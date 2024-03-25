Классическая солянка с колбасой – это великолепный наваристый и густой суп. Солянка не только отлично насыщает, но и согревает изнутри, поэтому ее так часто любят готовить и кушать в холодное время года. Главный секрет вкуса солянки кроется в ее богатом составе, там и мясо, и овощи, и зелень, и разнообразные соленья. И готовится суп довольно просто, но сколько же удовольствия вы получите.

Классическая сборная мясная солянка с колбасой

Классическая сборная мясная солянка с колбасой – это сытное и наваристое первое блюдо. Особенно вкусной она получится на следующий день после праздника, ведь со стола остается много разнообразной мясной нарезки. Смело можете добавлять любую колбасу в суп, также в ход могут идти маслины и оливки.

Ингредиенты –+8 порц.

Вода 3 л.

Томатная паста 1 ст.л.

Масло растительное для жарки

Соль по вкусу

Сосиски 2 шт.

Лавровый лист 1 шт.

Огурцы соленые 150 гр.

Говядина на кости 800 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Оливки 100 гр. (без косточек)

Копченая колбаса 150 гр.

Для подачи:

Сметана по вкусу

Лимон 1 ломтик

Зелень по вкусу

Шаги 180 мин.

Как приготовить сборную мясную солянку с колбасой по классическому рецепту? Говядина на кости нужна будет для варки бульона, но вы можете использовать и любой другой готовый бульон. Возьмите объемную кастрюлю, положите в нее говядину. Влейте около трех литров холодной воды. Поставьте емкость на огонь и доведите бульон до кипения, после этого убавьте нагрев, снимите пенку, добавьте одну очищенную луковицу. Продолжайте варить при слабом кипении в течение 2-2,5 часов. Затем киньте в бульон лавровый лист и проварите минут 20. Из бульона извлеките вареную говядину и оставьте ее в сторонке, чтобы остыла. Сам бульон процедите, кастрюлю помойте, влейте бульон и снова поставьте на огонь, доведите до кипения. Вторую головку репчатого лука очистите и мелко нарежьте кубиками. Просушите сковороду на огне и налейте растительное масло. Выложите на разогретую поверхность лук и жарьте его до прозрачности. Небольшие и плотные соленые огурцы натрите на крупной терке и добавьте к пассерованному луку. Жарьте все вместе под крышкой в течение 5 минут. Через 5 минут откройте крышку, добавьте на сковороду томатную пасту и жарьте лук с огурцами 3-4 минуты. После сразу выложите содержимое сковороды в кастрюлю с бульоном. Подготовьте все колбасные изделия. Не забудьте очистить все от оболочки. Нарежьте колбасу кубиками или соломкой, как вам больше нравится. Сосиски нарежьте кружочками. Вареную говядину снимите с косточки и нарежьте небольшими кусочками. Выложите мясо и колбасы в бульон, перемешайте и проварите 5 минут. Оливки можно оставить целыми или нарезать их колечками. Добавьте их в солянку, готовьте еще пять минут. В самом конце попробуйте блюдо на вкус. Как показывает практика, солить солянку иногда даже не нужно, она и так получается вкусной. Классическая сборная мясная солянка с колбасой готова! В каждую тарелку положите по столовой ложке сметаны, один-два ломтика лимона и влейте горячую солянку. Посыпьте блюдо рубленой зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Классическая солянка с колбасой, картошкой и солеными огурцами

Классическая солянка с колбасой, картошкой и солеными огурцами, – это такое сытное блюдо, что на обед можно обойтись только им одним. Но главное его достоинство – это, несомненно вкус. У правильно приготовленной солянки яркий, богатый и насыщенный кисло-соленый вкус.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 20-25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Соль – по необходимости

Свинина – 400 гр.

Сок томатный – 1 ст.

Колбаса копченая – 600 гр.

Масло растительное – для жарки.

Картошка – 4 шт.

