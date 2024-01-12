Сочные и пышные. Гора котлет за копейки: хватит на неделю, только гарниры меняй

Сколько разных видов котлет вы знаете? Существуют Киевские, Пожарские, московские, французские, немецкие и другие разновидности. Котлеты не всегда сразу можно назвать котлетами, так как в Европе они готовятся по-другому. Для европейцев котлета — это кусочек ребрышек на гриле.

На самом деле, ребрышки с косточкой и есть изначальный вид котлет. Лишь спустя время люди стали перемалывать мясо в фарш для получения другого вида блюда.

Для французов котлетой считается ребрышко. Для американцев и жителей СНГ фарш — это истинные котлеты. Приготовим типичные для нашего мировоззрения котлеты.

Ингредиенты для котлет:

Куриное мясо – 1 кг;

Лук – 300 г;

Белый хлеб – 6 шт.;

Молоко – 150 мл;

Чеснок – 3 зубчика;

Сливочное масло – 50 г;

Майонез – 2 ст.л.;

Паприка – 1 ст.л.;

Соль – 1 ст.л.;

Перец черный – 1 ч.л.

Приготовление котлет:

Замачиваем хлеб в молоке. Нарезаем полукольцами лук, пластинками режем чеснок и обжариваем в сковороде со сливочным маслом до мягкости и румяного цвета.

Отжимаем замоченный хлеб и кладем в блендер вместе с обжаренным луком. Измельчаем массу, добавляем к фаршу. Также в фарш кладем майонез, высыпаем паприку, соль и черный перец.

Формируем из фарша котлеты, смазываем их растительным маслом. Обжариваем котлеты на сковороде в растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон.

Кладем котлеты в форму для запекания и накрываем фольгой.

Запекаем котлеты при 200 градусах 15 минут.

Эти котлеты отлично сочетаются с разными гарнирами.

Мягкие и нежные куриные котлеты станут хорошим вариантом ужина.