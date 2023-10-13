Рецепт: Оладьи на кефире с растворимым цикорием — очень ароматные!

Ингредиенты:

кефир — 280 г;

мука — 300 г;

сахар — 100 г;

подсолнечное масло в тесто — 40 г;

разрыхлитель — 15 г;

ванилин — пакетик;

растворимый цикорий — 1 ст. л.;

соль — пол чайной ложки;

подсолнечное масло для жарки — 200 г

Способ приготовления: Всем добрый день!

Люблю оладьи! Причём чаще всего я готовлю не простые оладьи, а с каким-нибудь наполнителем.

В этот раз я решила приготовить оладьи с растворимым цикорием. Получилось необычно и очень вкусно!

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты.

Сначала нужно смешать в миске все сухие ингредиенты, кроме сахара: муку, разрыхлитель, соль, цикорий и ванилин.

В другую миску положите сахар и яйца.

С помощью миксера взбейте массу до увеличения в 2 раза.

Влейте в эту смесь кефир. Его можно не подогревать. Добавьте масло.

Перемешайте.

Высыпьте сюда мучную смесь.

Перемешайте венчиком, чтобы не было комков.

У вас должно получиться такое тесто, которое не будет растекаться по сковороде.

На разогретую с маслом сковороду выкладывайте по половине столовой ложки теста на расстоянии друг от друга, так как тесто немного расплывётся.

Жарьте на умеренном огне с обеих сторон до румяного цвета.

Выложите оладьи на блюдо, застеленное бумажными полотенцами, чтобы стёк лишний жир.

Подавайте со сметаной.

Приятного аппетита!

Видео:

Время приготовления: 40 мин.