Описание приготовления:
Для приготовления подойдет пергамент, бумага для выпечки или специальная калька. Чтобы масло не вытекло, тщательно панируйте котлеты в муке и сухарях, чтобы не было дырочек. После приготовления сразу удаляйте пергамент, иначе после остывания панировка с сыром прилипнет и ее трудно будет удалить.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Котлеты
Состав / Ингредиенты:
- Курица 300 Грамм (куриная грудка)
- Масло сливочное 40 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Чеснок 1 Зубчик
- Сыр твердый 20 Грамм
- Сухари панировочные 4 Ст. ложки
- Укроп 10 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Мука 2 Ст. ложки
Количество порций 2
Калорийность
291 ккал
Калорийность
15 г
Белки
18 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сочная котлета жареная в конвертике»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сочной котлеты жареной в конвертике. Сливочное масло достаньте заранее, чтобы оно стало мягким.
Куриную грудку разрежьте вдоль на две половинки и немного отбейте. Каждую часть посолите и поперчите.
Мягкое сливочное масло смешайте с измельченной зеленью и сделайте две колбаски. Выложите каждую на отбитые куски курицы.
Плотно заверните масло в куриную грудку, чтобы не было ни одной дырочки.
Полностью запанируйте котлеты в муке.
В миску разбейте яйцо, посолите и перемешайте вилкой до однородности. Опустите в него котлеты, покрутите, чтобы они полностью покрылись яйцом.
Панировочные сухари смешайте с натертым сыром и запанируйте в смеси котлеты, тщательно прижимая их к курице.
Отрежьте прямоугольник у пергамента, выложите на середину отлету. Согните края со всех сторон, чтобы получился конвертик. Чтобы бумага не раскрывалась, скрепите степлером.
Сковороду смажьте немного растительным маслом, разогрейте и выложите конвертики с котлетами. Обжаривайте их с двух сторон на среднем огне до румяной корочки. Примерно по 4-5 минут с каждой стороны. Снимите котлеты со сковороды, удалите конвертики и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!