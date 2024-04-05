ГлавнаяРецептыОн сделает каждое ваше блюдо в 10 раз вкуснее: простой рецепт соуса айоли Он сделает каждое ваше блюдо в 10 раз вкуснее: простой рецепт соуса айоли На чтение: 1 минута Соус айоли прекрасно подходит ко многим блюдам, в частности к жареным овощам, таким как картофель фри. Он также подчеркнет вкус рыбы и морепродуктов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Используйте айоли как вкусный соус для сэндвичей с мясом, овощами или сыром. В частности, он хорошо подойдет к бургерам, шашлыкам или стейкам, блюдам с рисом. Стоит попробовать Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Этот соус имеет насыщенный вкус чеснока, поэтому он удачно дополняет большинство блюд, особенно те, что имеют нейтральный вкус. Рецепт соуса айоли Время: 15 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 12 зубчиков чеснока; – 230 миллилитров масла; – 1 веточка розмарина; – цедра и сок половины лимона; – 1 яйцо; – 30 граммов базилика; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Почистьте чеснок. Добавьте масло, веточку розмарина и запеките при 200 градусах примерно 15 минут. Вбейте в миску одно яйцо, добавьте базилик, запеченный чеснок, соль, перец, цедру и сок лимона. Перебейте все блендером. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить буцики. Это старинное украинское блюдо точно понравится многим. Поделитесь с друзьями