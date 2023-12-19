Портал про города-курорты | Perekop

Сладкие пирожки с морковью и изюмом

На чтение: 2 минуты
Сладкие пирожки с морковью и изюмом

Тоненькое, слегка хрустящее тесто и много яркой начинки… Устоять перед такой бесподобной выпечкой просто невозможно! Сладкие пирожки с морковью и изюмом сводят с ума своим восхитительным ароматом и неповторимым вкусом.

Несмотря на то что ингредиенты для начинки используются самые бюджетные, выпечка всё равно выходит выше всяких похвал. Даже дети, которые не жалуют морковь в остальных блюдах, уплетают румяные пирожки за обе щеки.

Как приготовить сладкие пирожки с морковью и изюмом

Вы можете сделать вкус таких пирожков еще более интересным. Для этого добавьте к моркови и изюму грецкие орехи. Слегка подсушите их на сковороде, а затем порубите ножом до состояния крошки и всыпьте к остальным компонентам начинки.

Ингредиенты

Пшеничная мука420 г Яйцо2 шт. Соль0,5 ч. л. Сахар90 г Сливочное масло40 г Морковь550 г Изюм180 г Яичный желток1 шт. Сметана200 г Подсолнечное масло15 мл

Приготовление

    Хорошенько промойте морковь. Поместите ее в кастрюлю. Залейте овощ водой. Варите морковь до готовности. Дайте ей остыть.Выложите изюм в небольшую емкость. Залейте его кипящей водой. Оставьте изюм на полчаса при комнатной температуре. Затем слейте воду. Хорошенько просушите изюм.Полностью остывшую морковь очистите от кожуры. Натрите ее на терке с крупными отверстиями. Выложите морковь в глубокую емкость. Добавьте к ней изюм.

    Сладкие пирожки с морковью и изюмом

    Растопите сливочное масло. Влейте его к соединенным ингредиентам. Добавьте сахар. Тщательно перемешайте все ингредиенты.Приготовьте тесто. Вбейте в большую емкость яйца. Добавьте соль. Хорошенько взбейте. Добавьте сметану жирностью 15 %. Перемешайте всё до однородности, использую венчик.Постепенно всыпьте в яичную смесь просеянную пшеничную муку. Замешайте эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накройте его пищевой пленкой. Оставьте на полчаса при комнатной температуре.

    Сладкие пирожки с морковью и изюмом

    Разделите тесто на кусочки одинакового размера (должно получиться приблизительно 18 штук). Раскатайте каждый кусочек в лепешку, на центр которой выложите морковную начинку.Защипните края заготовки. Шов должен быть сверху (при желании сделайте его фигурным), тогда пирожки будут выглядеть эффектней.

    Сладкие пирожки с морковью и изюмом

    Застелите противень пекарской бумагой. Смажьте ее подсолнечным маслом. Выложите на противень пирожки.Взбейте яичный желток с 2 ч. л. воды. Смажьте полученной смесью пирожки, используя силиконовую кисточку. Отправьте противень в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут.

Увидели, что пирожки слегка подрумянились? Отлично, их можно доставать из духовки. Эти пирожки с большим количеством морковной начинки хороши как в теплом, так и в остывшем виде. Но будем честны, столь ароматная выпечка не успевает остыть.

Что будем искать? Например,Человек