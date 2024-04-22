Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить печенье зерновое с семечками. Количество сахара можно сократить, тогда печенье будет напоминать соленые крекеры. Зерна и семечки подойдут любые, подбирайте по вкусу.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Семечки Блюдо: Выпечка / Печенье
Состав / Ингредиенты:
- Мука 115 Грамм
- Вода горячая 50 Миллилитров
- Масло растительное 25 Миллилитров
- Масло сливочное 25 Грамм
- Сахар 18 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Крахмал 25 Грамм
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Семечки 3 Ст. ложки (смесь семечек и зерен: мак, лен, кунжут, подсолнечные и тыквенные семечки)
Количество порций 4
Калорийность
396 ккал
Калорийность
8 г
Белки
23 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье зерновое с семечками»
Подготовьте все ингредиенты.
В горячую воду добавьте сахар и соль, размешайте до их растворения.
Влейте растительное масло и добавьте сливочное. Размешайте, чтобы сливочное масло размягчилось, а консистенция стала однородной.
Затем добавьте крахмал и снова все перемешайте.
Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и просейте в миску.
Замесите однородное мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
Раскатайте тесто на пергаменте в тонкий пласт.
Посыпьте сверху семечками и слегка пройдитесь скалкой, чтобы семечки закрепились. Ножом разделите тесто на квадраты. Выпекайте печенье 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Печенье зерновое с семечками готово, приятного вам аппетита!