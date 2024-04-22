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Печенье зерновое с семечками

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Печенье зерновое с семечками

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить печенье зерновое с семечками. Количество сахара можно сократить, тогда печенье будет напоминать соленые крекеры. Зерна и семечки подойдут любые, подбирайте по вкусу.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Семечки Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 115 Грамм
  • Вода горячая 50 Миллилитров
  • Масло растительное 25 Миллилитров
  • Масло сливочное 25 Грамм
  • Сахар 18 Грамм
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Крахмал 25 Грамм
  • Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
  • Семечки 3 Ст. ложки (смесь семечек и зерен: мак, лен, кунжут, подсолнечные и тыквенные семечки)

Количество порций 4

Калорийность

396 ккал

Калорийность

8 г

Белки

23 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье зерновое с семечками»

Печенье зерновое с семечками

Подготовьте все ингредиенты.

Печенье зерновое с семечками

В горячую воду добавьте сахар и соль, размешайте до их растворения.

Печенье зерновое с семечками

Влейте растительное масло и добавьте сливочное. Размешайте, чтобы сливочное масло размягчилось, а консистенция стала однородной.

Печенье зерновое с семечками

Затем добавьте крахмал и снова все перемешайте.

Печенье зерновое с семечками

Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и просейте в миску.

Печенье зерновое с семечками

Замесите однородное мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Печенье зерновое с семечками

Раскатайте тесто на пергаменте в тонкий пласт.

Печенье зерновое с семечками

Посыпьте сверху семечками и слегка пройдитесь скалкой, чтобы семечки закрепились. Ножом разделите тесто на квадраты. Выпекайте печенье 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Печенье зерновое с семечками

Печенье зерновое с семечками готово, приятного вам аппетита!

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