Забытый рецепт школьных времен. Сочный и сладких пирог: так готовит только моя бабушка

Сладкие пироги ценились довольно широко среди детского населения многих стран. Зачастую пироги с разными фруктовыми начинками заменяли десерты. Долгое время в странах СНГ не воспринимали десерты в виде тортов и пирожных. Дело в том, что у людей был достойный аналог — пирожки.

Даже спустя века пироги с разными сладкими начинками остаются фаворитами у многих. Вероятно, играет ностальгия по прошлому, например, по бабушкиной деревенской выпечке. Может быть реально пироги бывают вкуснее современных тортов.

Приготовим один из сладких пирогов к чаепитию.

Ингредиенты для орехового пирога:

Теплое молоко — 300 мл;

Сахар — 100 г;

Яйцо — шт.;

Дрожжи — ч.л.;

Сливочное масло — 150 г;

Мука — 500 г;

Грецкие орехи — 300 г;

Сгущенное молоко — 150 г.

Приготовление орехового пирога:

В теплое молоко высыпаем сахарный песок, разбиваем яйцо и перемешиваем компоненты до растворения песчинок. Высыпаем в молоко дрожжи. Растапливаем сливочное масло, добавляем в молоко и перемешиваем.

Просеиваем муку в молоко, замешиваем густое тесто.

Выкладываем тесто в форму для выпечки 22х22 см, формируем ровный пласт. Накрываем тесто пищевой пленкой, оставляем на полчаса в тепле.

В целлофане измельчаем орехи в крупную крошку при помощи скалки. Высыпаем на верхушку пирога грецкие орехи.

Выпекаем пирог при 170 градусах 35 минут.

Далее поливаем верхушку пирога обильно сгущенным молоком.

Протыкаем пирог в разных местах шпажкой, чтобы сгущенное молоко впиталось внутрь.

Получается сочный и сладких ореховый пирог. Кроме грецких орехов для пирога используются лесные орехи, миндаль и арахис.