Перец красный молотый – по желанию

Огурцы соленые – 3-4 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки

Лимон – 0,5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Оливки без косточек – 1 жменя

Зелень – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Как и любой другой суп, солянка готовится на основе мясного бульона, с него и начнем. Свинину обмойте и поместите в объемную кастрюлю. Влейте кипяток и варите мясо в течение получаса.

Шаг 2. Соленые огурцы натрите на крупной терке, если они очень крупные, то возьмите 2-3. Стружку, которая получилась, переложите в отдельную кастрюлю, залейте ее водой и поставьте на огонь. Если вода будет быстро выкипать, подливайте еще, варите в течение 20-25 минут.

Шаг 3. Картофель почистите, помойте и нарежьте средними кубиками. Выложите картошку в кастрюлю с мясом, через 40-50 минут от начала варки.

Шаг 4. Не очень большую головку репчатого лука очистите от шелухи, ополосните и нарежьте мелко кубиками.

Шаг 5. С колбасы снимите оболочку и нарежьте ее кубиками.

Шаг 6. Прогрейте на огне сковороду, налейте растительное масло. Сначала пассеруйте лук до мягкости, затем дополните его копченой колбасой, перемешайте.

Шаг 7. Копчености и лук залейте стаканом томатного сока и выложите столовую ложку томатной пасты. Прогрейте томатную массу пару минут.

Шаг 8. Вареную свинину извлеките из бульона, остудите и нарежьте соломкой или кубиками. Верните мясо в бульон, также выложите и томатную зажарку, варите солянку в течение 10-15 минут. Затем из второй кастрюли выложите в солянку огурцы вместе с водой, в которой они томились. Добавьте оливки и лимонные дольки.

Шаг 9. В самом конце попробуйте солянку на вкус и при необходимости всыпьте немного соли и добавьте специи по вкусу. Подавайте солянку, посыпав рубленой зеленью и заправив сметаной. Приятного аппетита!

Суп солянка с колбасой, лимоном и оливками

Суп солянка с колбасой, лимоном и оливками, можно сказать, что это один из самых вкусных и популярных супов. В солянку можно добавлять какие угодно мясные продукты, чем разнообразнее они будут, тем ярке и насыщеннее получится вкус. Мы будем готовить солянку с вареной и копченой колбасой.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Масло растительное – для жарки.

Оливки – 150 гр.

Рассол огуречный – 150 мл.

Лук репчатый – 100 гр.

Картошка – 400-500 гр.

Соль – 1 ч.л.

Грудинка свиная копченая – 300 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Вода – 2,5 л.

Колбаса копченая – 250 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Колбаса вареная – 300 гр.

Огурцы соленые – 350 гр.

Петрушка – по вкусу.

Лимон – 3-4 ломтика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почистите картошку и репчатый лук. С оливок рассол можно не сливать, а добавить его в солянку. С колбасных и мясных продуктов снимите оболочку.

Шаг 2. Картошку нарежьте кубиками небольшого размера.

Шаг 3. В кастрюлю влейте 2,5 литра холодной воды. Поставьте емкость на огонь и выложите картофель. Варите овощ от начала закипания в течение 10 минут на умеренном огне при слабом кипении.

Шаг 4. Вареную и копченую колбасу, а также грудинку нарежьте соломкой.

Шаг 5. Поставьте на огонь глубокую сковороду, просушите ее. Налейте немного растительного масла и обжарьте на нем нарезанную колбасу и грудинку в течение 5-7 минут. Зажарку переложите в кастрюлю с вареным картофелем.

Шаг 6. Одну крупную луковую головку нарежьте кубиками. Соленые огурчики нарежьте кубиками или натрите на крупной терке.

Шаг 7. Далее сначала пассеруйте до мягкости и полупрозрачности лук. Затем добавьте соленые огурцы, перемешайте и жарьте 5-8 минут, помешивая лопаткой.

Шаг 8. Далее добавьте в зажарку густую томатную пасту, жарьте еще 3-4 минуты на умеренном огне.

Шаг 9. Томатную зажарку с луком и солеными огурцами выложите в кастрюлю. Перемешайте солянку и доведите до кипения.

