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Сочная котлета жареная в конвертике

На чтение: 2 минуты
Сочная котлета жареная в конвертике

Описание приготовления:

Для приготовления подойдет пергамент, бумага для выпечки или специальная калька. Чтобы масло не вытекло, тщательно панируйте котлеты в муке и сухарях, чтобы не было дырочек. После приготовления сразу удаляйте пергамент, иначе после остывания панировка с сыром прилипнет и ее трудно будет удалить.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

  • Курица 300 Грамм (куриная грудка)
  • Масло сливочное 40 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Сыр твердый 20 Грамм
  • Сухари панировочные 4 Ст. ложки
  • Укроп 10 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Мука 2 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

291 ккал

Калорийность

15 г

Белки

18 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сочная котлета жареная в конвертике»

Сочная котлета жареная в конвертике

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сочной котлеты жареной в конвертике. Сливочное масло достаньте заранее, чтобы оно стало мягким.

Сочная котлета жареная в конвертике

Куриную грудку разрежьте вдоль на две половинки и немного отбейте. Каждую часть посолите и поперчите.

Сочная котлета жареная в конвертике

Мягкое сливочное масло смешайте с измельченной зеленью и сделайте две колбаски. Выложите каждую на отбитые куски курицы.

Сочная котлета жареная в конвертике

Плотно заверните масло в куриную грудку, чтобы не было ни одной дырочки.

Сочная котлета жареная в конвертике

Полностью запанируйте котлеты в муке.

Сочная котлета жареная в конвертике

В миску разбейте яйцо, посолите и перемешайте вилкой до однородности. Опустите в него котлеты, покрутите, чтобы они полностью покрылись яйцом.

Сочная котлета жареная в конвертике

Панировочные сухари смешайте с натертым сыром и запанируйте в смеси котлеты, тщательно прижимая их к курице.

Сочная котлета жареная в конвертике

Отрежьте прямоугольник у пергамента, выложите на середину отлету. Согните края со всех сторон, чтобы получился конвертик. Чтобы бумага не раскрывалась, скрепите степлером.

Сочная котлета жареная в конвертике

Сковороду смажьте немного растительным маслом, разогрейте и выложите конвертики с котлетами. Обжаривайте их с двух сторон на среднем огне до румяной корочки. Примерно по 4-5 минут с каждой стороны. Снимите котлеты со сковороды, удалите конвертики и сразу подавайте к столу.

Сочная котлета жареная в конвертике

Приятного аппетита!

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