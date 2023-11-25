Описание приготовления:
Такой салат лучше всего делать осенью в сезон сбора овощей, ведь именно в это время в них больше всего витаминов и полезных веществ для организма. Но и в зимнее и весеннее время это прекрасный вариант для поддержания формы и заряда бодрости. Он прекрасно разнообразит стол во время поста, да и на праздничном столе он займет не последнее место. При желании в него можно добавить любую зелень и другие свежие овощи.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Рецепты сыроедения
Состав / Ингредиенты:
- Капуста краснокочанная 200 Грамм
- Помидоpы 100 Грамм
- Редис красный 50 Грамм
- Лук порей 40 Грамм (стебель)
- Огурец 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Сахар 1 Щепотка
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Зелень 1 Пучок
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
44 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Живой"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Живой". Овощи тщательно вымойте, обсушите и при необходимости почистите.
У краснокочанной капусты удалите кочерыжку и порежьте тонкой соломкой. Посыпьте немного сахаром и солью, слегка помните, чтобы она стала помягче, а можете вообще этого не делать.
Морковь натрите на средней терке или для корейской моркови. Добавьте ее к капусте.
Белую часть лука порея разрежьте вдоль и порежьте. У редиса отрежьте кончики и порежьте крупной соломкой. Выложите овощи в миску с капустой и морковью.
Свежий огурец порежьте средней соломкой, а помидоры дольками. Выложите их к овощам.
Зелень мелко порежьте и выложите в салат, все посолите, полейте лимонным соком, заправьте растительным маслом и перемешайте. Готовый "Живой" салат переложите на тарелку и подавайте к столу.
Приятного аппетита!