Шаг 10. Влейте в солянку огуречный рассол, снова дайте ей закипеть. Попробуйте суп на вкус, при необходимости добавьте соль и специи. Выложите оливки вместе с рассолом.

Шаг 11. Доведите солянку до кипения, после этого выключите нагрев и оставьте блюдо еще минут 10 под крышкой.

Шаг 12. При подаче наваристой солянки с колбасой на стол, добавьте в каждую порцию по одному-паре ломтиков лимона и рубленую петрушку. Приятного аппетита!

Солянка с колбасой и курицей в домашних условиях

Солянка с колбасой и курицей в домашних условиях готовится довольно просто, но получается ничуть не хуже, чем в самых дорогих ресторанах. Основное преимущество этого рецепта состоит в том, что куриный бульон довольно быстро варится.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Соль – 1 ч.л.

Сельдерей черешковый – 2 шт.

Паста томатная – 80 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Бедра куриные – 500 гр.

Маслины без косточек – 150 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – 1 шт.

Колбаса копченая – 200 гр.

Каперсы – 2 ст.л.

Морковка – 150 гр.

Огурцы соленые – 200 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Лимон – 0,3 шт.

Зелень – по вкусу.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разморозьте и обмойте куриные бедрышки. Очистите и помойте лук и морковку. Выберите для солянки небольшие и плотные соленые огурчики.

Шаг 2. Возьмите объемную кастрюлю для варки солянки. Выложите в емкость куриные бедра. Нарежьте крупно морковку и половину луковицы. Положите овощи в кастрюлю, также добавьте туда сельдерей.

Шаг 3. Влейте 2 литра воды в кастрюлю, поставьте ее на огонь и доведите содержимое до кипения. Когда появится пена на поверхности, соберите ее, продолжайте варить бульон на слабом огне 30-40 минут до готовности курятины.

Шаг 4. Когда бульон будет готов, извлеките из него мясо и процедите. Когда курица остынет, отделите мясо от костей и кожи, мелко нарежьте или разберите на волокна.

Шаг 5. Измельчите вторую половинку луковой головки. Нарежьте кубиками или натрите на крупной терке соленые огурчики.

Шаг 6. В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Обжарьте на топленом масле репчатый лук до полупрозрачности.

Шаг 7. К пассерованному луку добавьте измельченные соленые огурцы и томатную пасту. Жарьте все продукты вместе в течение минуты.

Шаг 8. Далее влейте в кастрюлю 1,5 литра куриного бульона, проварите его в течение 15 минут.

Шаг 9. Копченую колбасу очистите от оболочки и нарежьте соломкой. Выложите мясо в кастрюлю с бульоном и доведите его до кипения.

Шаг 10. Далее добавьте в солянку каперсы и маслины, доведите солянку до кипения. Попробуйте на вкус, при необходимости посолите и добавьте специи.

Шаг 11. Солянка с курицей и колбасой готова. Уберите емкость с огня и дайте супу настояться под крышкой еще в течение 15-20 минут.

Шаг 12. Густую и наваристую солянку разлейте по тарелкам, добавьте в каждую дольку лимана и рубленную свежую зелень. Приятного аппетита!

Мясная солянка с колбасой и сосисками

Мясная солянка с колбасой и сосисками – это настоящая кулинарная классика. Это блюдо во многих заведениях является главной изюминкой меню. Наваристый мясной бульон в сочетании с солеными огурцами и маринованными маслинами, а также ароматной колбасой и нежными сосисками подарит вам истинное наслаждение.

Время готовки: 1 ч.50 мин.

Время приготовления: 40-50 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Сосиски – 200 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Колбаса вареная – 200 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Лист лавровый – 1-2 шт.

Перец черный горошком – по вкусу.

Огурцы маринованные – 6 шт.

Маслины без косточек – 100 гр.

Говядина на кости – 500 гр.

Морковка – 1 шт.

Вода – 2 л.

