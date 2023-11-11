Согреет в холодные вечера: рецепт ароматного домашнего вина из груш

Осень дарит щедрые урожаи разнообразных фруктов, в том числе груш. Попробуйте приготовить из них ароматное домашнее вино, которое согреет вас прохладными вечерами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для этого рецепта не нужно использовать дополнительный алкоголь – понадобится только вода, грушевый сок и сахар. Вкусное домашнее вино отлично подойдет для празднований или теплых встреч в кругу друзей и родных. Прекрасно дополнит Вкус, который возвращает в детство: готовим топовое блюдо с «Куркою по-домашнему» Пошаговый рецепт домашнего вина из груш Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 6 Ингредиенты:

– 1 килограмм груш;

– 300 граммов сахара;

– 700 миллилитров воды. Приготовление: Переберите и помойте груши, затем разрежьте их на несколько частей и вырежьте сердцевину. Переложите нарезанные фрукты в чашу блендера и превратите их в пюре. Выжмите сок через марлю или мелкое сито. В кастрюлю налейте воду и добавьте сахар. Поставьте на огонь и варите сироп, постоянно помешивая. Добавьте сок, проварите еще 5 – 7 минут, помешивая. Снимите с огня и дайте смеси немного остыть. Разлейте еще тёплую жидкость в стеклянную тару, оставив немного места для брожения. Закройте крышками с гидрозатвором или резиновой перчаткой, в одном из пальцев которой сделайте отверстие иглой. Отправьте вино в тёплое темное место для брожения на 30 дней. Когда брожение закончится, перчатка должна сдуться, на дне появится осадок, а сусло станет прозрачным. Процедите вино через марлю, сложенную в несколько слоев. После этого разлейте его по бутылкам до горлышка, чтобы не было окисления при взаимодействии с кислородом. Закупорьте бутылки и уберите в темное прохладное место для созревания на 3 – 6 месяцев. Будет интересно! Если вы хотите сделать вино еще и из винограда, узнайте, какие сорта лучше всего для этого подходят.