Описание приготовления:

Такой салат лучше всего делать осенью в сезон сбора овощей, ведь именно в это время в них больше всего витаминов и полезных веществ для организма. Но и в зимнее и весеннее время это прекрасный вариант для поддержания формы и заряда бодрости. Он прекрасно разнообразит стол во время поста, да и на праздничном столе он займет не последнее место. При желании в него можно добавить любую зелень и другие свежие овощи.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Рецепты сыроедения

Состав / Ингредиенты:

Капуста краснокочанная 200 Грамм

Помидоpы 100 Грамм

Редис красный 50 Грамм

Лук порей 40 Грамм (стебель)

Огурец 1 Штука

Морковь 1 Штука

Сахар 1 Щепотка

Масло растительное 2 Ст. ложки

Зелень 1 Пучок

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

44 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Живой"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Живой". Овощи тщательно вымойте, обсушите и при необходимости почистите.

У краснокочанной капусты удалите кочерыжку и порежьте тонкой соломкой. Посыпьте немного сахаром и солью, слегка помните, чтобы она стала помягче, а можете вообще этого не делать.

Морковь натрите на средней терке или для корейской моркови. Добавьте ее к капусте.

Белую часть лука порея разрежьте вдоль и порежьте. У редиса отрежьте кончики и порежьте крупной соломкой. Выложите овощи в миску с капустой и морковью.

Свежий огурец порежьте средней соломкой, а помидоры дольками. Выложите их к овощам.

Зелень мелко порежьте и выложите в салат, все посолите, полейте лимонным соком, заправьте растительным маслом и перемешайте. Готовый "Живой" салат переложите на тарелку и подавайте к столу.

Приятного аппетита!