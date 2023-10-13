Рецепт: Оладьи на кефире с растворимым цикорием — очень ароматные!

Ингредиенты:
кефир — 280 г;
мука — 300 г;
сахар — 100 г;
подсолнечное масло в тесто — 40 г;
разрыхлитель — 15 г;
ванилин — пакетик;
растворимый цикорий — 1 ст. л.;
соль — пол чайной ложки;
подсолнечное масло для жарки — 200 г
Способ приготовления: Всем добрый день!
Люблю оладьи! Причём чаще всего я готовлю не простые оладьи, а с каким-нибудь наполнителем.
В этот раз я решила приготовить оладьи с растворимым цикорием. Получилось необычно и очень вкусно!
Приготовление
Подготовьте все ингредиенты.
Сначала нужно смешать в миске все сухие ингредиенты, кроме сахара: муку, разрыхлитель, соль, цикорий и ванилин.
В другую миску положите сахар и яйца.
С помощью миксера взбейте массу до увеличения в 2 раза.
Влейте в эту смесь кефир. Его можно не подогревать. Добавьте масло.
Перемешайте.
Высыпьте сюда мучную смесь.
Перемешайте венчиком, чтобы не было комков.
У вас должно получиться такое тесто, которое не будет растекаться по сковороде.
На разогретую с маслом сковороду выкладывайте по половине столовой ложки теста на расстоянии друг от друга, так как тесто немного расплывётся.
Жарьте на умеренном огне с обеих сторон до румяного цвета.
Выложите оладьи на блюдо, застеленное бумажными полотенцами, чтобы стёк лишний жир.
Подавайте со сметаной.
Приятного аппетита!
Видео:
Время приготовления: 40 мин.