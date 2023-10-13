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Рецепт: Оладьи на кефире с растворимым цикорием — очень ароматные!

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Рецепт: Оладьи на кефире с растворимым цикорием — очень ароматные!

Ингредиенты:
кефир — 280 г;
мука — 300 г;
сахар — 100 г;
подсолнечное масло в тесто — 40 г;
разрыхлитель  — 15 г;
ванилин — пакетик;
растворимый цикорий  — 1 ст. л.;
соль  — пол чайной ложки;
подсолнечное масло для жарки  — 200 г
Способ приготовления: Всем добрый день!

Люблю оладьи! Причём чаще всего я готовлю не простые оладьи, а с каким-нибудь наполнителем.

В этот раз я решила приготовить оладьи с растворимым цикорием. Получилось необычно и очень вкусно!

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты.

Сначала нужно смешать в миске все сухие ингредиенты, кроме сахара: муку, разрыхлитель, соль, цикорий и ванилин.

Рецепт: Оладьи на кефире с растворимым цикорием - очень ароматные!

Рецепт: Оладьи на кефире с растворимым цикорием - очень ароматные!

В другую миску положите сахар и яйца.

Рецепт: Оладьи на кефире с растворимым цикорием - очень ароматные!

С помощью миксера взбейте массу до увеличения в 2 раза.

Рецепт: Оладьи на кефире с растворимым цикорием - очень ароматные!

Влейте в эту смесь кефир. Его можно не подогревать. Добавьте масло.

Рецепт: Оладьи на кефире с растворимым цикорием - очень ароматные!

Перемешайте.

Высыпьте сюда мучную смесь.

Рецепт: Оладьи на кефире с растворимым цикорием - очень ароматные!

Перемешайте венчиком, чтобы не было комков.

У вас должно получиться такое тесто, которое не будет растекаться по сковороде.

Рецепт: Оладьи на кефире с растворимым цикорием - очень ароматные!

На разогретую с маслом сковороду выкладывайте по половине столовой ложки теста на расстоянии друг от друга, так как тесто немного расплывётся.

Рецепт: Оладьи на кефире с растворимым цикорием - очень ароматные!

Жарьте на умеренном огне с обеих сторон до румяного цвета.

Рецепт: Оладьи на кефире с растворимым цикорием - очень ароматные!

Выложите оладьи на блюдо, застеленное бумажными полотенцами, чтобы стёк лишний жир.

Подавайте со сметаной.

Рецепт: Оладьи на кефире с растворимым цикорием - очень ароматные!

Приятного аппетита!

Видео:

Время приготовления: 40 мин.

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