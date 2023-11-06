Этот удивительный рецепт знают только единицы: уникальная намазка из сала всего за 100 гривен

Намазка из сала – вкусная закуска, которую можно приготовить невероятно быстро. А в сочетании с душистым ржаным хлебчиком она становится удивительным блюдом, от которого не откажутся даже гурманы.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Эта намазка – невероятно бюджетная. Ведь блюдо на нескольких человек обойдется вам всего в 100 гривен.

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Рецепт намазки с салом и чесноком

Порций: 6

6 Время: 10 минут + 10 для подготовки

Ингредиенты:

– 300 граммов свежего сала;

– 4 зубчика чеснока;

– соль по вкусу;

– перец горошек по вкусу;

– половина пучка укропа.

Намазка из сала – закуска к повседневному и праздничному столу / Фото eda_uhmm

Приготовление:

Если у сала есть кожа, ее обязательно нужно срезать. После этого нарежьте его на небольшие кусочки, чтобы они легче перемололись.

Положите нарезанное сало в блендер. Туда же нужно отправить очищенный чеснок, выдавленный через пресс, и перец горошком, предварительно перемолотый в мельнице.

Заметим, что именно свежемолотый перец придает блюду волшебный аромат, однако для этого рецепта может подойти и обычный молотый, если у вас нет мельницы.

Также положите в блендер мелко нарезанный укроп. Перемалывайте ингредиенты до получения однородной массы.

Приятного аппетита!

Эта намазка будет прекрасно подойдет к украинскому борщу. Как сделать его супер красным, читайте по ссылке.