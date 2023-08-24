Сочные тефтели без риса

Если вы не желаете больше есть сухие и безвкусные тефтели с рисом, значит, пришло время готовить их иначе. Редакция «Со Вкусом» предлагает попробовать тефтели в сливочно-томатном соусе, от которых просто невозможно оторваться. Мясные шарики получаются очень нежными и безумно вкусными. Еще и готовить их — проще простого.

Секрет невероятной сочности этих тефтелей заключается в добавлении большого количества лука. Данный овощ наделяет готовое блюдо неповторимым ароматом и приятной текстурой. Для заливки используется очень простой и доступный всем соус, который делает шарики еще более аппетитными. Также эти тефтели без риса сочетаются буквально с любыми крупами, картофелем, макаронами и овощами.

Вкуснейшие тефтели без риса: нюансы приготовления

Поверьте, эти невероятно вкусные, ароматные и сочные мясные шарики покорят даже настоящих гурманов! Яйца придают котлетам плотность, поэтому они лучше держат форму. Но можно добавлять только желтки — так мясной вкус станет более выразительным. Для смягчения фарша можно добавить немного постного или сливочного масла.

Ингредиенты

Свиной фарш500 г Яйцо2 шт. Чеснок2 зуб. Лук2 шт. Пшеничная мука по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Соль1 ч. л. Томатная паста5 ст. л. Сметана4 ст. л. Вода250 мл

Приготовление

Для начала мелко нарежьте лук с чесноком и добавьте в фарш. Затем разбейте 1 большое или 2 маленьких куриных яйца. Посолите, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте. Сформируйте тефтели удобного вам размера (лучше — небольшого). Затем обваляйте каждую заготовку в муке и выложите на доску. Поставьте сковороду на умеренно сильный огонь, влейте растительное масло. Когда масло хорошо нагреется, выложите в него тефтели. Накройте мясные шарики крышкой буквально на полминуты, после чего переверните, следя за равномерностью обжаривания. Таким образом тушите тефтели под крышкой, одновременно готовя соус. Для этого смешайте томатную пасту (кетчуп) со сметаной, влейте воду и перемешайте до однородности. Когда тефтели хорошенько поджарились, залейте их соусом и продолжайте тушить под крышкой примерно 10–15 минут.

После этого готовое блюдо можно украсить мелко нарезанным зеленым луком или петрушкой. Приятных кулинарных открытий! Также рекомендуем обратить внимание на следующий рецепт — нежнейшие тефтели с грибами в духовке.