Портал про города-курорты | Perekop

Он сделает каждое ваше блюдо в 10 раз вкуснее: простой рецепт соуса айоли

На чтение: 1 минута
Он сделает каждое ваше блюдо в 10 раз вкуснее: простой рецепт соуса айоли

Соус айоли прекрасно подходит ко многим блюдам, в частности к жареным овощам, таким как картофель фри. Он также подчеркнет вкус рыбы и морепродуктов.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Используйте айоли как вкусный соус для сэндвичей с мясом, овощами или сыром. В частности, он хорошо подойдет к бургерам, шашлыкам или стейкам, блюдам с рисом.

Стоит попробовать Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день

Этот соус имеет насыщенный вкус чеснока, поэтому он удачно дополняет большинство блюд, особенно те, что имеют нейтральный вкус.

Рецепт соуса айоли

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 12 зубчиков чеснока;
– 230 миллилитров масла;
– 1 веточка розмарина;
– цедра и сок половины лимона;
– 1 яйцо;
– 30 граммов базилика;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистьте чеснок.
  2. Добавьте масло, веточку розмарина и запеките при 200 градусах примерно 15 минут.
  3. Вбейте в миску одно яйцо, добавьте базилик, запеченный чеснок, соль, перец, цедру и сок лимона.
  4. Перебейте все блендером.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить буцики. Это старинное украинское блюдо точно понравится многим.

Что будем искать? Например,Человек