Тоненькое, слегка хрустящее тесто и много яркой начинки… Устоять перед такой бесподобной выпечкой просто невозможно! Сладкие пирожки с морковью и изюмом сводят с ума своим восхитительным ароматом и неповторимым вкусом.

Несмотря на то что ингредиенты для начинки используются самые бюджетные, выпечка всё равно выходит выше всяких похвал. Даже дети, которые не жалуют морковь в остальных блюдах, уплетают румяные пирожки за обе щеки.

Как приготовить сладкие пирожки с морковью и изюмом

Вы можете сделать вкус таких пирожков еще более интересным. Для этого добавьте к моркови и изюму грецкие орехи. Слегка подсушите их на сковороде, а затем порубите ножом до состояния крошки и всыпьте к остальным компонентам начинки.

Ингредиенты

Пшеничная мука420 г Яйцо2 шт. Соль0,5 ч. л. Сахар90 г Сливочное масло40 г Морковь550 г Изюм180 г Яичный желток1 шт. Сметана200 г Подсолнечное масло15 мл

Приготовление

Хорошенько промойте морковь. Поместите ее в кастрюлю. Залейте овощ водой. Варите морковь до готовности. Дайте ей остыть.Выложите изюм в небольшую емкость. Залейте его кипящей водой. Оставьте изюм на полчаса при комнатной температуре. Затем слейте воду. Хорошенько просушите изюм.Полностью остывшую морковь очистите от кожуры. Натрите ее на терке с крупными отверстиями. Выложите морковь в глубокую емкость. Добавьте к ней изюм. Растопите сливочное масло. Влейте его к соединенным ингредиентам. Добавьте сахар. Тщательно перемешайте все ингредиенты.Приготовьте тесто. Вбейте в большую емкость яйца. Добавьте соль. Хорошенько взбейте. Добавьте сметану жирностью 15 %. Перемешайте всё до однородности, использую венчик.Постепенно всыпьте в яичную смесь просеянную пшеничную муку. Замешайте эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накройте его пищевой пленкой. Оставьте на полчаса при комнатной температуре. Разделите тесто на кусочки одинакового размера (должно получиться приблизительно 18 штук). Раскатайте каждый кусочек в лепешку, на центр которой выложите морковную начинку.Защипните края заготовки. Шов должен быть сверху (при желании сделайте его фигурным), тогда пирожки будут выглядеть эффектней. Застелите противень пекарской бумагой. Смажьте ее подсолнечным маслом. Выложите на противень пирожки.Взбейте яичный желток с 2 ч. л. воды. Смажьте полученной смесью пирожки, используя силиконовую кисточку. Отправьте противень в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут.

Увидели, что пирожки слегка подрумянились? Отлично, их можно доставать из духовки. Эти пирожки с большим количеством морковной начинки хороши как в теплом, так и в остывшем виде. Но будем честны, столь ароматная выпечка не успевает остыть.