Лимон – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для вкусной солянки необходимо сварить качественную основу, а именно бульон. В этом рецепте будем варить говяжий. Вымойте говядину на косточке и выложите ее в большую кастрюлю. Влейте холодную воду и поставьте емкость на огонь.

Шаг 2. Одну среднюю луковицу очистите от шелухи. Когда бульон дойдет до кипения, уберите с поверхности пену и добавьте луковицу, лавровый лист и перец горошком. Варите говяжий бульон в течение полутора часов.

Шаг 3. Вторую луковую головку нарежьте кубиками небольшого размера. Очистите также крупную морковку и натрите ее на терке.

Шаг 4. Колбасу и сосиски освободите от оболочки и нарежьте соломкой. Небольшие маринованные огурчики нарежьте кубиками, также можно натереть их на крупной терке.

Шаг 5. На сильном огне просушите сковороду. Затем убавьте нагрев и налейте в нее растительное масло. Сначала выложите на разогретую поверхности и обжарьте до полупрозрачности репчатый лук. После этого добавьте морковную стружку и жарьте овощи 5 минут. Затем выложите колбасные изделия, огурцы и томатную пасту. Перемешайте, готовьте зажарку еще 5 минут.

Шаг 6. Один небольшой лимон хорошо помойте горячей водой, затем положите на разделочную доску и разрежьте вдоль пополам. Затем каждую половинку нарежьте тонкими дольками.

Шаг 7. Когда говяжий бульон будет сварен, извлеките из него мясо. А сам бульон процедите через сито или марлю и верните в кастрюлю. Остывшую говядину отделите от кости и нарежьте кубиками.

Шаг 8. Поставьте кастрюлю с бульоном на огонь, выложите в него овощную зажарку с колбасой и сосисками, также верните в бульон вареное мясо, варите в течение 10 минут на медленном огне, помешивая время от времени. В конце добавьте в солянку нарезанные маслины и лимон. Попробуйте суп на вкус и при необходимости посолите.

Шаг 9. Солянку с сосисками подавайте на обед в качестве первого блюда, при желании заправьте ее сметаной. Приятного аппетита!

Солянка с колбасой и грибами

Солянка с колбасой и грибами – это великолепное, ароматное и насыщенное первое блюдо. С солянкой ваш обед получится сытным и вкусным. Вкус солянки очень сильно зависит от мяса и колбасных изделий, которые вы используете, поэтому выбирайте только свежие и качественные продукты.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Бульон мясной – 2 л.

Масло растительное – для жарки.

Колбаса варено-копченая – 200 гр.

Соль – 1 щепотка

Зелень – для подачи

Шампиньоны – 200 гр.

Колбаса салями – 200 гр.

Маслины без косточек – 1 горсть

Лимон – 2-3 дольки

Лист лавровый – 1-2 шт.

Специи – по вкусу

Соус томатный – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления солянки возьмите кастрюлю объемом примерно 3 литра. Влейте в емкость мясной бульон и поставьте ее на плиту, пусть потихоньку закипает. Оба вида колбасы не забудьте очистить от оболочки и нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 2. Далее на растительном масле немного обжарьте колбасу.

Шаг 3. Мы используем свежие шампиньоны, но также подойдут для солянки и сушеные лесные грибы и любые маринованные.

Шаг 4. Нарежьте шампиньоны кубиками или небольшими дольками. Добавьте нарезку на сковороду к обжаренной колбасе.

Шаг 5. Крупную луковую головку очистите от шелухи, срежьте кончики с обеих сторон и помойте. Нарежьте лук кубиками и также отправьте на сковороду.

Шаг 6. Жарьте все вместе до того момента, как все ингредиенты начнут слегка подрумяниваться. После этого сразу дополните зажарку томатным соусом. Кроме томатного соуса можно брать перетертые помидоры или аджику.

Шаг 7. Немного потушите содержимое сковороды и переложите в кастрюлю с бульоном.

Шаг 8. Солянку попробуйте на вкус, добавьте при необходимости соль и специи. За 3 минуты до окончания варки добавьте маслины и лимонные дольки.

