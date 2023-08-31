Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соте на зиму без стерилизации. Из овощей в соте также можно добавить кабачки и морковь. Соте получается вкусным, сочным и ароматным. Такую закуску можно подавать к любому гарниру или вместе с ржаным хлебом.
Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Баклажаны 500 Грамм
- Болгаркий перец 500 Грамм
- Помидоры 1 Килограмм
- Лук репчатый 250 Грамм
- Сахар 1,5 Ст. ложки
- Соль 1/2 Ст. ложки
- Укус столовый 9% 25 Миллилитров
- Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки
- Масло растительное 100 Миллилитров
Количество порций 6
Калорийность
67 ккал
Калорийность
1 г
Белки
4 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Соте на зиму без стерилизации»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры измельчите через мясорубку или в блендере до однородного пюре.
Репчатый лук нарежьте полукольцами, болгарский перец ломтиками среднего размера, а баклажаны крупными кубиками.
В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Выложите репчатый лук и болгарский перец. Потушите на большом огне пару минут, пока овощи не станут мягкими.
Влейте пюре из помидоров, добавьте соль, черный молотый перец и сахар. Все перемешайте.
Затем добавьте баклажаны. Доведите до кипения на медленном огне и готовьте около 30 минут, пока баклажаны не будут полностью готовы.
В конце влейте уксус и тушите еще 1-2 минуты.
Горячее соте переложите в чистую стерилизованную баночку.
Герметично закрутите крышку, банку переверните вверх дном и укутайте в кухонное полотенце. Оставьте так до полного остывания.
После заготовку можно убрать в прохладное и темное место на хранение. Соте без стерилизации готово.