием засыпаю всё это крупно порезанным луком — это лично наша любовь, вы без нее вполне можете обойтись.

Ставлю в духовку на 180-200 градусов на 1 час 20 минут, как обычно. Чтоб курочка прям почти отходила от кости. Крышкой не закрываю, чтоб получилось не пропаренное, а именно с корочкой.

Получается вкусно, правда, у меня, почему-то курица внутри почти не просаливается, видела, что кто-то протыкает зубочистками перед тем, как оставить на ночь мариноваться.

Рецепт довольно быстрый и простой, мы его любим. Берем либо окорочка, либо бедрышки с кожей, так как очень люблю хрустящую кожицу на запеченной курочке.

Пприятного всем аппетита!

Время приготовления: 2 ч. Примерная стоимость порции: 120 руб.