Шаг 9. Перед тем как подать солянку с грибами на стол, дайте ей настояться под крышкой несколько минут. Затем разлейте по тарелкам и посыпьте рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Солянка с колбасой и мясом говядины

Солянка с колбасой и мясом говядины – это блюдо, которое можно каждый раз готовить по-разному. Дело в том, что ее вкус и консистенция зависит от тех продуктов, которые вы добавите. Добавите много копченой колбасы и картофеля – получится более жирный и питательный вариант. Мы же предлагаем приготовить солянку оптимальную по жирности и питательности.

Время готовки: 4 ч.10 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 5-6.

Ингредиенты:

Соль – по необходимости.

Масло растительное – для жарки.

Говядина вареная – по вкусу.

Сервелат – 200 гр.

Бульон говяжий – 3 л.

Оливки – 150 гр.

Паприка молотая – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Морковка – 1 шт.

Картошка – 4 шт.

Колбаса вареная – 200 гр.

Соус томатный – 3-4 ст.л.

Лук репчатый – 1-2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Помидор – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Огурцы соленые – 3-4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Известно, что чем дольше вариться мясной бульон, тем насыщеннее он получается. Говяжий бульон следует варить 3-4 часа, пока мясо не начнет отходить от косточки, затем бульон необходимо процедить. Поэтому вы можете потратить пару часов для этого заранее и уже приступать к приготовлению солянки на готовом бульоне.

Шаг 2. С колбасных изделий снимите оболочку. Вареную колбасу нарежьте кубиками.

Шаг 3. Сервелат нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 4. Если луковицы у вас небольшие, то возьмите парочку. Большую можно взять одну, нарежьте репчатый лук полукольцами.

Шаг 5. Одну крупную морковку нарежьте тонкими кружками или полукружками.

Шаг 6. Несколько средних по размеру картофелин нарежьте кубиками.

Шаг 7. Соленые огурцы нарежьте тонкой соломкой или натрите на крупной терке.

Шаг 8. Маслины нарежьте кружочками.

Шаг 9. Помидор нарежьте кубиками.

Шаг 10. Просушите на сильном огне большую сковороду. Затем налейте на разогретую поверхность растительное масло. Убавьте нагрев и обжарьте на растительном масле лук и морковку в течение пары минут.

Шаг 11. Далее выложите к овощной зажарке измельченные помидоры, перемешайте и продолжайте готовить до мягкости морковки.

Шаг 12. Вареную говядину нарежьте кубиками или небольшими брусками.

Шаг 13. В кастрюлю с говяжьим бульоном выложите овощную зажарку, также добавьте картофель, колбасы и говядину. Выложите в суп томатную пасту и нарезанные соленые огурцы. Попробуйте солянку на вкус и добавьте специи по вкусу.

Шаг 14. Варите солянку на умеренном огне до мягкости картофеля. В самую последнюю очередь, за несколько минут до готовности, добавьте маслины и несколько долек лимона. Также при необходимости посолите суп, часто этот шаг отпадает, такая вкусная получается солянка и без соли.

Шаг 15. Готовую солянку с говядиной и колбасой разлейте по тарелкам при желании добавьте рубленую зелень и сметану. Приятного аппетита!

Солянка с колбасой и копчеными ребрышками

Солянка с колбасой и копчеными ребрышками – это настоящее гастрономическое чудо. Солянку варят не только для сытного обеда, но и готовят в качестве борьбы с похмельем. Суп настолько гутой и питательный, что способен моментально согреть изнутри и наполнить силами.

Время готовки: 130 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Масло растительное – для жарки.

Колбаса копченая – 100 гр.

Грудинка говяжья на кости – 700 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Ребрышки свиные копченые – 250 гр.

Маслины без косточек – 50 гр.

Вода – 2 л.

Сосиски молочные – 100 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Перец черный молотый – 0,2 ч.л.

Паста томатная – 1 ст.л.

Ветчина – 100 гр.

