Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить печенье зерновое с семечками. Количество сахара можно сократить, тогда печенье будет напоминать соленые крекеры. Зерна и семечки подойдут любые, подбирайте по вкусу.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Семечки Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Мука 115 Грамм

Вода горячая 50 Миллилитров

Масло растительное 25 Миллилитров

Масло сливочное 25 Грамм

Сахар 18 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Крахмал 25 Грамм

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Семечки 3 Ст. ложки (смесь семечек и зерен: мак, лен, кунжут, подсолнечные и тыквенные семечки)

Количество порций 4

Калорийность

396 ккал

Калорийность

8 г

Белки

23 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье зерновое с семечками»

Подготовьте все ингредиенты.

В горячую воду добавьте сахар и соль, размешайте до их растворения.

Влейте растительное масло и добавьте сливочное. Размешайте, чтобы сливочное масло размягчилось, а консистенция стала однородной.

Затем добавьте крахмал и снова все перемешайте.

Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и просейте в миску.

Замесите однородное мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Раскатайте тесто на пергаменте в тонкий пласт.

Посыпьте сверху семечками и слегка пройдитесь скалкой, чтобы семечки закрепились. Ножом разделите тесто на квадраты. Выпекайте печенье 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Печенье зерновое с семечками готово, приятного вам аппетита!