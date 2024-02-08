Смешиваем картошку, муку, сметану и жарим: ленивые пирожки на сковороде – пышные и без дрожжей

Идеальный рецепт для тех, кто не хочет долго возиться с тестом для пирожков.

Самый простой набор продуктов позволяет приготовить вкусное угощение за короткий промежуток времени.

Рецептом поделилась эксперт сетевого издания «ТУТ НОВОСТИ», повар Юлия Архипова.

Ингредиенты:

7 картофелин;

200 г сметаны;

150 г муки;

3 яйца;

3 ст. л. подсолнечного масла;

50 г сливочного масла;

пучок зеленого лука;

6 г разрыхлителя;

2 щепотки сахара;

соль.

Готовим ленивые пирожки

Для начала нужно отварить картофель. Овощ должен полностью приготовиться. Затем из картошки делается пюре.

В него добавляется измельченный лук, сливочное масло и соль.

В отдельной посуде нужно взбить яйца с солью, сахаром, разрыхлителем и подсолнечным маслом.

Постепенно всыпается мука, а затем тщательно размешивается получившееся тесто.

Его нужно соединить с картофельным пюре и дать настояться примерно 10 минут.

Затем можно формировать пирожки и жарить их на сковороде. Заготовку лучше выкладывать столовой ложкой.

Обжариваются пирожки до румяной корочки.

Готовое блюдо можно подавать со сметаной или другим соусом.

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