Огурцы соленые – 150 гр.

Морковка – 1 шт.

Рассол – 70 мл.

Оливки без косточек – 50 гр.

Лист лавровый – 1 шт.

Лимон – для подачи.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскипятите 2 литра воды в кастрюле или чайнике. Очистите одну луковицу, положите ее в кастрюлю. К ней добавьте очищенную морковку, грудинку и копченые ребра, положите к продуктам лаврушку. Залейте все кипятком и поставьте кастрюлю на огонь.

Шаг 2. Когда вода закипит, немного убавьте огонь и варите бульон для солянки примерно 1,5 часа на медленном огне. Через указанное время извлеките ребрышки. Бульон процедите и все его содержимое выбросите. Мясной бульон снова поставьте на огонь.

Шаг 3. Соленые огурцы выбирайте плотные, самые вкусные. Нарежьте их соломкой или кубиками. Выложите полученную нарезку на разогретую сковородку, добавьте к ним 70 миллилитров рассола и тушите в течение 3 минут.

Шаг 4. Вторую луковицу очистите от шелухи и нарежьте небольшими кубиками. Возьмите еще одну сковороду, прогрейте и влейте в нее растительное масло. Обжарьте на ней лук в течение 3-4 минут.

Шаг 5. К пассерованному луку добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте все вместе в течение пары-тройки минут. После этого можно переложить луковую и огуречную массу бульон.

Шаг 6. Все подобранные для солянки колбасные изделия нарежьте кубиками или брусками.

Шаг 7. Когда проваренные копченые ребрышки и грудинка остынут, отделите мясо от костей и нарежьте его. Ребрышки просто разрежьте на секции.

Шаг 8. Верните мясо в бульон, варите 10-12 минут. Попробуйте солянку на вкус и при необходимости посолите и приправьте.

Шаг 9. Выложите в суп оливки и маслины. Укройте кастрюлю крышкой и дайте готовой солянке настояться и проявить всю яркость вкуса в течение 10-15 минут.

Шаг 10. Готовую наваристую солянку с колбасой и копчеными ребрами разлейте по тарелкам, добавьте при желании лимон и рубленую зелень. Приятного аппетита!

Мясная солянка с колбасой и свининой

Мясная солянка с колбасой и свининой – это суп, который легко может заменить и первое, и второе, такой питательный и сытный он получается. Рекомендуем обязательно попробовать приготовить солянку самостоятельно с разными видами мяса и соленьями.

Время готовки: 135 мин.

Время приготовления: 40-50 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

Лист лавровый – 1-3 шт.

Соль – 2 ст.л.

Лимон – 0,5-1 шт.

Масло растительное – для жарки

Огурцы соленые – 2-3 шт.

Вода – 3 л.

Укроп – 3-4 ветки

Свинина на кости – 250 гр.

Картофель – 2 шт.

Маслины – 120-150 гр.

Грудинка копченая – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Колбаски охотничьи – 50 гр.

Перец душистый горошком – 4-6 шт.

Морковка – 1 шт.

Паста томатная – 20-30 мл.

Колбаса вареная – 100 гр.

Салями – 100 гр.

Колбаса сырокопченая – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обмойте свинину на косточке и положите мясо в объемную кастрюлю. Влейте туда же холодную воду и варите мясной бульон для солянки в течение полутора часов, время засекайте от момента закипания. Затем мясо выложите на тарелку, оставьте в сторонке, чтобы оно остыло.

Шаг 2. Почистите и помойте пару средних картофелин. Нарежьте овощ кубиками или брусками, как больше нравится, но не сильно мелко, чтобы картошка не разварилась.

Шаг 3. Бульон, который получился на свинине, процедите через сито или сложенную в несколько раз марлю. Влейте в кастрюлю и поставьте его на огонь, добавьте лаврушку, соль, перец горошком и выложите нарезанный картофель. Варите в течение 15 минут до мягкости картошки.

