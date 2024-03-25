Описание приготовления:

Самый простой способ приготовить румяные креветки без лишнего масла — в аэрофритюрнице (мультипечи). От таких ярких морепродуктов не откажутся ни взрослые, ни дети. Сразу маринуйте несколько порций креветок, так как они моментально разлетаются с тарелок!

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Креветки 500 Грамм

Сметана 150 Миллилитров (любой жирности)

Лимонный сок 1 Ст. ложка

Приправа рыбная 1 Ст. ложка

Масло растительное 20 Миллилитров

Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

92 ккал

Калорийность

1 г

Белки

20 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Креветки в аэрофритюрнице»

Подготовьте указанные ингредиенты. Если используете замороженные креветки, то сначала разморозьте их и слейте выделившуюся жидкость.

Креветки промойте в воде, подсушите бумажными салфетками и выложите в глубокую емкость. Выложите сметану любой жирности. Можно вместо нее использовать любой соус на белой основе, например — чесночный.

Выжмите сок из лимона или влейте разбавленный концентрированный сок. Всыпьте приправу для рыбы и молотый черный перец.

Тщательно все перемешайте и оставьте креветки в соусе минимум на полчаса. Лучше всего мариновать их 1-2 часа при комнатной температуре.

Сбрызните решетку аэрофритюрницы растительным маслом и выложите на нее креветки.

Активируйте на таймере 15 минут при температуре 160 градусов и поместите чашу в технику. Если у вас в наличии крупные креветки, то добавьте еще 5 минут для их запекания.

Выложите румяные ароматные креветки из чаши мультипечи на тарелку и сбрызните лимонным соком. Подайте с лимонами, соусами и т.д. Приятного вам аппетита!