Описание приготовления:

Для приготовления подойдет пергамент, бумага для выпечки или специальная калька. Чтобы масло не вытекло, тщательно панируйте котлеты в муке и сухарях, чтобы не было дырочек. После приготовления сразу удаляйте пергамент, иначе после остывания панировка с сыром прилипнет и ее трудно будет удалить.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

Курица 300 Грамм (куриная грудка)

Масло сливочное 40 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Чеснок 1 Зубчик

Сыр твердый 20 Грамм

Сухари панировочные 4 Ст. ложки

Укроп 10 Грамм

Яйцо 1 Штука

Мука 2 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

291 ккал

Калорийность

15 г

Белки

18 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сочная котлета жареная в конвертике»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сочной котлеты жареной в конвертике. Сливочное масло достаньте заранее, чтобы оно стало мягким.

Куриную грудку разрежьте вдоль на две половинки и немного отбейте. Каждую часть посолите и поперчите.

Мягкое сливочное масло смешайте с измельченной зеленью и сделайте две колбаски. Выложите каждую на отбитые куски курицы.

Плотно заверните масло в куриную грудку, чтобы не было ни одной дырочки.

Полностью запанируйте котлеты в муке.

В миску разбейте яйцо, посолите и перемешайте вилкой до однородности. Опустите в него котлеты, покрутите, чтобы они полностью покрылись яйцом.

Панировочные сухари смешайте с натертым сыром и запанируйте в смеси котлеты, тщательно прижимая их к курице.

Отрежьте прямоугольник у пергамента, выложите на середину отлету. Согните края со всех сторон, чтобы получился конвертик. Чтобы бумага не раскрывалась, скрепите степлером.

Сковороду смажьте немного растительным маслом, разогрейте и выложите конвертики с котлетами. Обжаривайте их с двух сторон на среднем огне до румяной корочки. Примерно по 4-5 минут с каждой стороны. Снимите котлеты со сковороды, удалите конвертики и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!