Шаг 4. Очищенную луковую головку нарежьте мелкими кубиками, а морковку – небольшими брусками, можно натереть на крупной терке. Далее пассеруйте измельченные овощи на растительном масле в течение 3-4 минут до мягкости.

Шаг 5. Соленые огурцы нарежьте соломкой или натрите на крупной терке. Добавьте нарезку к пассерованным луку и моркови, жарьте еще 3 минуты на медленном огне, помешайте, чтобы ничего не пригорело.

Шаг 6. Подготовьте разнообразные виды копченостей и колбас, нарежьте их брусками или кубиками. Также отделите вареную свинину от кости и нарежьте ее в произвольном порядке.

Шаг 7. На сковороду к обжаренному луку, морковке и огурцам добавьте столовую ложку томатной пасты, перемешайте и тушите 5 минут на небольшом огне, перемешивайте массу лопаткой.

Шаг 8. Овощную зажарку переложите в кастрюлю с бульоном, перемешайте и варите на среднем огне в течение 5 минут после закипания.

Шаг 9. Всю мясную нарезку, которая у вас получилась, выложите на сковороду и обжарьте в течение двух минут. Затем переложите ее в кастрюлю с солянкой.

Шаг 10. Из одной половины лимона выдавите сок, вторую половинку оставьте для подачи, нарежьте ее тонкими ровными дольками.

Шаг 11. Вылейте лимонный сок в суп, добавьте маслины, доведите до кипения и варите солянку еще в течение пары минут. Попробуйте блюдо на вкус, при необходимости откорректируйте по количеству соли.

Шаг 12. Выключите огонь и добавьте в солянку рубленый укроп. Перемешайте суп и при желании можно оставить его на несколько минут под крышкой.

Шаг 13. Готовую солянку со свининой и колбасой разлейте по тарелкам, добавьте дольки лимона и подавайте на стол. При желании можно заправить суп сметаной. Приятного аппетита!

Солянка с колбасой и картошкой без мяса

Солянка с колбасой и картошкой без мяса – это блюдо, которое мало чем отличается от классического варианта. У всех солянка ассоциируется с мясом и колбасами, причем в ней оно содержится в довольно большом количестве. В этом варианте вам не придется долго варить бульон, а в остальном солянка получится просто восхитительной.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 45 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

Паста томатная – 1 ст.л.

Картошка небольшая – 8 шт.

Соль с травами – по вкусу.

Сметана – для подачи

Огурцы соленые – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Оливки зеленые консервированные – 1 банка.

Лимон – 0,3-0,5 шт.

Колбасы – 500 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель выбирайте небольшого размера. Почистите и помойте овощи. В кастрюлю влейте воду и поставьте емкость на огонь.

Шаг 2. Картофель нарежьте кубиками и опустите в кипящую воду.

Шаг 3. Очистите от шелухи одну крупную луковицу, нарежьте ее мелкими кубиками. Далее пассеруйте лук на растительном масле до мягкости.

Шаг 4. Колбасы можете выбирать на свой вкус, мы рекомендуем приобрести в магазине готовый набор для солянки.

Шаг 5. Колбасную нарезку слегка обжарьте на сковороде.

Шаг 6. Возьмите средние по размеру и плотные соленые огурцы. Натрите их на крупной терке и добавьте к колбасе на сковородку.

Шаг 7. Затем добавьте в зажарку из колбасы и огурцов столовую ложку томатной пасты, перемешайте и жарьте несколько минут.

Шаг 8. Вскройте банку с консервированными оливками и пересыпьте их на сковороду. Лимон нарежьте четвертинками колец и также выложите на сковороду. Перемешайте все содержимое сковороды и прогрейте в течение нескольких минут.

Шаг 9. Когда картофель будет готов, в кастрюлю выложите все содержимое сковороды и добавьте соль с травами.

Шаг 10. Перемешайте солянку, доведите до кипения и можно убирать кастрюлю с огня.

Шаг 11. Солянка с колбасой и картофелем получается сытной и вкусной, заправляйте ее сметаной и подавайте на стол к обеду. Приятного аппетита!