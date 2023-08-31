Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соте на зиму без стерилизации. Из овощей в соте также можно добавить кабачки и морковь. Соте получается вкусным, сочным и ароматным. Такую закуску можно подавать к любому гарниру или вместе с ржаным хлебом.

Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Баклажаны 500 Грамм

Болгаркий перец 500 Грамм

Помидоры 1 Килограмм

Лук репчатый 250 Грамм

Сахар 1,5 Ст. ложки

Соль 1/2 Ст. ложки

Укус столовый 9% 25 Миллилитров

Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки

Масло растительное 100 Миллилитров

Количество порций 6

Калорийность

67 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соте на зиму без стерилизации»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры измельчите через мясорубку или в блендере до однородного пюре.

Репчатый лук нарежьте полукольцами, болгарский перец ломтиками среднего размера, а баклажаны крупными кубиками.

В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Выложите репчатый лук и болгарский перец. Потушите на большом огне пару минут, пока овощи не станут мягкими.

Влейте пюре из помидоров, добавьте соль, черный молотый перец и сахар. Все перемешайте.

Затем добавьте баклажаны. Доведите до кипения на медленном огне и готовьте около 30 минут, пока баклажаны не будут полностью готовы.

В конце влейте уксус и тушите еще 1-2 минуты.

Горячее соте переложите в чистую стерилизованную баночку.

Герметично закрутите крышку, банку переверните вверх дном и укутайте в кухонное полотенце. Оставьте так до полного остывания.

После заготовку можно убрать в прохладное и темное место на хранение. Соте без стерилизации готово.