ГлавнаяРецептыЭтот удивительный рецепт знают только единицы: уникальная намазка из сала всего за 100 гривен Этот удивительный рецепт знают только единицы: уникальная намазка из сала всего за 100 гривен На чтение: 1 минута Намазка из сала – вкусная закуска, которую можно приготовить невероятно быстро. А в сочетании с душистым ржаным хлебчиком она становится удивительным блюдом, от которого не откажутся даже гурманы. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эта намазка – невероятно бюджетная. Ведь блюдо на нескольких человек обойдется вам всего в 100 гривен. Обязательно попробуйте Один ингредиент – множество рецептов: как приготовить ароматные осенние супы с фрикадельками. Рецепт намазки с салом и чесноком Порций: 6 Время: 10 минут + 10 для подготовки Ингредиенты: – 300 граммов свежего сала; – 4 зубчика чеснока; – соль по вкусу; – перец горошек по вкусу; – половина пучка укропа. Намазка из сала – закуска к повседневному и праздничному столу / Фото eda_uhmm Приготовление: Если у сала есть кожа, ее обязательно нужно срезать. После этого нарежьте его на небольшие кусочки, чтобы они легче перемололись. Положите нарезанное сало в блендер. Туда же нужно отправить очищенный чеснок, выдавленный через пресс, и перец горошком, предварительно перемолотый в мельнице. Заметим, что именно свежемолотый перец придает блюду волшебный аромат, однако для этого рецепта может подойти и обычный молотый, если у вас нет мельницы. Также положите в блендер мелко нарезанный укроп. Перемалывайте ингредиенты до получения однородной массы. Приятного аппетита! Эта намазка будет прекрасно подойдет к украинскому борщу. Как сделать его супер красным, читайте по ссылке. Поделитесь с друзьями