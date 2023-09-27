Нежный и простой яблочный пирог от итальянской бабушки: как приготовить

Такие мягкие пироги с большим количеством яблок готовят по всей Италии. А теперь можете приготовить и вы.

Мягкий яблочный пирог, или бабушкин яблочный пирог – это классический яблочный десерт, типичный для Италии.

Он очень прост в приготовлении, и в него входят простые и натуральные ингредиенты.

Вкус может отличаться от сорта яблок, которые вы выберете. Но он все также будет таять во рту и распространять потрясающий аромат.

Для его приготовления вы можете использовать все виды яблок, которые у вас есть и даже смешать их между собой. Рецептом пирога поделились на сайте Tavolarte Gusto. Все ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 24 см.

Яблочный пирог

Ингредиенты:

3 крупных яблока;

200 г муки;

50 г топленого сливочного масла (или 50 г подсолнечного масла);

150 г сахарного песка;

2 больших яйца комнатной температуры;

200 мл кулинарных сливок (которые можно заменить равным количеством рикотты, греческого йогурта, маскарпоне или 120 г молока) комнатной температуры;

1 пакетик разрыхлителя (16 г);

1 пакетик ванилина или семян стручка ванили или ванильного экстракта;

тертая цедра лимона (по желанию);

2 столовые ложки ванильного сахара + 1 большая чайная ложка молотой корицы (перед выпечкой);

1 столовая ложка сахарной пудры (для посыпки готового пирога).

Прежде всего, очень хорошо взбейте яйца с сахаром и ванилью с помощью электрического венчика и, если хотите, добавьте цедру лимона. Взбивайте не менее 3 минут на очень высокой скорости, пока не получите легкую и пенистую смесь.

Затем добавьте остывшее растопленное сливочное или растительное масло и продолжайте перемешивать венчиком.

В завершение добавьте ложками муку, предварительно смешанную с просеянным разрыхлителем, чередуя ее с ложками сливок комнатной температуры. Всегда перемешивайте на средней скорости, пока ингредиенты не кончатся.

Сырое тесто должно быть насыщенным, бархатистым, не слишком жидким.

Теперь займитесь яблоками. Вымойте их, обсушите, очистите от кожицы и нарежьте ломтиками. Наконец, вылейте тесто в разъемную форму, предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой. Разравниваем тесто, чтобы не было неровностей.

Разложите дольки яблок по радиусу, начиная с внешней стороны, слегка утапливая их в тесте. Выложите яблоками все пустые места, чтобы не было пробелов, стараясь сохранить концентрическую «конструкцию».

Посыпьте поверхность сахаром и корицей.

Выпекайте яблочный пирог в духовке, разогретой до 180 градусов, около 45 минут. Время ориентировочное и может меняться на несколько минут в зависимости от вашей духовки. Всегда проверяйте зубочисткой, прежде чем вынимать пирог из духовки.

Достаньте из духовки, откройте форму и дайте мягкому яблочному пирогу остыть, не вынимая из формы около 30 минут.

Посыпьте сверху сахарной пудрой. Его можно прекрасно хранить при комнатной температуре в течение 3–4 дней.

Также вы можете испечь вкуснейшее лимонное печенье.